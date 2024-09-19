Palmiye Yağı ve Sağlık Tehlikeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık
BBC

Palmiye Yağı ve Sağlık Tehlikeleri

Palmiye Yağı ve Sağlık Tehlikeleri

Palmiye yağı, kanser riski taşıyor; EU gıda ürünlerinde etiketleme zorunluluğu getirdi.

19.09.2024 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Palmiye yağı, dünyada en fazla kullanılan bitkisel yağ.

Çikolatadan cipse kadar birçok işlenmiş gıdanın yanı sıra temizlik ve kozmetik ürünlerinde de karşımıza çıkıyor.

Ancak Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu'na (EFSA) göre kanser riski taşıyor olabilir.

Öyle ki Avrupa Birliği, 2014 yılında çıkardığı bir yasayla gıda ürünlerinde palmiye yağı kullanıldığının belirtilmesini zorunlu hale getirdi.

Ancak bu kural kozmetik ürünleri için geçerli değil.

Bu yüzden kullandığınız şampuan, sabun ya da rujda palmiye yağı olup olmadığını bilmeniz mümkün değil.

Peki palmiye yağı nedir? Nasıl üretilir? Hangi ürünlerde bulunur?

Palmiye yağı nedir?

Palmiye yağı, bir tür palmiye olan "Elaeis guineensis" ağacının meyvelerinden üretiliyor.

Dünyada yağ üretimi için en verimli bitki olduğu belirten bu palmiye türünün yüzde 90'ı Endonezya ve Malezya'daki ekili alanlarda bulunuyor.

Palmiye ağaçları, kökenleri Batı Afrika'ya dayansa da yağış ve sıcaklığın yüksek olduğu Asya ve Amerika kıtalarının farklı bölgelerinde de yetişebiliyor.

Üretici firmalar palmiye yağını, trans yağ içermemesi, erime derecesinin yüksek olması ve üretiminin göreceli olarak daha ucuz olması nedeniyle tercih ediyor.

Uluslararası çevre kuruluşu Greenpeace, süpermarket raflarında gördüğümüz ambalajlı ürünlerin yarısının palmiye yağı içerdiğini söylüyor.

Sağlığa zararlı mı?

Palmiye yağı, doğal kırmızı rengini değiştirmek ve kokudan arındırmak için yüksek ısılarda rafine ediliyor.

EFSA'ya göre palmiye yağının 200 dereceden yüksek ısılarda rafine edilmesi halinde, diğer bitkisel yağlardan daha çok kanserojen madde ortaya çıkıyor.

EFSA'nın yanında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü gibi kuruluşlar da palmiye yağındaki kanserojen maddenin arz ettiği tehlikeye dikkat çekiyor.

Ancak bu kurumlar palmiye yağının tüketilmemesi tavsiyesinde bulunmuyor.

Bazı araştırmacılar, palmiye yağının yüksek doymuş yağ oranı nedeniyle kolestorol seviyesini artırarak kalp krizi ve felç riskini artırdığını belirtiyor.

Isıtılmış palmiye yağının yüksek tansiyona neden olduğu da ifade ediliyor.

Çevreye etkileri neler?

Çevreci örgütlere göre en büyük sorun palmiye yağının kendisinden ziyade, palmiye çiftlikleri.

Bunlar yağışlı ve tropik ormanların olduğu bölgelerde kuruluyor.

Palmiye çiftliklerine alan açmak için ormanların kesilmesi nedeniyle bu coğrafyalarda yaşayan hayvanların bir kısmı tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.

Örneğin Borneo orangutanları bu tehlike bakımından kırmızı listede yer alıyor.

Çevreciler ayrıca palmiye yağı üretiminin iklim değişikliği, hava kirliliği ve toprak erozyonuna etkilerine dikkat çekiyor.

Greenpeace'e göre Endonezya'da üretim son yıllarda altı kat arttı.

Aktivistler bunun için yağmur ormanlarının büyük bölümünün talan edilerek yerlerine palmiye ağacı dikildiğini söylüyor.

2005-2015 yılları arasında Borneo adasındaki ormansızlaştırmanın da yüzde 50'sinin palmiye çiftliklerinden kaynaklandığı iddia ediliyor.

BM Dünya Doğayı Koruma Vakfı'na (WWF) göre her saat 300 futbol sahası büyüklüğünde yağmur ormanı palmiye yağı üretimi için yok ediliyor.

Üretimi durdurulmalı mı?

Palmiye yağı kullanımına son vermek en kesin çözüm olabilir.

Ancak çevre örgütleri böyle bir boykot çağrısında bulunmuyor.

Çünkü palmiye yağı aslında verimli bir ürün.

Daha dar arazi kullanımı ve daha az sayıda zararlı böcek ilaçları kullanılarak daha fazla ürün elde edilebiliyor.

Bir ton yağ üretmek için kullanılan arazi şöyle: Palmiye yağı 0,26 hektar, kolza tohumu yağı 1,25 hektar, ayçiçek yağı 1,43 hektar, soya yağı 2 hektar.

Yani ayçiçek veya soya gibi alternatif ürünlerden aynı miktarda yağ üretmek için daha geniş arazi kullanmak gerekiyor.

Palmiye yağı ayrıca pek çok insan için istihdam kaynağı oluşturuyor.

Örneğin Endonezya'da bu sektörde beş milyon kişinin çalıştığı ifade ediliyor.

Çözüm ne olabilir?

Üreticiler çözümü sürdürülebilir üretimde görüyor.

Bu, çevreye, ormanlara, yaban hayata ve insanlara zarar vermeden yapılan üretim anlamına geliyor.

2003'te Sürdürülebilir Palmiye Yağı Grubu adı altında bir araya gelen üreticiler bu fikir ve uygulamayı teşvik etmeye başladı.

2013'te dünyanın en büyük palmiye yağı tedarikçisi Singapur merkezli Wilmar adlı şirket, ormanların kesimi, yangın ve emek sömürüsünü teşvik etmeyen politikalar benimsediğine dair bir bildirge açıkladı.

Ancak çevre örgütleri bu tür taahhütlerin uygulamaya konmamasından, verilen vaatlerin tutulmamasından, orman kesimi, vahşi hayatın korunması ve sera gazı salınımı konusundaki kaygıların giderilmemesinden şikayetçi.

Kaynak: BBC

Hayvan Hakları, İnsan Hakları, Ekonomi, Sağlık, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Palmiye Yağı ve Sağlık Tehlikeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

19:19 Ortalığı karıştıracak görüntüler İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı
19:08 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan’ı bekleyen en büyük tehlike İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
18:54 Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin’in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin'in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı
18:17 Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış
17:30 İsrail’in siber saldırılarının ardından Nasrallah’tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak İsrail'in siber saldırılarının ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak
09:53 MİT’ten Kuzey Irak’a nokta operasyon PKK’lı terörist Halil Yiğit öldürüldü MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü
09:47 Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi’nes galibiyetle başladı Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nes galibiyetle başladı
09:46 Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza!
09:37 MOSSAD, Hizbullah’ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi MOSSAD, Hizbullah'ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi?
09:34 O firmalara ceza yağdı O firmalara ceza yağdı
09:28 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi
09:25 Fenerbahçe, Galatasaray’ın golcülerine derbide özel önlem alacak Fenerbahçe, Galatasaray'ın golcülerine derbide özel önlem alacak
08:58 Lübnan’daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN’dan dikkat çeken paylaşım Lübnan'daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım
08:55 Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savundu: Yaptığımdan asla utanmıyorum Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savundu: Yaptığımdan asla utanmıyorum
08:47 Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 20:46:19. #1.12#
SON DAKİKA: Palmiye Yağı ve Sağlık Tehlikeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement