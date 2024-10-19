Ruhsatı iptal edilen hastaneden bebeklerini almak isteyen ailelere akılalmaz yanıt

Türkiye 'Yenidoğan çetesi' skandalıyla sarsıldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda, İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezlekede 10 bebek maktul olarak yer almıştı.
Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan çeteyle ilgili soruşturmada adı geçen hastanelerin ruhsatları bir bir iptal ediliyor. Sağlık Bakanlığı'nın soruşturmada adı geçen hastanelerle ilgili incelemesi devam ederken, Bağcılar Özel Şafak Hastanesi ve Medilife Sağlık Hizmetleri'nin ardından 7 hastanenin daha ruhsatı iptal edildi.
Ruhsatı iptal edilen bir hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki görüntüler bir kez daha dehşete düşürdü. Bugün o hastanelerden birinde çekilen görüntüler sosyal medyada yayıldı. Hastanenin yenidoğan yoğunbakım ünitesine giden aileler bebeklerini götürmek istedi. Hastane tarafından yapılan açıklamada bebeklerin aileleri tarafından kendilerinin götürülebileceği söylendi. Skandal açıklamaya tepki gösteren aileler tepkilerini X hesaplarından dile getirdi.
Özel Avcılar Hospital Hastanesi
Özel TRG Hospitalist Hastanesi
Özel Birinci Hastanesi
Özel Güney Hastanesi
Özel Bağcılar Medilife Hastanesi
Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi
Özel Reyap İstanbul Hastanesi
Özel Bağcılar Şafak Hastanesi
Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi
Akabe Sağlık Tesisleri
Doğamed Sağlık Hizmetleri
Ekip Sağlık Hizmetleri
Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri
Medilife Sağlık Hizmetleri
Özel Avcılar Hospital Hastanesi
Özel Avrupa Şafak Hastanesi
Özel Bağcılar Medlife Hastanesi
Özel Doğa Hospital
Özel İstanbul Şafak Hastanesi
Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri
Refik Arslan Sağlik Hizmetleri
Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi
Silivri Kolan Hastanesi
Yonca Sağlık Hizmetleri
Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi
GMZ Sağlık Hizmetleri
Özel Reyap İstanbul Hastanesi
Özel TRG Hospitalist Hastanesi
Son Dakika › Sağlık › Ruhsatı iptal edilen hastaneden bebeklerini almak isteyen ailelere akılalmaz yanıt - Son Dakika
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