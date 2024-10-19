Ruhsatı iptal edilen hastaneden bebeklerini almak isteyen ailelere akılalmaz yanıt - Son Dakika
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Sağlık

Ruhsatı iptal edilen hastaneden bebeklerini almak isteyen ailelere akılalmaz yanıt

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İstanbul'da 'Yenidoğan çetesi' ile anlaşmalı olduğu ortaya çıkan ve ruhsatı iptal edilen hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinden skandal görüntüler geldi. Bir baba, hastanedeki bebeğini götürmek istediğini ancak ambulans verilmediğini iddia ederek isyan etti.

19.10.2024 19:21
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Türkiye 'Yenidoğan çetesi' skandalıyla sarsıldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda, İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezlekede 10 bebek maktul olarak yer almıştı.

HASTANELERİN RUHSATLARI İPTAL EDİLİYOR

Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan çeteyle ilgili soruşturmada adı geçen hastanelerin ruhsatları bir bir iptal ediliyor. Sağlık Bakanlığı'nın soruşturmada adı geçen hastanelerle ilgili incelemesi devam ederken, Bağcılar Özel Şafak Hastanesi ve Medilife Sağlık Hizmetleri'nin ardından 7 hastanenin daha ruhsatı iptal edildi.

YOĞUNBAKIM'DAKİ YENİDOĞAN BEBEKLER İÇİN AMBULANS VERMİYORLAR

Ruhsatı iptal edilen bir hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki görüntüler bir kez daha dehşete düşürdü. Bugün o hastanelerden birinde çekilen görüntüler sosyal medyada yayıldı. Hastanenin yenidoğan yoğunbakım ünitesine giden aileler bebeklerini götürmek istedi. Hastane tarafından yapılan açıklamada bebeklerin aileleri tarafından kendilerinin götürülebileceği söylendi. Skandal açıklamaya tepki gösteren aileler tepkilerini X hesaplarından dile getirdi.

Ruhsatı iptal edilen hastaneler:

Özel Avcılar Hospital Hastanesi

Özel TRG Hospitalist Hastanesi

Özel Birinci Hastanesi

Özel Güney Hastanesi

Özel Bağcılar Medilife Hastanesi

Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi

Özel Reyap İstanbul Hastanesi

Özel Bağcılar Şafak Hastanesi

Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi

Yenidoğan soruşturmasında adı geçen hastaneler:

Akabe Sağlık Tesisleri

Doğamed Sağlık Hizmetleri

Ekip Sağlık Hizmetleri

Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri

Medilife Sağlık Hizmetleri

Özel Avcılar Hospital Hastanesi

Özel Avrupa Şafak Hastanesi

Özel Bağcılar Medlife Hastanesi

Özel Doğa Hospital

Özel İstanbul Şafak Hastanesi

Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri

Refik Arslan Sağlik Hizmetleri

Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Silivri Kolan Hastanesi

Yonca Sağlık Hizmetleri

Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi

GMZ Sağlık Hizmetleri

Özel Reyap İstanbul Hastanesi

Özel TRG Hospitalist Hastanesi

Ruhsatı iptal edilen hastaneden bebeklerini almak isteyen ailelere akılalmaz yanıt

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Son Dakika Sağlık Ruhsatı iptal edilen hastaneden bebeklerini almak isteyen ailelere akılalmaz yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • mustafa uzun:
    Menzil cemaati kına yaksın bi taraflarına yedikleri haram olsun 20 senedir cemaat emrine verilen bir sağlık bakanlığı sonra biz kandırıldık derler 350 43 Yanıtla
    huseyin ergun:
    Chp li meclis, üyesi de menzilci çıktı. Kesin chp ye sızdı. Dış güçlerin işi. . 2 2
    Armagan Kabatas:
    Yüzde yüz haklısın taktiri ilahi derler şimdi Koskoca sağlık bakanlını Menzile peşkeş çektiler .Ama kolayı var biz bunları böyle bilmezdik , Allah bizi affetsin ,ne istedinizde vermedik Ülkede tuz kokmuş 3 1
  • Özcan Kuvan:
    Ne pislik bir topluma dönüştü ülke lanet olsun. 327 3 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    nerede ne kadar cemaat tarikat denilen yaşadışı örgüt varsa hepsinin ..... 155 34 Yanıtla
    Mehmet OLGAÇ:
    Hoşt. Cemaat tarikat ne alaka. Ulan herşeyde de cemaate tarikat yama yapıştırıyorsunuz. İnsaf be. 4 5
  • Mehmet Yılmaz:
    kimin bu hastaneler isim isim açıklayın 172 1 Yanıtla
  • Mehmet Bodur:
    ya para neymis adamlar para icin bebekleri öldürüyor birde savciyi tehtid ediyor bunlari asacan taksim meydaninda canli yayinda bu ne ya nasil pislik oldular bazi insanlar 156 1 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Ne ticaret ahlakımız var iş ahlakımız var ne denetim var Böyle başı boşluk olurmu Yetkililer uyuyormu bu zamana kadar nerdeydiniz 116 1 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Biz bitmişiz. 110 1 Yanıtla
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