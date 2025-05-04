Sağlıklı Kentler Toplantısı İstanbul'da - Son Dakika
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Sağlık

Sağlıklı Kentler Toplantısı İstanbul'da

Sağlıklı Kentler Toplantısı İstanbul\'da

Bahçelievler'de düzenlenen toplantıda sağlıklı kent projeleri ve çevre sağlığı konuları ele alındı.

04.05.2025 16:23
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TÜRKİYE Sağlıklı Kentler Birliği'nin 43. Olağan Meclis Toplantısı, Bahçelievler Belediyesi'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapıldı. İstanbul'da düzenlenen toplantıya Türkiye genelinden 151 belediyeyi temsilen belediye başkanları, meclis üyeleri, koordinatörler ve basın mensupları katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Dr. Cemil Tugay etkinliğe başkanlık etti.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Dr. Cemil Tugay başkanlık etti. Toplantıda, üye belediyelerin yürüttüğü sağlıklı kent projeleri ele alındı. Bahçelievler Belediyesi de kendi projelerini de katılımcılarla paylaştı. Bilgi ve deneyim aktarımının gerçekleştirildiği etkinliğin ardından Bahçelievler Belediyesi 'Bağımlılıkla Mücadele' temalı Mayıs Ayı Encümen Toplantısı gerçekleştirildi.

Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, ilçede düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada Bahçelievler'in nüfus yoğunluğuna dikkat çekti. İstanbul'un nüfus açısından altıncı büyük ilçesi olan Bahçelievler'in, Türkiye genelinde 64 ilden daha büyük olduğunu belirten Boztepe, "Bunu niye söylüyorum; Bu kadar büyük nüfusu biz Bahçelievler'de 16.7 kilometrekarelik bir alana sığdırmış durumdayız. Bu anlamıyla Türkiye'nin en yoğun beş ilçesinden biriyiz" dedi. Sağlıklı kent kavramına değinen Boztepe, özellikle nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerde afete dayanıklı ve dirençli şehirlerin önemine dikkat çekerek, "Sağlıklı kent tartışmalarında, bizim gibi yoğun ilçelerde ayakta kalabilen, afete hazırlıklı yerleşim yerleri artık en önemli unsur" diye konuştu.

TUGAY: BU ARAŞTIRMALARI CİDDİYE ALMALIYIZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bahçelievler'de düzenlenen 43. Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada çevre sağlığı, iklim krizi ve toprak kirliliği konularına dikkat çekti. Tugay, "Toprağımız kirlendi. Bu bizim için önemli bir sorun. Toprağın ağır metallerle kirlendiği, insan sağlığını, özellikle çocukların sağlığını bozacak düzeyde olduğu yönünde veriler var. Bu araştırmaları ciddiye almalıyız" dedi.

Tugay ayrıca, ağır metal kirliliği ile bazı sağlık sorunları arasındaki ilişkilere dair bilimsel çalışmalar bulunduğunu belirterek, "Mesela dikkat eksikliği ve hiperaktivite problemi çocuklarda çok yaygın. Bunun kobalt kirliliğinden kaynaklanmış olduğuna dair bilimsel araştırmalar var, iddialar var" ifadelerini kullandı.

'MADENLERİN DOĞRU İŞLETİLMESİ ORTAK SORUMLULUK'

Madencilik faaliyetlerine de değinen Tugay, "Türkiye madenlerde zengin yer altı kaynaklarına sahip bir ülke ancak bunların her birisinin işletimi özel şartlar gerektiriyor. Bu siyasi bir konu değil. Bugün herhangi bir kötü yönetim varsa, bunun kötü olduğunu hep beraber konuşmamız lazım" dedi.

'GIDA GÜVENLİĞİ VE DENETİM VURGUSU'

Pestisit kalıntıları ve gıda güvenliği konusuna da değinen Tugay, "Pestisitlerin yediğimiz içtiğimiz meyve ve sebzelerde yoğun oranda bulunduğu yine araştırmalarla ortaya çıkmış bir gerçek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu konuda önemli çalışmaları var ama bu sadece buzdağının görünen kısmı" dedi. Tugay, denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Tugay, "Gelecek nesillerimize bırakmak üzere bu emaneti taşıyoruz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun herkesin sağlığı değerli. Bugün herhangi bir kötü yönetim varsa, bunu düzeltmek için hep beraber nasıl katkıda bulunabiliriz, bunu konuşmamız lazım. Bunun siyaseti yok" dedi.

Tugay konuşmasını, Bursa'da haziran ayında ve Eskişehir'de temmuz ortasında yapılması planlanan Sağlıklı Kentler Birliği toplantılarına davette bulunarak tamamladı.

BAHADIR: BELEDİYE BAŞKANLARI KENTİN DOKTORLARIDIR

Programın açılış konuşmasını yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, belediye başkanlarının kentin doktorları olduğunu söyledi. Sağlıkçı kimliğinin yöneticiliğe farklı bir bakış açısı kattığını belirten Bahadır, her yaş grubundan ve her kesimden insanla ayrım yapmadan aynı dili konuştuklarını ifade etti. "Vatandaşla sokakta aynı seviyede iletişim kuruyoruz. Her vatandaşımızla hemhal olma, onun durumunu anlama yaklaşımımız var. Bir hastaya bakış açımız gibi 'Vatandaşımıza nasıl yardımcı olabiliriz?' fikriyle hareket ediyoruz" dedi.

MECLİS ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen Meclis toplantısında önergeler okunarak gündeme alındı, ardından encümen üye seçimi ve komisyon üye seçimleri gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında Bahçelievler Belediyesi'nin "Bağımlılıkla Mücadele" temalı Mayıs Ayı Encümen Toplantısı yapıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Sağlıklı Kentler Toplantısı İstanbul'da - Son Dakika

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