Sağlıklı Yaşlanma Sırları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık
BBC

Sağlıklı Yaşlanma Sırları

Sağlıklı Yaşlanma Sırları
27.07.2025 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dr. Topol, genetik ile sağlıklı yaşlanma arasındaki ilişkiyi inceliyor ve sağlıklı yaşam önerileri sunuyor.

99 yaşındaki bir hastası kliniğine geldiğinde, bir şey kardiyoloji uzmanı Dr. Eric Topol'un dikkatini çekti.

Topol hastasına, yanında bir yakını olmadığını gördüğünden, kliniğe nasıl geldiğini sordu.

BBC'ye konuşan Topol, "Kendi aracıyla gelmişti. Geniş bir sosyal çevresi olan ama yalnız kalmaktan da keyif alan bu capcanlı, sağlıklı müstesna kadın hakkında kısa sürede daha fazlasını öğrendim" diyor.

ABD'de iyi bilinen bir tıbbi araştırma merkezi olan Scripps Araştırma Translasyonal Enstitüsü'nün kurucusu ve direktörü Dr. Topol, bilim insanı ve yazar olarak önemli bir kariyere sahip.

En yakın tarihli çalışmasında, bazılarımızın neden diğerlerinden daha uzun ve sağlıklı yaşadığını araştıran bilime odaklandı.

Dr. Topol "hakkında bir veri olmayan ve herhangi bir bilimsel temel olmadan satılan prosedürler ve tedavileri gibi yaşlanma karşıtı ürünler" gibi mitlere ve sözde bilime inanmaya karşı uyarıyor.

"Belki bir gün iyi yaşlanmamızı sağlayacak büyülü bir hapımız olabilir ama şu anda yok, yanından bile geçmiyoruz" diyor.

Peki bilim, sağlıklı yaşlanma için neler öneriyor?

Genetiğin rolü

Dr. Topol ve ekibi 2007'de ABD'de 80 yaş ve üzerindeki büyük sağlık sorunları olmayan 1400 dolayında kişinin genetik kodunu çıkartmak için altı yıl harcadı.

Dr. Topol, "Bu insanları bulmak çok zordu. Kronik veya büyük hastalık geçirmemiş, uzun süredir ilaç kullanmayan ve 85 yaş üstü" diyor.

"Süper yaşlananlar" diye bilinen grubu incelediklerinde ekip neden bu kadar sağlıklı olduklarını açıklamak adına genetiklerinde pek bir şey bulamadı.

Dr. Topol, "süper yaşlı" hastasıyla bu çalışmayı yayımladıktan sonra tanıştı. Yani bu araştırmasında yoktu ama en son çalışmasında yer aldı.

Topol, hastasını, "ailesinde erken ölüm hikayesi olmasına karşın, iyi yaşlanmış bir insan örneği" olarak görüyor:

"Bu insanlar inanılmaz, sağlıklı bir yaşlanma statüsüne ulaşıyor. 100'lü yaşlara kadar. Genelde de bu ailede görülen bir durum değil. Belki genetik bir yanı vardır ama başlıca açıklama değil"

Topol genetiğin sağlıklı yaşlanmada belirleyici bir unsur olmamasının, ailesinde erken ölüm ve kronik hastalık hikayesi olanlar açısından, rahatlatıcı bir düşünce olduğunu da vurguluyor.

Enflamasyon nedir?

Dr. Topol çalışmasındaki bulgularla, "süper yaşlananların" genelde yaş bağlantılı hastalıklarda görülen kronik enflamasyonla daha az karşılaştıkları teorisini geliştirdi.

Enflamasyon, vücudun enfeksiyon, yaralanma ve zehirlenme gibi zararlı durumlara karşı verdiği doğal ve sağlıklı bir tepki.

Fakat University College London'daki Sağlıklı Yaşlanma Enstitüsü Direktörü Prof. David Gems enflamasyon vücudu çok uzun süre etkilediğinde kardiyovasküler ve nörodejeneretif hastalıklar da dahil ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtiyor.

Gems bu süreci, "Kronik enflamasyondaki sorun biraz ayrılmak istemeyen inşaatçılar gibi. Hep oradalar ve sonunda büyük bir baş ağrısına dönüşüyorlar" diye açıklıyor.

Bir teori de çağdaş yaşam biçimimizin vücudumuzun enflamasyonun itici gücü olduğu yönünde. Vücudumuzun evrimleşmesiyle mevcut yaşam biçimimizin örtüşmemesi yüzünden.

Prof. Gems, "Vücutlarımız gerçekten yiyeceğin kıt olduğu bir dünya için tasarlanmış. Kesinlikle özellikle saf gıdalardan oluşan yüksek yağlı gıdaların fazla olduğu bir dünya için tasarlanmamış" diyor.

Gems obezitenin diyabet, bunama ve kalp hastalıklarına neden olma yollarından birinin enflamasyon olduğunu kaydediyor.

Enflamasyonu nasıl azaltabilirsiniz?

Dr. Topol'un tavsiyelerinin büyük kısmı sıklıkla takip etmeye teşvik edildiğimiz sağlıklı yaşam kuralları çerçevesinde.

Bitki bazlı, çok fazla sebze ve meyve tüketilen Akdeniz diyeti tarzı beslenme tavsiye ediyor.

Yeterli, kaliteli uyku da önemli.

Dr. Topol, "Her gece beynimizde gerçekten toksik ve enflamasyonu teşvik edebilecek atık maddeler, metabolitler oluşur. Bunları beynimizde son yıllarda keşfedilen glimfatik kanal aracılığıyla atmalıyız" diyor.

Glimfatik kanal 2012'de keşfedilmiş ve bu atık maddeleri bir tüneller şebekesiyle atan bir sistem olduğu bulunmuştu. Daha sonra yapılan çalışmalarda bu sistemin uyku sırasında daha faal olduğu görüldü.

Dr. Topol, "Yani yeterli derin uyku uyumazsak beynimizdeki bu atık maddeleri gönderemiyoruz ve beyinde enflamasyona yol açma şansları oluyor. Yani nörodejeneretif hastalıkları önlemek için daha iyi, daha derin uyumamız gerek" diyor.

Dr. Topol aynı zamanda yeterli egzersiz yapılmasını da tavsiye ediyor. "Egzersiz bir ilaç olsaydı, bulduğumuz en çığır açıcı ilaç olurdu" diyor.

Hızlı yürüyüş ve bisiklet sürmenin müthiş aerobik egzersiz örnekleri olduğunu söylüyor ama insanların ağırlık ve denge egzersizleri gibi diğer yöntemleri de düşünmesi gerektiğini vurguluyor Dr. Topol. Aşırı olmasına gerek yok, sürdürülen her tür aktivite bile yararlı" diye konuşuyor.

Sosyal etkileşim ve izolasyondan uzak durmak da bunama riskinin azaltılmasıyla ilişkilendiriliyor. Ancak uzmanlar ölçü konusunda hemfikir değil.

2020'de Lancet Komisyonu sosyal izolasyonu ortadan kaldırmanın küresel düzeyde bunamayı % 4 azaltacağını tahmin etti.

Sydney Üniversitesi'de yapılan bir çalışmada da Avustralya, Kuzey Amerika, çeşitli Avrupa ülkeleri, Güney Amerika, Asya ve Afrika'da yapılan 13 farklı çalışmanın sonuçları analiz edildi, tam olarak ne tür sosyal etkileşimlerin en büyük etkiye sahip olduğu araştırıldı.

Araştırmaya katılanlardan Dr. Suraj Samtani, "Aile ve arkadaşlarla aylık ya da haftalık sık etkileşimlerin ve konuşacak birinin bulunmasının bunama riskini azalttığını tespit ettik. Aynı zamanda başkalarıyla yaşamanın ve toplumsal faaliyetlere katılmanın da ölüm riskini düşürdüğünü bulduk" diyor.

Dr. Topol, 99 yaşındaki hastasının müthiş bir örnek olduğuna dikkat çekiyor:

"Çok candan bir yaklaşımı var. Sosyal temasta bulunuyor. Çok hobisi var. Yağlıboya resimler yapıyor ve ödüller kazanmış. Hepimizin amaçlaması gereken bu: Sağlıklı yaşlanma."

Kaynak: BBC

Yaşlanma, Genetik, Sağlık, Miras, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlıklı Yaşlanma Sırları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı
Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına “Seni çok seviyorum“ mesajı atıp intihar etti Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına "Seni çok seviyorum" mesajı atıp intihar etti
İngiltere’de 221 parlamenterden Filistin’in tanınmasını talep eden mektup İngiltere'de 221 parlamenterden Filistin'in tanınmasını talep eden mektup
Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var
Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var
Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı
Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu
Survivor Aycan’ın Süper Lig açıklaması olay oldu Survivor Aycan'ın Süper Lig açıklaması olay oldu
Serdar Ortaç’ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı Serdar Ortaç'ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı
Altın mı, dolar mı, borsa mı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce... Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...

16:43
Dilan Çıtak trafikte terör estirdi Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu
Dilan Çıtak trafikte terör estirdi! Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu
16:09
Bursa’da alevler yeniden canlandı 1765 kişi tahliye edildi
Bursa'da alevler yeniden canlandı! 1765 kişi tahliye edildi
15:27
Böyle hainlik olmaz Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı
Böyle hainlik olmaz! Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı
15:07
Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak Canlı yayında açıkladı
Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak! Canlı yayında açıkladı
10:19
Yağmur Taktaş’ın otopsi raporu savcılığa ulaştı Sevgilisine yakalama kararı
Yağmur Taktaş’ın otopsi raporu savcılığa ulaştı! Sevgilisine yakalama kararı
10:15
Fenerbahçe stadyum adı için Chobani ile anlaştı
Fenerbahçe stadyum adı için Chobani ile anlaştı
10:12
Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri
Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri
10:11
Yarış kızıştı İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar
Yarış kızıştı! İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar
09:51
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
09:51
Tarlasındaki ürüne teklif edilen fiyat üreticiyi isyan ettirdi: Markette 30 TL’ye satıyorlar
Tarlasındaki ürüne teklif edilen fiyat üreticiyi isyan ettirdi: Markette 30 TL'ye satıyorlar
09:42
Sinem Kobal Eski İmajına Geri Döndü
Sinem Kobal Eski İmajına Geri Döndü
09:27
DEM Parti’den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
09:09
Pazar yerine silahlı saldırı Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
Pazar yerine silahlı saldırı! Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
08:54
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2025 17:54:56. #7.11#
SON DAKİKA: Sağlıklı Yaşlanma Sırları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.