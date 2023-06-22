2022'de ölüm sayısı yüzde 10,9 azaldı! Dolaşım sistemi hastalıkları, ölüm nedenleri arasında ilk sırada - Son Dakika
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2022'de ölüm sayısı yüzde 10,9 azaldı! Dolaşım sistemi hastalıkları, ölüm nedenleri arasında ilk sırada

22.06.2023 13:27

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2022 yılında 504 bin 839 kişi öldü. Ölümlerin yüzde 35,4'ü dolaşım sistemi hastalıkları, yüzde 15,2'si iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 13,5'i solunum sistemi hastalıkları nedeniyle gerçekleşti. Kaba ölüm hızı da azaldı. Bebek ölüm sayısı da bir önceki yıla göre azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılında 504 bin 839 kişinin öldüğünü açıkladı. Ölümlerin yüzde 35,4'ünün dolaşım sistemi hastalıkları, yüzde 15,2'sinin iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 13,5'inin ise solunum sistemi hastalıkları nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

2022'DE ÖLENLERİN YÜZDE 54,6'SI ERKEK, YÜZDE 45,4'Ü KADIN

TÜİK'in 2022 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre; 2022'de ölüm sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10,9 azaldı. 2021 yılında 566 bin 485 olan ölüm sayısı, 2022'de 504 bin 839 oldu. 2022 yılında ölen kişilerin yüzde 54,6'sı erkek, yüzde 45,4'ü kadınlardan oluştu. Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı da önceki yıla göre azaldı. 2021 yılında bin kişi başına 6,7 ölüm düşerken 2022'de bin kişi başına 5,9 ölüm düştü.

TÜİK, Türkiye'nin 'ölüm' karnesini çıkardı! Dolaşım sistemi hastalıkları, ölüm nedenleri arasında ilk sırada

ÖLÜM HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL SİNOP

2022'de kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, binde 11,7 ile Sinop oldu. Sinop'u binde 11,2 ile Kastamonu, binde 10,3 ile Edirne, binde 10,2 ile Kırklareli izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,4 ile Şırnak oldu. Şırnak'ı binde 2,5 ile Hakkari, binde 2,9 ile Van ve binde 3,0 ile Batman izledi.

TÜİK, Türkiye'nin 'ölüm' karnesini çıkardı! Dolaşım sistemi hastalıkları, ölüm nedenleri arasında ilk sırada

EN YAYGIN ÖLÜM NEDENLERİ

Ölüm nedenleri arasında, 2022'de yüzde 35,4 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 15,2 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 13,5 ile solunum sistemi hastalıkları izledi. Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölenlerin yüzde 42,3'ü iskemik kalp hastalıklarından, yüzde 23,5'i diğer kalp hastalıklarından, yüzde 19,2'si serebrovasküler hastalıklardan hayatını kaybetti. 2022 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu iller, yüzde 47 ile Çanakkale, yüzde 46,4 ile Kırşehir, yüzde 44 ile Balıkesir, yüzde 43,8 ile Afyonkarahisar olurken; dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 25,5 ile Kilis, yüzde 27,5 ile Ağrı, yüzde 28,8 ile İstanbul, yüzde 29,8 ile Van olarak kaydedildi.

TÜİK, Türkiye'nin 'ölüm' karnesini çıkardı! Dolaşım sistemi hastalıkları, ölüm nedenleri arasında ilk sırada

TÜMÖRDEN KAYNAKLI ÖLÜM ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL AĞRI

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölenlerin yüzde 29,4'ü gırtlak ve soluk borusu/ bronş/ akciğerin kötü huylu tümöründen, yüzde 7,9'u kolonun kötü huylu tümöründen, yüzde 7,8'i midenin kötü huylu tümöründen hayatını kaybetti. 2022'de iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranının en yüksek olduğu iller yüzde 21,8 ile Ağrı, yüzde 18,8 ile Kars, yüzde 18,6 ile Iğdır ve Erzurum, yüzde 18,5 ile Bayburt ve Ankara. İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranının en düşük olduğu iller yüzde 8,5 ile Siirt, yüzde 10 ile Kilis ve Gaziantep, yüzde 10,1 ile Şanlıurfa ve yüzde 10,6 ile Hatay oldu.

BEBEK ÖLÜM SAYISI AZALDI

2022'de bebek ölüm sayısı da bir önceki yıla göre azaldı. 2021 yılında 10 bin 89 olan bu sayı, 2022'de 9 bin 522 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2021 yılına göre geriledi. 2021'de bin canlı doğum başına 9,3 bebek ölümü, 2022'de de bin canlı doğum başına 9,2 bebek ölümü gerçekleşti. Doğumdan sonraki 5 yıl içinde ölme olasılığını ifade eden 5 yaş altı ölüm hızı da 2021 yılında 11,3 iken, 2022 yılında binde 11,2 oldu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Serkan Basar: Yeminlen bu tüik Allah bir dese inanasım gelmiyor haşaa nedense Cevap Yaz 12 17 Yayından Kaldır
  • İSMAİL KILINÇ: Normal garip bir durum yok ölen öldü zaten pandemi döneminde Cevap Yaz 17 0 Yayından Kaldır
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Türkiye İstatistik Kurumu, Sinop, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 2022'de ölüm sayısı yüzde 10,9 azaldı! Dolaşım sistemi hastalıkları, ölüm nedenleri arasında ilk sırada - Son Dakika


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