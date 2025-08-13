Türkiye\'nin En İyi 10 Saç Ekimi Doktoru

Türkiye'de En İyi Saç Ekimi Yapan Doktor Kimdir?

Türkiye'de saç ekimi alanında öne çıkan çok sayıda başarılı doktor bulunuyor. Ancak "en iyi doktor" kişisel ihtiyaçlara, beklentilere ve saç yapınıza göre değişebilir. Yine de, 2025 itibarıyla hasta memnuniyeti, doğal sonuçları ve tecrübesiyle en çok önerilen doktorlardan bazıları şunlardır:

Dr. Burak Tuncer – Esteworld, İstanbul

Dr. Servet Terziler – Dr. Terziler Exclusive Hair Clinic, İstanbul

Her bir doktor farklı tekniklerde uzmanlaşmıştır. Bu nedenle saç yapınıza, dökülme seviyenize ve beklentilerinize göre seçim yapmanız önemlidir.

5000 Greft Saç Ektirmek Kaç TL?

5000 greftlik bir saç ekimi işlemi, uygulanacak yönteme ve kliniğe göre farklılık gösterir. 2025 yılında ortalama fiyat aralıkları şu şekildedir:

FUE yöntemi: 70.000 TL – 150.000 TL

Safir FUE: 75.000 TL – 160.000 TL

DHI (Choi pen): 80.000 TL – 175.000 TL

Robotik DHI: 80.000 TL – 190.000 TL

Not:

Fiyata dahil olan hizmetler (PRP, ilaç, konaklama, takip) klinikten kliniğe değişebilir. En doğru fiyat bilgisini almak için, işlem yapılacak klinikten doğrudan teklif alınması önerilir.

Saç Ekimi İçin Hangi Doktor Tercih Edilmeli?

Saç ekimi için doktor seçerken sadece fiyat ya da ün değil, şu kriterlere dikkat edilmelidir:

Doktor işlemi kendisi mi yapıyor?

Teknisyen değil, doktor kontrolünde yapılan işlemler uzun vadede daha sağlıklı sonuç verir.

Saç çizgisi kişiye özel mi tasarlanıyor?

Her yüz şekline aynı saç çizgisi uygulanamaz. Estetik planlama şarttır.

Klinik hijyenik mi, teknolojik altyapısı yeterli mi?

İleri teknikler (DHI, Safir FUE) için uygun cihaz ve steril ortam olmalı.

En İyi Saç Ekimi Doktorları

Sizin için Türkiye'de saç ekimi alanında güvenilirliği, deneyimi ve hasta memnuniyetiyle öne çıkan 10 doktoru bir araya getirdik. Her biri farklı şehirlerde ve kliniklerde görev yapan bu isimler, doğal sonuçlar ve etik yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

1. Dr. Burak Tuncer – Esteworld Saç Ekimi Estetik ve Sağlık Grubu, İstanbul

Dr. Burak Tuncer, saç ekimi ile estetik cerrahiyi ustalıkla birleştiren bir isim. Esteworld'de medikal direktör olarak görev yapıyor ve her operasyonu detaylı planlıyor. FUE, DHI ve Safir FUE tekniklerinde son derece yetkin. Hastaları, saç çizgisinin doğallığı ve işlem sonrası takip süreciyle oldukça memnun. Ayrıca erkek tipi saç dökülmesi dışında kaş ve sakal ekimi konusunda da başarılı sonuçlara imza atıyor.

Dr. Burak Tuncer – Instagram

https://www.instagram.com/drburaktuncer

Esteworld

Telefon (Merkez): 0850 222 3 789

E-posta:[email protected]

2. Dr. Koray Erdoğan – ASMED Hair Transplant Center, İstanbul

Dr. Koray Erdoğan, saç ekiminde yüksek teknik standartları, hasta odaklı yaklaşımı ve uluslararası başarılarıyla bilinen öncü bir uzmandır. İstanbul'da kurduğu ASMED Hair Transplant Center'da, en gelişmiş mikroskobik FUE teknikleriyle operasyonlar gerçekleştirmektedir.

Dr. Erdoğan'ın farkı, her hastayı bilimsel bir yaklaşımla değerlendirmesi ve estetik ihtiyaçlarını detaylı analizle birleştirmesidir. Saç kökü yerleşiminde doğal açılar ve yoğunluk dengesine büyük önem verir. Ayrıca, operasyonların planlama ve uygulama süreçlerine doğrudan katılarak hastalarına birebir ilgi sunar.

Bugüne kadar çok sayıda uluslararası hasta kabul eden Dr. Koray Erdoğan, klinik standartları ve doğal sonuçlarıyla Türkiye'yi saç ekimi alanında global ölçekte temsil eden en saygın isimlerden biridir.

3. Dr. Burak Kılıç – İstanbul

Dr. Burak Kılıç, İstanbul'da saç ekimi alanında aktif görev yapan deneyimli bir uzmandır. FUE, DHI ve Safir FUE gibi tekniklerde yüksek uzmanlık sahibidir. Operasyonlarında kişiye özel planlamalarla, özellikle ön saç çizgisi ve yoğunluk dengesi açısından estetik sonuçlar üretmektedir. Hastalarıyla birebir ilgilenmesi ve sürecin her aşamasında detaylı bilgilendirme sunması onu güvenilir kılan önemli özelliklerindendir.

4. Dr. Cemal Karayazı – İstanbul

Dr. Cemal Karayazı, saç ekiminde doğal sonuçlar ve medikal hassasiyeti bir arada sunan başarılı bir hekimdir. İstanbul'daki kliniğinde FUE ve DHI tekniklerini kullanarak kişiye özel planlamalar yapmaktadır. Saç yönü, greft yoğunluğu ve yüz şekline uygun çizgi tasarımı konularında özenli çalışmalarıyla hastalarının beklentilerini karşılayan etkili sonuçlar sunar.

5. Dr. Ekrem Civas – Civas Hair Transplant, Ankara

Ankara'da bulunan Civas Hair Transplant'ın kurucusu olan Dr. Ekrem Civas, saç ekimi alanında dermatoloji uzmanlığıyla öne çıkar. FUE ve DHI tekniklerine bilimsel yaklaşım katan doktor, saç dökülme tipine göre özel çözümler geliştirir. Ön saç çizgisi tasarımında doğallığı esas alır, işlem sonrası takip sürecine verdiği önemle yüksek hasta memnuniyeti sağlar.

6. Dr. Hakan Doğanay – AHD Clinic, Antalya

Dr. Hakan Doğanay, saç ekimi alanında uzun yıllara dayanan tecrübesiyle Antalya'daki AHD Clinic'te hizmet vermektedir. Safir FUE tekniği konusunda uzmanlaşmış olup, operasyonlarında doğal görünüm ve greftlerin dengeli dağılımına büyük önem verir. Estetik planlama ve hasta konforunu öncelik haline getiren yaklaşımı ile hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun talep görmektedir.

7. Dr. Muttalip Keser – Dr. Keser Clinic, Ankara

Dr. Muttalip Keser, saç ekimi teknolojisinde Türkiye'de çığır açan isimlerden biridir. Ankara'daki kliniğinde mikro motor FUE tekniğini yüksek başarıyla uygulamaktadır. Kendi geliştirdiği özel ekipmanları sayesinde minimum doku hasarı ile maksimum greft tutunması sağlamakta, tüm işlemleri bizzat gerçekleştirmektedir. Estetik çizgi ve teknik mükemmellik arayanlar için önde gelen tercihlerdendir.

8. Dr. Muhammet Erkan – İzmir

İzmir'de faaliyet gösteren Dr. Muhammet Erkan, saç ekimi operasyonlarında kişiye özel yaklaşımıyla bilinir. FUE ve DHI tekniklerini uygularken, hastanın yüz tipi, saç yoğunluğu ve beklentilerine uygun sonuçlar sunar. Özellikle ön saç çizgisi planlamasında doğal görünümü ön planda tutar ve işlem sonrası takip sürecine önem verir.

9. Dr. Sibel Ulusan – İstanbul

Dr. Sibel Ulusan, saç ekimi alanında özellikle kadın hastalara yönelik uzmanlığıyla dikkat çeker. Kadın tipi saç dökülmesinde başarılı uygulamalar yaparken, aynı zamanda erkek hastalarda da doğal saç çizgileri ve sık greft yerleşimi sağlayarak etkili sonuçlar sunar. Her hasta için özel planlama yapması ve süreci birebir takip etmesi onu tercih edilir kılar.

10. Dr. Musa Balta – İstanbul

Dr. Musa Balta, İstanbul'da hizmet veren ve saç ekiminde doğal yoğunluk elde etme konusunda uzmanlaşmış bir doktordur. FUE ve DHI tekniklerini hastanın ihtiyaçlarına uygun şekilde planlayarak uygulamakta, saç çizgisi estetiğinde yüz yapısına göre özel tasarımlar geliştirmektedir. Uzun vadeli başarı ve memnuniyet odaklı çalışan Balta, titiz operasyonlarıyla tanınır.

Son Söz: Saç Ekimi Doktoru Seçerken Ne Önemli?

Saç ekimi, yalnızca teknik bir işlem değil, aynı zamanda estetik bir tasarımdır. Bu nedenle seçeceğiniz doktorun sadece medikal bilgisine değil, aynı zamanda estetik vizyonuna da güvenmeniz gerekir. Yukarıda tanıttığımız doktorlar; popülarite değil, başarıları ve hasta memnuniyetleriyle bu listeye girdi.

Saç ekimi yaptırmadan önce doktorunuzla yüz yüze görüşün, önceki vaka sonuçlarını inceleyin ve hangi tekniklerin size uygun olduğunu öğrenin. Çünkü herkes için en iyi yöntem farklı olabilir. Unutmayın, doğru doktoru seçtiğinizde saçlarınızla birlikte kendinize olan güveninizi de geri kazanırsınız.