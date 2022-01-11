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Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının kamera görüntüleri yayınlandı - Son Dakika

Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının kamera görüntüleri yayınlandı

11.01.2022 14:33

Spor Toto Süper Lig takımlarından Konyaspor forması giyen Milli futbolcu Ahmet Çalık, bugün Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Ölümüyle futbol camiasını büyük üzüntüye boğan Çalık'ın yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Futbol camiası bu sabah Ankara'dan gelen acı haberle sarsıldı. Geçtiğimiz yıl Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan Milli futbolcu Ahmet Çalık geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı

ANKARA'YA NİKAH TARİHİ ALMAYA GİTMİŞ

Niğde yolunda kontrolü kaybederek şarampole yuvarlanan araçta yaşamını yitiren 27 yaşındaki futbolcunun izin günü olduğu için şubat ayında yapmayı planladığı düğün nedeniyle Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği ortaya çıktı.

Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı

EMNİYET KEMERİ TAKILI DEĞİLDİ İDDİASI

Öte yandan kazayı görüp olay yerine koşan vatandaşların iddiası gündem yarattı. Olay yerine yardıma giden kişiler, araç içerisinde başka kimsenin olup olmadığını kontrol ettiklerinde Çalık'ın emniyet kemeri kullanmadığını ve ikaz sesini kapatmak için de emniyet kemerini kesip tokasını taktığı iddiasında bulundu.

Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı

KAZA ANI KAMERALARA ANBEAN YANSIDI

Türk futbolunu yasa boğan kazanın görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan trafik kazası öncesinde Ahmet Çalık'ın kullandığı aracın aşırı süratli olduğu ve bir tırı solladıktan sonra şarampole yuvarlandığı görülüyor.

Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı

ARAÇ YAKLAŞIK 135 METRE SÜRÜKLENMİŞ

Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın ardından olay yerindeki inceleme tamamlandı. Kazanın ardından aracın yaklaşık 135 metre sürüklendiği belirlendi. Hurdaya dönen araç çekici ile otoparka kaldırıldı.

Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı

"ARACIN ÇOK SÜRATLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Kaza sonrası olay yerine giden bölge halkından Zeki Uğur, "Bizim kaza olunca haberimiz oldu. Onun yanında başka bir araçla seyir halinde olan başka bir arkadaş, çok süratli olduğunu söyledi. 'Gözümün önünde beni geçmesiyle uçuruma gidip takla atmaya başladı' dedi. Kazadan sonra uzağa fırlamış" dedi.

Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı

"HIZLI OLMASAYDI ARAÇ O HALE GELMEZDİ"

Kenan Yıldırım da, kazanın ardından olay yerine gittiğini belirterek, "Ambulans ekipleri cenazenin başındaydı. Allah rahmet eylesin, bizi yaklaştırmadılar. Araba pert olmuş. Her şeyi gitmiş arabanın. Hızlı olmasaydı araç o hale gelmezdi" diye konuştu.

Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı

HASTANEYE AKIN ETTİLER

Acı haber sonrası Çalık'ın ailesi, yakınları ve futbolcu arkadaşları Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne akın etti. Burada Çalık'ın bazı yakınları gözyaşı döktü. Şubat ayında yapmayı planladığı düğün için Ankara'ya nikah tarihi almaya geldiği öğrenilen Çalık'ın cenazesi daha sonra adli tıp kurumuna götürüldü.

Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ahmet Çalık, gözyaşları içinde Elmadağ'da son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Çalık'ın naaşı, Sungur Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında defnedildi.

YORUMLAR (2)
  • murat atis: Ah şu emniyet kemeri sorunu yokmu ülkemizde Halkımızın yüzde 70 i kemer takmıyor unutmayın emniyet kemeri hayat kurtarır. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Galatasaray, Konyaspor, Futbol, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının kamera görüntüleri yayınlandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının kamera görüntüleri yayınlandı - Son Dakika
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