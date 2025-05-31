Alanyaspor, Sivasspor'u 2-0 ile geçti - Son Dakika
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Alanyaspor, Sivasspor'u 2-0 ile geçti

Alanyaspor, Sivasspor\'u 2-0 ile geçti
31.05.2025 21:09
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Süper Lig'de Alanyaspor, Sivasspor'u evinde 2-0'lık skorla mağlup etti.

Sivasspor: 2-0

Alkın BİRİCİK/ ALANYA (Antalya), ?

STAT: GAİN Park Stadyumu

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Kemal Elmas, Mert Bulut

ALANYASPOR: Yusuf Karagöz (Dk. 87 Mert Furkan Bayram), Batuhan Yavuz, Aliti (Dk. 87 Umut Mert Toy), Balkovec, Yusuf Özdemir, Makouta, Janvier, Efecan Karaca, Enes Keskin (Dk. 77 Hadergjonaj), Vilhena (Dk. 67 Hwang), Arda Usluoğlu (Dk. 87 Yusuf Can Karademir)

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Camara, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Oğuzhan Aksoy (Dk. 46 Pritchard), Ziya Erdal (Dk. 83 Mehmet Talha Şeker), Charisis, Bekir Böke (Dk. 83 Menig), Simic (Dk. 69 Rodrigues), Koita (Dk. 46 Emrah Başsan)

GOLLER: Dk. 33 Enes Keskin, Dk. 66 Arda Usluoğlu (Alanyaspor)

Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Alanyaspor sahasında Sivasspor'u konuk etti. Mücadele 2-0 Alanyaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

7'nci dakikada Sivasspor'un sol taraftan geliştirdiği atakta Simic'in son çizgiye inerek açtığı ortada ceza sahası dışında topla buluşan Charisis'in şutunda top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

14'üncü dakikada Alanyaspor'un sol taraftan gelişen atağında Yusuf Özdemir'in verdiği pasla topla buluşan Janvier topu merkeze doğru sürerek ceza sahası dışarısından şut çekti. Kaleye giden top üst direğe çarparak tekrar oyun alanına döndü.

33'üncü dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol taraftan gelişen atakta Balkovec'in ortasıyla arka direkte topla buluşan Enes Keskin, kaleci Ali Şaşal Vural'ın kalesini terk etmesini fırsat bilerek kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

38'inci dakikada Sivasspor'un savunmadan çıktığı esnada, topu kapan Alanyasporlu futbolcu Makouta, hızla ceza sahasına girdi. Makouta'nın kaleci Ali Şaşal Vural'ın üzerinden aşırtmaya çalıştığı top kalecide kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

54'üncü dakikada Alanyaspor'un merkezden gerçekleştirdiği atakta Batuhan Yavuz'un derinlemesine gönderdiği pasta topla buluşan Arda Usluoğlu'nun şutunu kaleci Ali Şaşal Vural kornere gönderdi.

66'ncı dakikada Alanyaspor farkı ikiye yükseltti. Sol taraftan gelişen atakta Janvier'in ceza sahasına ortasında topa yükselen Arda Usluoğlu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

Mücadele 2-0 Alanyaspor üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Alanyaspor, Sivasspor'u 2-0 ile geçti - Son Dakika

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