Ali Koç: Bu değişimi yapacak kişilerin kapasitelerinin olduğuna inanmıyoruz (1) - Son Dakika

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair basın açıklamasında bulundu. Koç, "Kaosun, güvensizliğin zirve yaptığı futbolda inancın, güvenin kalmadığı, sezonun şampiyonunu düşünmenin hiçbir önemi olmadığı bir hale geldi lig. Bu reformu yapan kişilerden emin olmadığımız için sorguluyoruz bunları. Bu değişimi yapacak kişilerin niyet ve kapasitelerinin olduğuna inanmıyoruz" dedi.Fenerbahçe - Trabzonspor maçıyla başlayan süreci anlatan Koç, "Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesi yaşanan atamalarda yapılan gariplik, ilk atamadan duyduğumuz endişeden bir gün sonra neden endişe duyduğumuzu önümüzdeki günlerde paylaşacağımızı söylemiştik. Endişelerimizde haklı olduğumuz ortaya çıktı. Son 36 saatir, 8 Mart Salı günü yapılan TFF'nin aldığı karar ülke futbolunu karman çorman hale getirdi. Bizler ne kadar endişeli olduğumuzu paylaşmakta haklı olduğumuz görüyoruz. O kadar çok malzeme var ki. Akıl tutulması olan Türk futbolunda o kadar malzeme var ki hala ne paylaşacağıma karar vermiş değilim" şeklinde konuştu. "FUTBOLDA ADALETSİZLİĞİN, BELİRSİZLİĞİN, GÜVENSİZLİĞİN, MARKA DEĞERİNİN EROZYONA UĞRAĞI BİR DÖNEM"Futbolun büyük bir kitleye hitap ettiğini ama oluşan sistemin futbola zarar verdiğini belirten Koç, "Futbol, milyonlarca taraftarı, sponsorları, yayıncı kuruluşu ve medyanın genelini kapsayan, toplumsal gündeme yön verebilen, maddi ve manevi büyük bir endüstri. Futbol, Türkiye'de her hanenin ilgilendiği bir gerçek. Bugün nasıl bir ortam var ona bakalım. Kayırma, adaletsizlik, belirsizlik, güvensizlik, yoğun dedikodu ve yoğun lobilerle bağlanmış, kazanmak için her yolun mubah olduğu, marka değerinin erozyona uğrağı, zamanı yakalayamayan, finansal olarak çökmüş, yeni nesle uzak kalmış, vasatın normale dönüştüğü konuma el birliğiyle getirdik. Her geçen yıl daha da üzerine koyarak giden istikrarlı bir şeklide geriye saran sistem içerisindeyiz. Biraz olsun güven, liyakat, adaletin norm haline geldiği şekilde yönetilse topluma zararı değil, faydası olan bir değerdir. Bugün futbolumuz birleştirmekten çok uzak, ayrıştıran bir durumdadır" ifadelerini kullandı. "BİZİM GİBİ DÜŞÜNENLER GALİP GELECEK"Her zaman sistemi eleştiren ve yapının yanlış olduğuna vurgu yaptıklarını söyleyen Koç, "Fenerbahçe bu sistemin mağdurlarından biridir. Fenerbahçe yıllardır istikrarlı bir şekilde bu sorunları dile getirmektedir. Duruşumuzda, söylemlerimizde ve mücadelemizde bir gram şaşma olmamıştır. Yöntemlerimiz naif, bu sektörde meyve vermeyen, hatta romantik gelse de göreceksiniz ki bizim gibi düşünenler galip gelecek. Bu sistem ve kültür futbolun yönetenlerin kalitesi, statüko devam ettikçe baş aşağı gitmekten başka yol yoldur. Bu sistemin içindeyiz. İçinde bulunduğumuz bu duruma nasıl geldiğimizle yüzleşmezsek sorunların içinden çıkamayayız" açıklamasında bulundu."GEÇEN SEZON 12-15 PUANIMIZ ALENEN GASP EDİLDİ"Sarı lacivertli kulübe kararların alenen alındığını belirten Koç, "Kulübümüz istikrarlı, sistematik, bir şekilde yozlaşmış sistemde yıllardır zarar görüyor. Son maçta ve sezon içinde darbe aldı, darbe almaya devam ediyor. En son geçen sezon hakem hataları demek hafif kalır, 12-15 puan arası alenen gasp edildi. Gol ve averaj farkı ile şampiyon olunan sezonda 1'inci ve 3'üncü arasında 2 puan farkı vardı. Benim söylediğim gri pozisyonlar değil. Açık ve net pozisyonlardan bahsediyorum. İyi tanınmış bir hakem bir kez değil, defalarca "Fenerbahçe'ye karşı bir tutum var, hakem camiası Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak, yemin ederek söylüyorum. Bu kafasında bir hayal de olabilir. Gerçek bilgilere, tanıklarla yapılan konuşmaya göre de olabilir. TFF, MHK'den bu açılmaya dair soruşturma, basit bir açıklama da gelmedi. Bu konuda biz başvuru yapınca dostlar alışverişte görsün denildi ve basit bir açıklama yapıldı. Her kulübe aynı mesafe olması gereken TFF'nin ilgili kurumları harekete geçirilerek adım atması gerekirdi. Bu zan altında bırakılan hakemler ve kamuoyu için yapılması gerekirdi" dedi. "FEDERASYONUN İÇİNDEN GEÇEN AÇIKLAMALARINI GÖRMEZDEN GELDİLER"Federasyonun, Fenerbahçe'ye karşı bir tavır aldığını söyleyen Koç, "TFF'nin Fenerbahçe'ye bakışını, yaklaşımını, niyetini göstermek için örnekler vermek istiyorum. Hakemleri korumadılar. 3 maymunu oynadılar. Fenerbahçe bir açıklama yaptığında geçen hafta olduğu gibi açılamanın mürekkebi kurumadan, tehdit etme cüretini gösterdiler. Başka kulüplerin, federasyonun içinden geçen açıklamalarını görmezden geldiler. Savcıları göreve çağırmışlar. Yüreğiniz varsa hakkımızda soruşturma açtırın. Bu kadar ciddiyetten uzaksınız. Zaten geçmişte bazı konularda savcılara ilettik dediler. TFF kurumları, bir araştırma yapar, dibine inmeye çalışır, sonra da yargıya taşır. Yayıncı kuruluş 4 yıldır gelirlerimiz, takımlar da böyle düşünüyor diye bizi de buna ortak ederek karar alıyor. Tam 10 açıklamamıza saatler içinde cevap verdiler. Böyle olan başka bir kulüp yoktur. TFF, yeri gelir bize hata yapan hakemleri ödüllendirir, yeri gelir harcama limitleriyle tecrit altına almaya çalışır. Yeri gelir TFF Başkanı, kulübümüzüz duruşunu ve açıklamalarını kişiselleştiren açıklama yapar. Tek yol bu yapıyla mücadele etmek ve bu zihniyetten Türk futbolunu kurtarmak" açıklamasında bulundu. "KİMSE FENERBAHÇE, HAKEM ATAMALARIYLA İLİŞKİLİ DİYEMEZ" Süper Lig'in 28'inci haftasında oynana Fenerbahçe- Trabzonspor maçının hakemi hakkında da Koç, "Fenerbahçe Trabzonspor maçının hakemi Zorbay Küçük'tü. Fenerbahçe, bunu atayın, bunu atamayın, neden bunu atamadınız tarzında ben federasyonla, ilgili kurumlarla iletişime geçmemiz birisi olarak söylüyorum. Fenerbahçe, hakem atamalarıyla ilgili bir ilişkide olduğunu kimse söyleyemez. Bu sistem değişene kadar bu tutumuzu değiştirmeyeceğiz. İyi olanlar kazanacak. Hakem ataması hafta içi yapıldı. 4 büyükler arasındaki mücadeleler son derece kritik, son derece gergin ve zor maçlardır. 16 Şubat 2022'da maç tarihi açıklandı. Maçın 6 Mart'ta oynanacağı açılandı. 3 Mart'ta ise Zorbay Küçük ismi de hakem olarak beli oldu. Bahattin Duran Caner Özaral açıklandı. Aynı gece Alanya'da Alanyaspor - Gaziantep FK kupa maçını yönetti. Maç uzatmalara gitti ve 23.00'te maç bitti. 23.22'de maçla ilgili hakeme tebligatı yaptı" şeklinde konuştu."BU DURUM FENERBAHÇE'NİN BAZI RAKİPLERİNE KARŞI NASIL ADALETSİZ BİR DURUMDA OLDUĞUNUN GÖSTERGESİDİR"Trabzonspor maçını yöneten Zorbay Küçük'ün atanmasıyla ilgili konuşan Koç, "İşini doğru yapan, becerikli yapan, geleneklere sadık kalan bir anlayışla bu atama yapılsaydı, konuların böyle gerçekleşmesi söz konusu değildi. Biz bir müdahale olduğunu düşünüyoruz. İnşallah müdahale olmuştur da olmuştur yoksa çok amatörce bir yaklaşım. Bu iş kalıplara o kadar aykırı ki açıklama bile yaptık. Zorbay Küçük'ün gecenin o saatinde apar topar atanmasının arkasında ne yatmaktadır. Bazı başkanlar arasında şöyle bir konuşma yapılmış; TFF'den biri benle temasa geçmiş, 'bu hakemi uygun mu' demiş. Ben de adil demişim. Hiç kimse benimle böyle bir muhabbete girmeye yüreği yetmez. Bize göre bu son dakika yapılan bir değişiklik sebebiyle yapılmıştır. Hakem bambaşka biriydi, son dakika değiştirildi. Böyle bir maça atanacak hakem bir önceki hafta maç almaz veya zorluk derecesi düşük bir maç alır. Buradaki amaç gerekli hazırlıkları yapmasını sağlamaktır hakemin. Zorbay Küçük'ün gerek fiziken, gerek öfke kontrolü konusunda ciddi zaafları olduğu bilinmektedir. En çok sakatlanan hakemlerden biridir. Bununla beraber özellikle alt liglerde yönettiği pek çok maçtan sonra şikayetler gelmiştir. Futbolcularla polemiğe girmiştir. Gerekli dinlenme süresine en çok ihtiyaç duyan hakemlerden biridir. Perşembe Alanya'da maç bitiyor gece yarısı. Dinlenmesi için 72 saatten az bir süre var. 23.22'de öğreniyorsunuz maç yöneteceğinizi. 'Herhalde bu maçın hakemi ben değildim, sonradan bu atama yapıldı' düşüncesinde olmak normaldir. Zorbay Küçük ilk defa 4 büyükler arasında bir maçı yönetecektir. Bu hakem 4'lüsü ilk defa maç yönetmiştir. Maç bittikten 20 dakika sonra başka maçlara atama yapılıyorsa gözlemci raporunun da bir önemi yoktur. Amacımız, MHK'nin ne kadar sıkıntılı, ne kadar tecrübesizce, amatörce, kör göze parmak usulü hatalarla yönetildiğini anlatma ve şu soruyu aklınıza bırakmak; bu gerçekten liyakatsizlikten mi güç zehirlenmesinin eserinden midir. Bu kara tablo hiçbir zaman belki de yaşanmamıştır. Hakemlerden en rahatsız olan kulüp olarak hakemlere yeri geldiğinde sahip çıkmayı da biliriz. İlk maçta maçın hakimiydik son derece ilginç bir kırmızı kartla maçtan koptuk. Yine benzer bir senaryo. 18'inci dakikada bir kırmızı kartla 82 dakikayı uzatmayla birlikte 10 kişi oynadık. Çocuklara helal olsun. İnsan ister istemez bu zamana kadar neredeydiniz diye sorma ihtiyacı soruyor. Benzer pozisyonlarda aynı hakem kart vermedi. Bu durum Fenerbahçe'nin bazı rakiplerine karşı nasıl adaletsiz bir durumda olduğunun göstergesidir. Bu maçın gözlemcisi Denizli Spor İl Müdürü olan Ahmet İbanoğlu. MHK başkanı verdiği röportaja göre bu operasyonun aylarca üzerinden çalışılmış bir durum olduğunu söyledi. O zaman bu hakemi ve gözlemciyi nasıl atadınız. Maçtan önce bu kişinin liste dışı kalacağını bilmiyorduysanız nasıl oldu da bu kişi güvenliyse liste dışı kaldı. İşin en kara mizah tarafı ise Zorbay Küçük düşük not aldı, Başakşehir maçı verildi. Zorbay Küçük'e not veren gözlemci liste dışı kaldı. Biliyorsunuz kırmızı kart minimum 2 maç. PFDK 1 maç vererek kendileri de gösterdi kartın yanlış olduğu. Zorbay Küçük buna rağmen maç alıyor bu hafta. Bunlar artık norm haline gelmiş gelişmelerdir" açıklamasında bulundu."BU DEĞİŞİMİ YAPACAK KİŞİLERİN KAPASİTELERİNİN OLDUĞUNA İNANMIYORUZ""Kaosun, güvensizliğin zirve yaptığı futbolda inancın, güvenin kalmadığı sezonun şampiyonunu düşünmenin hiçbir önemi olmadığı bir hale geldi lig" diyen Koç, "TFF'nin basiretsiz yönetimi sebebiyle, oynanacak maçların bir kıymeti yerlerde. Bu kirli düzen dün MHK başkanının yayıncı kuruluştaki açıklamalarıyla deşifre olmuştur. Bu kirli düzende en fazla mağduriyeti yaşayan Fenerbahçe'dir. En çok mücadele edende Fenerbahçe'dir. Bu oyunun kirli olmasının sorumluları vardır. Zaman içinde bunlar yok olup gidecektir. Bakalım zaman bizlere neyi gösterecek. Sezonun bitmesine 10 hafta kala tarihte ilk defa yapılan bir uygulamayla, vicdanen rahatsızlık yaratan işlere karışmışlar gibi bir açıklama yapıldı. TFF ise tamamen MHK'nin istediği bu kararı açıkladı. Fenerbahçe olarak derhal tepki verdik. İsimlerden ziyade iletişim ve zamanlamayla alakalıydı. Şimdi Türkiye'de Süper Lig'de bir tane kulüp yoktur ki hakemlerden şikayet etmesin. Diğer bir konu bu sorunun ivedilikle çözülmesi konusunda da hem fikiriz. Ancak yöntemlerde hem fikir değiliz. İsimler değişebilir, taze kan gelecek, değişiklik olacak… Biz bunlara karşı değiliz ancak bizim endişemiz ileride çok daha kabul edilemeyecek unsurlar olmasıdır. Her şeyin bir şekli ve zamanı vardır. 'Fenerbahçe hakemlere sahip çıkıyor, demek ki mustarip değil' sonucunu çıkarmayın bundan. Bu reformu yapan kişilerden emin olmadığımız için sorguluyoruz. Bu değişimi yapacak kişilerin niyet ve kapasitelerinin olduğuna inanmıyoruz. Öte yandan MHK başkanı tarafından ifade edildiği gibi aylar süren çalışma olduğunu kesinlikle ve kesinlikle düşünmüyoruz. Başkan diyor ki bunu ben yaptım. Ben de farklı düşündüğümü ifade ediyorum. Pek çok sebebi var. Bir online toplantı yapılıyor. MHK başkanı orada, Fırat Aydınus'u görüyor ekranda, 'Sakal bırakmışsın' diyor o da 'Yüzümü ve vücudumu dinlendiriyorum' diyor. Maç almadığı için dinlendiriliyor. 5 hafta dinlendiriliyor. 'Aa! neden dinlendiriliyorsun?' diyor MHK başkanı. 'Ben de bunun sebebini size soracaktım' diyor. MHK başkanı da sebebin kendi olmadığını söylüyor. O da 'Beraber gidip soralım sebebi kimse' diyor. Bu şakayla karışıkta söylenmiş olabilir ancak burası ciddi bir müessese. Fırat Aydınus'u ceza almasına MHK başkanı sebep değilse bütün bunların sebebi de sadece MHK başkanı olamaz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu."HAKEMLER NEYE KONSANTRE OLSUN YA YARATTIĞINIZ ORTAMDA"Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler hakkında da konuşan Ali Koç, "Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler'in hafta sonu atandıkları maçı kabul etmemesiyle ilgili bir şey söyleyeyim. hakemlerin cep telefonlarında bir sistem var ona link geliyor ve onaylıyorsunuz. Tıklamadan önce maçı yönetecek yardımcı hakemlerin ismi var, onlarla da konuşup onaylıyorsunuz, sonra resmi atama açıklanıyor. Önümüzdeki 10 maçı yönetmesi gereken hakemlere tebligat yapıldı. Bu 10 maçın hakemlerinin 8'i onayladı. 2 hakem onaylamadı. 2 hakem onaylamadı için diğer yardımcılara tebligat ulaşmadı. Bu kişiler Manchester City maçının geri dönüş yolundaydılar. İkna etmeye çalıştılar, ikna olamadılar dolayısıyla. Bizim maçımıza galiba Arda Kardeşler atanacaktı. 17.40'ta ikna edemeyince 2 yeni hakem atandı. Hakemler Türkiye'ye varıyorlar, Riva'ya gidiyorlar. MHK başkanı ikna etmeye çalışıyor. Onlar da artık maç kabul etmeme durumuna gelirlerse diye korkuyorlar; hakem kalmadı. Düşünebiliyor musunuz hakemler neye konsantre olsun ya yarattığınız ortamda. Tahkime kim gider kim gitmez onu bilmiyorum. Artık gözlemciler vakit harcamasın rapor hazırlamasınlar. Bu yeni ortamda gözlemci raporlarının da bir önemi, değeri kalmayacak gibi gözüküyor. Bu kişiler, bu reformları yapabilecek kapasitede değiller dedim ya işte örnekleri geliyor" ifadelerini kullandı.Hakem sorunlarının çözülmesi için bir komisyon kurulduğunu hatırlatan Koç, "David Ellery danışman olarak tutuldu. Kendisi tüm paydaşlarla mülakatlar yaptı ve sonuçlarını açıklayacak. Belçika ile de yapılmıştı ve 63 öneri sundu ve hepsi kabul edildi. Bize de yapacak. Bu çalışmanın sonunda ciddi değişikliklere gidileceği bir gerçek. Böyle radikal bir hamlenin bu durumda nasıl yapıldı hayretler içerisindeyiz. Siz yüzde 50'den fazla hakemi bir gecede silip atıyorsunuz, herhalde Ellery de hayretler içindedir. Neden bu çalışmadan önce bu yapıldı o kadar acil miydi? ya siz başkanlarla aylardır çalışıyorsunuz, hiç mi aklınızdan geçmedi kulüplerle görüşmek. Açıklanan listeye bakın. Sezon başı listeye bakın. Plaka sırasına göre yapılır veya kıdeme göre. Sıralamaya bir bakın bir mantık yok. Acaba bu hakem müessesi tarafından mı yapıldı başkası mı yaptı, elinize tutuşturdu. İnsan ister istemez düşünüyor" dedi."BİZİ YILLARDIR ETKİ ALTINDA OLAN HAKEMLER YÖNETİYORMUŞ"MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yayıncı kuruluşa açıklamalarını da değerlendiren Koç, "İyi ki de yapmış, keşke yapmasaymış. Spekülasyonlar daha da arttı. Sorgulanması gerekecek, akıllarda soru işareti bırakacak söylemlerde bulundu. Bu kaos yeni bir boyuta taşındı. 'Düşüncesinde, davranışında hür olmayan hiçbir insan rahat karar veremez.' Ben böyle söylemin altına imza atarım. 'Bunu yapmaların kurumu yıprattığına karar verdik. Kararın 1 gün bile bekleme durumu yok' Vay vay vay! Bizi yıllardır etki altında olan hakemler yönetiyormuş. Gerçek olsa söylememen lazım. Bu cümle her şeyi gösteriyor. 'Rahat ve hür karar alamayan hakemleri eledik.' Bu açıklama Türkiye futbolunun tecrübesini ve zekasını sorgulatacak tarzda bir açıklamadır. Olacak iş değil bu. Bu yönetilen maçları saymayacak mıyız. İncelemeye mi alacağız. Bu karardan önceki maçların 4'ü bu hakemler yönetti" diye konuştu."LİGİN SADECE ZİRVESİNE ODAKLANMIŞLAR. DİĞER KULÜPLERİN FARKINDA BİLE DEĞİLLER"Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yayıncı kuruluşa verdiği röportajda kullandığı "Puan farkı buna doğrudan etken değil ama etki eden şeylerden biri de bu oldu" ifadesine değinen Ali Koç, "Ligin sadece zirvesine odaklanmışlar. Diğer kulüplerin farkında bile değiller. İnsan ister istemez kendi kendine bu yaşananlar için, bu nasıl bir acemilik ve tecrübesizlik diye soruyor. Aslında MHK yapılanmasını incelediğinizde, sorunun cevabının çok zor olmadığını görüyoruz. 3.5 yıldır bu sistem çarpıktır diye söylüyoruz, kamuoyu şimdi bunlardan zarar görmeye başladı" dedi."BU SİSTEM DEĞİŞMELİ""Bu sistem değişmeli" diyen Ali Koç, MHK'dan Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin'in geçmişiyle ilgili bilgiler verdi: "İnsanların hepsi değişmeli. 3 tane üyeye değineceğim şimdi. Ferhat Gündoğdu kimdir? 27 Ekim 2001 tarihinde göreve getirildi. 12 Temmuz 2021'de Süper Lig'in bile gözlemci kadrosunda yer almıyor. Biz hakemliği döneminden 10 maç tespit edebildik. Bu konuda da çok sınırlı bir tecrübesi var. 2002 yılındaki bir olay nedeniyle hakemliği erken bitirilmiştir. Böyle tecrübesiz bir hakemin, tecrübeli hakemlerin başkanlığını yapması da son derece zordur. Ahmet Şahin kimdir? Neredeyse hiçbir hakemlik tecrübesi yok denecek kadar azdır. Alt liglerde gözlemci ve 4-5 maç yönetmişliği söz konusu. Kendisi MHK başkan yardımcısıdır. Şahin'in şirketi, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in şirketinin taşeronudur. Bir hakem eskisi yorumcuyla çok yakın olduğu ve içeriden bilgi sızdırdığı da söyleniyor. Bize göre bu görev bulunması, son derece garip ve sakıncalıdır. Bir nebze şekil ve etik saygısı olan, hassasiyeti olan birisi, böyle birine böyle bir görevi vermezsiniz. Sebahattin Şahin kimdir? EPAK'ta görev yapıyor. 3 tane hakem atandı devre arasında Süper Lig'e. Nihat Bey göreve geldiğinden beri sınavlar yapılmıyor, atletik performans testleri de kaldırıldı. Kaldırırsın, yerine başka bir şey koyarsın. Başka bir şey de koyulmadı. Bizim incelememize göre sipariş atamalar bunlar. Hakem camiasında hoş karşılanmadı bu atamalar. Atadığınız FIFA kokartlı hakemler İngilizce konuşabiliyor mu? Yoksa Avrupa'da maça atanınca, İngilizce bilmediği için hastayım diyip maçtan kaçıyor mu? Bir kural hatası nedeniyle hakemlik görevine son veriliyor.""HAKEMLERİ ÇOK İYİ YÖNLENDİRDİKLERİNİ ÖĞRENDİK, HAKEMLER DE MESAJLARI OKUMAYI ÇOK İYİ BİLİRLER"Sezona çok iyi başladıklarını hatırlatan Koç, kazandıkları maçlardaki hakemlerin bir daha kendilerini atanmadığını hatırlatarak, "Kazandığımız maçlardaki hakemler, bir daha bize atanmıyordu. Hakemleri çok iyi yönlendirdiklerini öğrendik. Hakemler de mesajları okumayı çok iyi bilirler. Geldiğimiz nokta itibarıyla, özellikle 2'nci sezonda, hakemler kimlerin lehine ve aleyhine yaptıkları hataya göre değerlendiriliyor gibi gözüküyor. Hakem atamalarının sadece MHK tarafından değil, dışarıdan da bazı müdahalelerle yapıldığının farkındayız, böyle düşünüyoruz" ifadelerini kullandı."TEZ ZAMANDA BU İŞİ BIRAKIN, KENDİ İŞİNİZE BAKIN"

TFF Birinci Başkanvekili Servet Yardımcı'ya tepki gösteren Ali Koç, şunları söyledi: "Servet beye soruyorum, 2019-20 sezonunda, bir hakemi arayıp küfürler ettiniz mi, tehdit ettiniz mi? Ben bunun cevabını sizden istiyorum. Bunun cevabı bende var. Geçen haftaki açıklamamızdan sonra ağır yeminler ederek, atamalarla alakanız olmadığını söylüyorsunuz. Ben de iddia ediyorum. İstiyorsanız televizyona çıkıp konuşalım. Var mı, yok mu? Bu saatten sonra yapacağınız her şeyi, gözümüz kulağımız açık şekilde takip edeceğiz, dikkatler sizin üstünüzde. Sadece siz değil, bunu yapanlar karda yürüyüp iz bırakmayan şekilde yapıyorlar. Bir süre bizim stadyumumuza gelmemenizi dostunuz olarak tavsiye ediyorum. Bu size son ikazımız. Yanlış yoldasınız. Orada yanlış yolda olan biri daha var. Sizin göreviniz, adil rekabeti sağlamak. Birkaç kişiye yakın olmak değil, herkese eşit mesafede olmak. Bence tez zamanda bu işi de bırakın. Hatta hepiniz. MHK da, TFF de. Bir kardeşiniz olarak, bu sektörün en önemli paydaşlarından biri olarak, artık geldiğimiz bu yol, gidilecek bir yol değil. Fenerbahçe'yle uğraşmayı bırakın. Sayın başkana da size de hararetle tavsiye ediyorum. Kendi işinize bakın."