Arda Güler'in Futbol Yolculuğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Arda Güler'in Futbol Yolculuğu

Arda Güler\'in Futbol Yolculuğu
10.06.2026 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arda Güler, bekleyişin ve tutkunun sembolü olarak Real Madrid'e adım attı.

10 Şubat 2018 günü Ankara'da oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor maçından geriye çok az kişinin hatırladığı bir görüntü kaldı.

Sahanın kenarında top toplayıcı bir çocuk heyecan içinde maçı takip ediyordu.

Trabzon'un kazandığı penaltıda, Kırmızıkara'ların kalecisi Hopf'a "Sağ tarafa atla" diye seslendi.

Hopf, penaltıyı kurtadı.

Maçın sonunda dört farklı oyuncudan forma istese de abilerinin hiçbiri durmadı, hiçbiri göz göze gelmedi, hiçbiri Arda'ya formasını vermedi.

Arda Güler şaşkın, biraz da dargın bir ifadeyle bakarken kameranın kadrajına yakalanıyordu.

Futbolun garip bir adalet duygusu vardır ve sevdiğimiz hikayeler manşetlerde değil, kadraja tesadüfen giren çocuklarda başlar.

Kimseden forma alamayan Arda yıllar sonra dünyanın en büyük kulübünün formasını giyeceğini, milyonlarca çocuğun sırtında kendi adını taşıyacağını bilmiyordu.

Her iyi hikaye gibi Arda'nın hikayesi de sahnenin ortasında değil, kenarında başlamıştı.

Türkiye son Dünya Kupası'nı oynadığında Arda Güler henüz doğmamıştı.

Milli takımın 3-2 kazandığı maçta İlhan Mansız son golü Güney Kore ağlarına gönderdiğinde, Rüştü Reçber eldivenlerini çıkardığında, Türkiye üçüncülük kürsüsüne çıktığında Arda diye bir futbolcu yoktu. Dünya Kupası onun çocukluğunda yaşanmış bir anı değil, YouTube'dan izlenen bir hikayeydi.

Şimdi ise Türkiye yıllar sonra aynı sahneye dönerken gözler onun üzerinde olacak. Çünkü Arda yalnızca bir futbolcu değil, futbolun bir çocuğun hayatını değiştirebileceğine dair inancın da taşıyıcısı.

Arda'yı ilk keşfeden kişi bir scout ya da büyük bir kulübün gözlemcisi değil, Mahmut Hoca'sıydı.

Okuldaki öğretmenleri ona "10-A'nın Messi'si" diyordu. Ne var ki yetenek, hikayenin kolay kısmıydı.

Arda'nın ailesi Ankara'da küçük bir dükkan işletiyordu. Bir yanda antrenmanlar, diğer yanda geçim derdi vardı.

Sonra Fenerbahçe geldi. Ali Koç'un yıllar sonra anlatacağı gibi Arda'yı 250 bin liraya alan kulüp Fenerbahçe oldu.

İstanbul'a doğru yola çıkarken ablası kardeşinin kulağına eğilip yalnızca bir cümle söyledi: "O buzdolabını doldur Arda."

Bu bir tavsiyeden çok sorumluluktu.

'Bir daha bu duyguyu yaşamayacağım'

Spikerin ilk kez "Genç Arda" diye anons ettiği resmi maçta henüz 16 yaşındaydı. Onu sahaya süren teknik direktör Vítor Pereira'ydı. Ama Arda'nın kariyerine asıl eşlik edecek kelime başka olacaktı: Beklemek.

Jorge Jesus döneminde haftalarca forma bulamadı.

Bir gün duran top çalışmasında iki takım kuruldu.

Arda tek başına köşe vuruşu çalıştı. Eve döndüğünde ağladı. O gün kendine bir söz verdi: "Bir daha bu duyguyu yaşamayacağım."

O günden yaklaşık bir yıl sonra, 6 Temmuz 2023'te Real Madrid internet sitesine üç kelime yazıyordu. "Comunicado Oficial: Arda Güler."

İmza töreninde ilginç bir şey oldu. Florentino Pérez konuşurken Arda bir anda ayağa kalktı. Başkanın kendisini çağırdığını sanmıştı. İspanyolcası henüz yeterli değildi. Salondakiler güldü. Arda da güldü.

Annesi gözyaşlarını tutamamış ağlarken Arda dönüp ona sarılıyordu. O gün Valdebebas'ta tanıtılan şey yalnızca bir yetenek değil büyümekte olan bir gençti.

'Real Madrid efsanesi olmak istiyorum'

Arda'nın Madrid'deki ilk günlerinde verdiği röportajlardan biri İspanyol basınında geniş yankı uyandıracaktı.

On sekiz yaşındaki Arda'nın önünde Modric vardı. Kroos vardı. Valverde vardı.

Birçok kişi onun bir sezonluğuna başka bir kulübe kiralanacağını düşünüyordu. Arda ise başka bir şey söyledi: "Kiralık gitmeyi düşünmüyorum. Real Madrid efsanesi olmak istiyorum."

İspanyol gazeteleri bu sözleri manşet yaptı.

Kimi bunu cesaret olarak gördü, kimi ise genç bir futbolcunun kurduğu fazla büyük bir cümle olarak.

Çünkü Real Madrid'in tarihi, bekleyemeyen harika çocuklarla doluydu, sabırları tükenmiş, Bernabéu'nun ağırlığı altında kaybolmuşlardı.

Arda beklemekten korkmuyordu. Fenerbahçe'de beklemişti. Şimdi Madrid'de bekliyordu.

İlk sezonunda peş peşe üç sakatlık yaşadı. Aylar geçti. Maçlar geçti. Şampiyonlar Ligi geceleri geçti. Türkiye'de her hafta aynı soru soruluyordu: "Arda neden oynamıyor?" Arda sırasını bekliyordu.

'Çok utangaç ama onu tanıyacaksınız'

Sonra bir gün Şampiyonlar Ligi kupası kazanıldı.

Kutlamalarda Carlo Ancelotti mikrofonu eline aldı ve taraftarların önüne çıkmak istemeyen genç oyuncuyu işaret ederken "Öne çık çocuk" dedi. Arda birkaç cümle kurdu ve mikrofonu hızla geri verdi. Ancelotti karşısındaki binlerce taraftara, "Çok utangaç ama onu tanıyacaksınız" diyordu.

İki Arda vardı. Birisi bekleyen, sessiz, ölçülü, dikkat çekmeye çalışmayan, sakin Arda'ydı. Büyük harflerle konuşmayan, basın toplantılarında manşet üretmeyen, röportaj verirken başını hafifçe öne eğen, kameraların karşısında, ona sorulan soruların büyüklüğünden neredeyse mahcup olan, ses tonundaki nezaketi hiç bozmayan, Modric'e, Kroos'a "Abi" diyen Arda.

İkincisi ise top ayağına geldiği anda ortaya çıkıyordu.

Real Madrid tesislerinde çalışan bir görevli onu şöyle tarif ediyordu:

"Etrafta yuvarlak bir şey varsa onunla oynamak istiyor. Topla özel bir ilişkisi var. Topa dokunuşu eşsiz. Bu onun hayatı."

Xabi Alonso'nun ona "Sahada bir savaşçı olduğunu biliyorum" demesinin nedeni de buydu.

Büyük maçlardan, büyük yıldızlardan korkmayan, topu istemekten ve 70 metreden şut çekmekten çekinmeyen Arda. Herkes güvenli seçeneği ararken o en zor pası gören de oydu.

Risk alıyordu. Bazen bir asist bazen bir gol, bazen de sahada yaptıklarını anlatmaya kelimeler yetmeyince Real Madrid attığı bir tweet ile golcülüğün adını 'Arda GÖler' olarak değiştiriyordu.

Yıllar sonra Players' Tribune'da yayımlanan mektubunda çocukluğuna döndü.

İstanbul'a gitmeden önce ablasının kulağına fısıldadığı o cümleyi hatırladı.

Sonra altına iki kelimelik bir cevap yazdı: "Buzdolabı doldu."

Belki de kariyerindeki hiçbir gol, hiçbir transfer haberi, hiçbir manşet bu iki kelime kadar şey anlatmıyordu.

Başarı büyüdükçe insanların hafızası küçülebilir. Arda'nınki küçülmedi. Babası ona bir defter hediye etmiş, hayallerini ve yol boyunca kendisine yardım eden insanların isimlerini yazmasını söylemişti.

Listenin başına bugün hayatta olmayan Mahmut Hocası'nı yazdı.

Devamında hayatına değen insanlar duruyordu. Modric bunlardan biri. Kimseler görmeden Arda'ya 10 numaralı formasını hediye eden Modric.

Şimdi Modric vedaya hazırlanırken, Arda hayatının ilk Dünya Kupası'na çıkacak.

Bir köşede ona sabretmeyi öğreten Ancelotti duracak.

Bir başka köşede, herkes dakika hesabı yaparken ona güvenmeyi seçen Montella.

Bu kez sahanın kenarında Arda Güler olmak isteyen çocuklar olacak.

Kaynak: BBC

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler'in Futbol Yolculuğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar
Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı’yı atadı Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı'yı atadı
Antalya’da SGK’ya rüşvet operasyonu: İl müdürü tutuklandı Antalya'da SGK'ya rüşvet operasyonu: İl müdürü tutuklandı
45 yaşındaki Daniel Güiza’dan kariyerinin 18. imzası 45 yaşındaki Daniel Güiza'dan kariyerinin 18. imzası
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı 27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı
Michy Batshuayi, Süper Lig’in eski şampiyonuna önerildi Michy Batshuayi, Süper Lig'in eski şampiyonuna önerildi
Rüzgarda ipi kopan Türk bayrağını vatandaşlar korudu Rüzgarda ipi kopan Türk bayrağını vatandaşlar korudu
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin 4 aylık tutukluluğun ardından konuştu Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin 4 aylık tutukluluğun ardından konuştu
Gökhan İnler’den resmi açıklama: Galatasaray ile bonservisi için görüşeceğiz Gökhan İnler'den resmi açıklama: Galatasaray ile bonservisi için görüşeceğiz
Diego Lugano’dan yıllar sonra çarpıcı itiraf: Fenerbahçeliler bana bu yüzden kızıyor Diego Lugano'dan yıllar sonra çarpıcı itiraf: Fenerbahçeliler bana bu yüzden kızıyor
Hakkari’de binanın bodrumunda ölü bulunan kadının eşi tutuklandı Hakkari'de binanın bodrumunda ölü bulunan kadının eşi tutuklandı
Real Madrid’de Arbeloa ile yollar ayrıldı Real Madrid'de Arbeloa ile yollar ayrıldı
Uzak Şehir’in yıldızları tatilde aşka geldi Uzak Şehir'in yıldızları tatilde aşka geldi
Mehmet Ali Erbil’in ’yeni sevgilisi’ olduğu iddia edilmişti 21 yaşındaki Eylem Çelik sessizliğini bozdu Mehmet Ali Erbil'in 'yeni sevgilisi' olduğu iddia edilmişti! 21 yaşındaki Eylem Çelik sessizliğini bozdu
Galatasaray’ın teklifine henüz cevap vermeyen Icardi, Maldivler’de keyif çatıyor Galatasaray'ın teklifine henüz cevap vermeyen Icardi, Maldivler'de keyif çatıyor
İran savaş uçakları havalandı, Erbil’den patlama sesleri geldi İran savaş uçakları havalandı, Erbil'den patlama sesleri geldi
Ayşe Nazlı’dan babası Reha Muhtar’a duygu yüklü veda Ayşe Nazlı’dan babası Reha Muhtar’a duygu yüklü veda
Togg’dan 900 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi kampanyası Togg'dan 900 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi kampanyası
İddia: Kılıçdaroğlu, Özel döneminde medya kuruluşlarıyla yapılan reklam anlaşmalarını iptal etti İddia: Kılıçdaroğlu, Özel döneminde medya kuruluşlarıyla yapılan reklam anlaşmalarını iptal etti
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
Dev bankadan altın fiyatları için “Yok artık“ dedirtecek tahmin Dev bankadan altın fiyatları için "Yok artık" dedirtecek tahmin
Netanyahu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
CHP’den ihracı istenen Ali Mahir Başarır’dan sert tepki CHP'den ihracı istenen Ali Mahir Başarır'dan sert tepki

18:19
CHP’den ihracı istenen Ali Mahir Başarır’dan sert tepki
CHP'den ihracı istenen Ali Mahir Başarır'dan sert tepki
17:33
Kılıçdaroğlu’nun “Sadece onu affetmem“ dediği Ali Mahir Başarır da disipline sevk edildi
Kılıçdaroğlu'nun "Sadece onu affetmem" dediği Ali Mahir Başarır da disipline sevk edildi
17:21
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
17:07
Seçil Erzan yeniden yargılanacak İlk duruşma 11 Eylül’de
Seçil Erzan yeniden yargılanacak! İlk duruşma 11 Eylül'de
16:48
Irmak öğretmen, görev yaptığı sınıfını resmen baştan yaratmış
Irmak öğretmen, görev yaptığı sınıfını resmen baştan yaratmış
16:41
Netanyahu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
16:35
Fenerbahçe’de mazbata törenine damga vuran görüntü
Fenerbahçe'de mazbata törenine damga vuran görüntü
16:24
DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ve beraberindekiler bize katılmak istedi
DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ve beraberindekiler bize katılmak istedi
16:21
İsimler bomba Aykut Kocaman’ın yardımcıları belli oldu
İsimler bomba! Aykut Kocaman'ın yardımcıları belli oldu
16:03
Dev bankadan altın fiyatları için “Yok artık“ dedirtecek tahmin
Dev bankadan altın fiyatları için "Yok artık" dedirtecek tahmin
15:50
İşte Dünya Kupası’ndaki ilk maçımızı yönetecek hakem
İşte Dünya Kupası'ndaki ilk maçımızı yönetecek hakem
15:46
ABD enflasyon verileri açıklandı İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
15:22
Fenerbahçe, Aykut Kocaman’ı cuma günü açıklayacak
Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ı cuma günü açıklayacak
14:57
Mert Hakan Yandaş kimseyi bulamayınca Yıldız Tilbe’ye sarıldı
Mert Hakan Yandaş kimseyi bulamayınca Yıldız Tilbe'ye sarıldı
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye “Evli misin“ diye sordu, sonrası bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
14:18
Jose Mourinho’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu
Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
14:15
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
14:09
Kenan’dan “Para var huzur var“ dedirten hareket
Kenan'dan "Para var huzur var" dedirten hareket
13:25
A Milli Takım’da neler oluyor Kerem çıldırdı
A Milli Takım'da neler oluyor? Kerem çıldırdı
13:23
Koç Holding şirketlerine bir günde iki saldırı
Koç Holding şirketlerine bir günde iki saldırı
13:18
İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti’ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı
13:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubunu ayağa kaldıran İsrail sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubunu ayağa kaldıran İsrail sözleri
13:06
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk’ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 18:44:40. #7.12#
SON DAKİKA: Arda Güler'in Futbol Yolculuğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.