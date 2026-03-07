Aylardır beklenen gün geldi çattı! İşte dev derbinin ilk 11'leri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aylardır beklenen gün geldi çattı! İşte dev derbinin ilk 11'leri

Aylardır beklenen gün geldi çattı! İşte dev derbinin ilk 11\'leri
07.03.2026 18:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, lider Galatasaray'ı evinde ağırlıyor. Son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, 24 maçta 58 puan toplayarak liderliğini sürdürüyor. Beşiktaş ise 24 maçta 46 puan topladı ve 4. sırada yer alıyor. Derbi, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Galatasaray tam kadro çıkarken, Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure forma giyemeyecek. İşte dev maçın ilk 11'leri...

Süper Lig'de gözler dev derbiye çevrildi. Son haftaların formda takımı Beşiktaş, şampiyonluk yarışının lideri Galatasaray'ı Tüpraş Stadı'nda konuk edecek.

DERBİ SAAT 20.00'DE

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalarken VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturacak. Dev derbi beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY ZİRVEDE

Son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, bu sezon da zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip 24 maçta 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 58 puan topladı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider durumda.

Beşiktaş ise ligde oynadığı 24 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 46 puan topladı ve 4. sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan derbi ise 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin-Murillo-Agbadou-Uduokhai-Rıdvan-Asllani-Ndidi-Orkun-Cerny-Olaitan-Oh.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Barış Alper, Osimhen.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure derbide forma giyemeyecek.

GALATASARAY TAM KADRO

Galatasaray ise kritik derbiye tam kadro çıkacak. Sarı-kırmızılı ekipte sakat veya cezalı oyuncu bulunmazken Yunus Akgün ve Roland Sallai'nin de teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde oynayabilecek durumda olduğu belirtildi.

KART SINIRINDAKİLER

Beşiktaş'ta Salih Uçan sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Galatasaray'da ise Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.

Emirhan Topçu, Galatasaray, Beşiktaş, beIN, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aylardır beklenen gün geldi çattı! İşte dev derbinin ilk 11'leri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Hakan şen Hakan şen:
    Bugün BJK ye takıyoruz ???? 15 21 Yanıtla
  • Erol Saglam Erol Saglam:
    Poşetsaray à karşı Beşiktaş’a başarılar diliyorum 20 12 Yanıtla
  • Vahit Demirci Vahit Demirci:
    BJK bu maçı alır 20 8 Yanıtla
  • Ali Uzel Ali Uzel:
    Beşiktaş gs’ya ayar verir. 18 9 Yanıtla
  • velibaba1.2.3 velibaba1.2.3:
    bugün gs yi pompei 12 7 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
ABD ve İsrail’in Tahran’ı vurduğu anlar kamerada ABD ve İsrail'in Tahran'ı vurduğu anlar kamerada
Genç polisi öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler Genç polisi öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler
Netanyahu’sunu, Trump’ını çıldırtacak mesaj: Türkiye’nin yanındayız Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
Beyaz Saray’dan ABD’nin İran saldırılarına “GTA“ montajlı video paylaşımı Beyaz Saray'dan ABD'nin İran saldırılarına "GTA" montajlı video paylaşımı
Ateş açtılar 2 Suriye askeri hayatını kaybetti Ateş açtılar! 2 Suriye askeri hayatını kaybetti
Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!

19:38
Kazımcan Karataş’ın gördüğü kart olay oldu
Kazımcan Karataş'ın gördüğü kart olay oldu
18:54
Irak’ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
Irak'ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
18:14
Trump: Kartelleri ortadan kaldırmak için koalisyon kurduk, 17 ülke katıldı
Trump: Kartelleri ortadan kaldırmak için koalisyon kurduk, 17 ülke katıldı
18:00
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
17:23
Lübnan’da can kaybı 294’e yükseldi
Lübnan'da can kaybı 294'e yükseldi
16:58
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
16:14
İran’ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
İran'ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 19:41:41. #.0.5#
SON DAKİKA: Aylardır beklenen gün geldi çattı! İşte dev derbinin ilk 11'leri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.