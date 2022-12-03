Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün ağır sözleri sonrası kürsüyü terk etti

2022 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün kendisi için kullandığı ağır ifadelere cevap veren Çebi, sinirlendiği için konuşmasını yarıda kesti.

"KONUŞULAN ŞEYLER ÇOK AĞIRDI"

Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada, "Sayın Divan Başkanı yaşça benden büyük olduğu için biraz kendimi frenleme ihtiyacı duyuyorum. Konuşulan şeyler, çok ağırdı. Neden bunu yaptığını bilemiyorum. Sayın 2. Başkanım iki kere kendisinin yanına gitti. Engin Baltacı Bey, kendisi aile dostum, müsaade edin ben gideyim dedim.

"BUNDAN SONRA ŞAHSİ KONULARA GİRMEYECEĞİM"

Yapılan konuşmaları anlatmanın faydası yok. Beşiktaşlılar'ın Beşiktaş'ı korumaktan başka görevi yok. Manevi olarak şahsi tavırlar koyarak, kavga ederek bir yere varamayız. Bu seneyi birlik beraberlik senesi yapalım dedim. Şu ana kadar yürümedi ama inşallah bundan sonra yürür. Bundan sonra şahsi konulara girmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarının devamı şöyle:

"GEREKEN NEYSE YAPACAĞIM"

Ben bu KPMG raporuna zerre kadar müdahale etmedim. Söz verildiği üzere bu rapor çıktı. Bu rapor, istisnai yerler dışında okundu. BU rapor SPK ve İçişleri Bakanlığı'na tevdi edildi. Bir hukuk bürosuna da gönderildi. Hukuk bürosu, bu rapora göre davalar açıyor. 11 dava oldu son olarak. Yasal olarak bu raporu değerlendirme şansımız yok. Ben görevimi yaptım. Hukuk bürosundan ne geliyorsa, gereği yapılıyor. 1-2 dosya da benle alakalı, imzam var. Gereken neyse yapacağım.

"HOCAMIZLA İLGİLİ KONUŞMAYA GEREK YOK"

3 sene evvelini hatırlatayım. Her şey unutuldu. Elektrik sorunu vs., 6 aylık maaş ödenmemişti, borçsuzluk yazıları yoktu. Bu süreci, cebimizdekini koyarak. 185 milyon TL kefalet vererek ayakta tutmaya çalıştım. Burayı yönetecek adam yok burada demek hoş değil. 3 milyar borç gelene kadar ağzınızı açmadınız, ben de dahil, siz de dahil. O gün Şenol Güneş giderken herhangi bir şekilde bir yorum yapmıyorsunuz, bugün yorum yapıyorsunuz. Şenol Güneş buradan gönderildi. Bir şekilde zorlanarak gönderildi. Hocamızla ilgili konuşmaya gerek yok. Teknik direktörümüzdür, başımızdadır, başarıya ihtiyacımız olan dönemde ondan faydalanacağız.

"BEN 5 TANE HOCA DEĞİŞTİRMEDİM"

'Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın çocuğu' demişler. Size ne rahatsızlığı var bunun! Ben tabii ki buranın çocuğuyum. 'Trabzon'un çocuğu' dediğinde itiraz etmiyorsun da buna mı itiraz ediyorsun, ha! Ben 5 tane hoca değiştirmedim 3 senede. Ben geldiğimde 1 tanesi vardı, kendisi gitmek istedi, benle alakası yok. Bunu defalarca anlatıyorum, olmuyor, ısrarla anlamak istemiyorlar. Daha sonra Sergen Yalçın hocayı getirdim. 2 kere gitmek istedi, durdurdum ama sonuçta gitmek istedi. 3. hoca dediğiniz Önder Karaveli, geçici hoca. Şimdi 5. hoca Şenol Güneş. Daha hocayı değiştirmedik. Rakamları abartmanın faydası olmaz camiayı. 45 milyon euro borç var, faizi 28 milyon euro diyorsunuz. Ben böyle euro faizi görmedim. Rakamları biraz daha irdeleyebilirsiniz.

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

540 milyon tazminat hükmedildi. Bir üst mahkemeye gönderdik. İlgili kişiler, bunu yarın siz üst mahkemeye getirmediniz diye sorumlu tutarlar. Yargı 6 ay, 1 sene sonra gerçekleşse ne olur. Karşımdaki insan beni haksızlığa uğrattınız demesin diye bunu yaptık. Yargının karar vermesini engelleyecek bir şey yapmadık. Rapor aklanmak için bir vesiledir demedim. Kendinizde bir sorun yoksa mahkemeler, aklanmak için bir şanstır dedim. O kadar dert ediyorlar ki sürekli saldırı yapıyorlar. Biz camia için her şeyi yapıyoruz, haklarını koruyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın.

"FAİZ YÜKÜ BELİMİZİ BÜKÜYOR"

Biz geldiğimizde 92 milyon euro takım bütçesiydi, 45 milyon euro'ya çektik. Daha da aşağı indireceğiz. Çalışıyoruz. Buraya geldiğimden beri başkalarının imzalamış olduğu kontratlarla başbaşa kaldım. Ancak bu seneden sonra kendimize ait bir yapı, kontratlar olacak. Mali anlamda geldiğimiz zaman borç 3 milyardı, 600-700 milyon faizi vardı. Üstüne 800 sonraki sene. Rakamlara bakınca benim dönemimde zarar 300 milyon TL'dir. Kendi dönemimle ilgili yapacağım her şeyi yaptım. Faiz yükü belimizi büküyor. 3 milyar olunca borç, aynı sesi çıkarmalıydık. Bunu Yalçın Ağabey yaptı, adamı görevden aldılar.

"CANI GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kulübün amatörlere olan harcamadan açığı 12 milyon euroydu. Şu anda 1.5 milyon euro. Biz bu parayı bu kulübün menfaati için kullanıyoruz. Bütün sponsorlara özellikle teşekkür ediyorum. Beşiktaşlı dostlarımıza, iş adamlarına bir çağrı yaptık. Hepsi geldiler, giderleri sırtlandılar. Bugüne kadar böyle bir şey yapılmamıştı. Canı gönülden teşekkür ediyorum.

"KİMSEYLE ORTAK DÜŞÜNMÜYORUM"

Mali durumu anlatabildiğim kadar anlattım. 3 milyar TL aldığım borçtan kaynaklanan büyük bir sıkıntım var. Bu faizleri taşıyamaz haldeyiz. Ekonomik anlamda kulübü doğru idare ettiğim konusunda hiç şüphem yok. Delikleri kapattık. Pandemi döneminde 4 tane kupa geldi buraya. Kolum kırıldı, 3 kere kovid oldum. Herkes evinde oturduğu zamanlarda ben buralarda mücadele ettim. Eleştiriye varım. Eleştirilmek benim için çok büyük sorun değil, faydalandığım bir mekanizma. Hakaret yemek, aşağılanmak önemli değil diyemezsin. Kimseyle ortak olmayı düşünmüyorum, kimseyle komşu olmayı da düşünmüyorum. Abes kelimeleri şiddetle kınıyorum.

"EN KISA ZAMANDA BUNU YAPMALIYIZ"

Tüzük, Spor Yasası gereği bir kez daha gözden geçirilmeli. Yönetmelikleri bitmedi yasanın. Tüzük çalışmasını tamamlamış olamıyoruz. En kısa zamanda bunu yapmalıyız. Yönetime dilekçe geliyor, Disiplin'e gönderiyorsunuz, Disiplin oraya gönderiyor, birbiriyle çelişkili ve çözülmesi gereken konular var.

"BİZ SİZE GEREKEN DESTEĞİ VERİRİZ"

300 milyon zarar ettik dedim. Boyd, 180 milyon kulübe yük olmuştur. Ljajic, 220 milyon TL yükü. Lens'in 240 milyon TL. Douglas'ın 80 milyon. 700 milyon, kullanılamayan futbolculardan yapılmış bir zarar var. Pandemi 115 milyon euro yük getirdi. Yaklaşık 2 milyar 300. Toplam 3 milyar lira, benim yönetimimden kaynaklanmayan problem var. Pandemi olmasa 2 milyar daha az borçlu olacaktı bu kulüp. Biraz olsun insaf! Yapılan yanlış hiçbir şey yok. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. 'Geldiğimiz borçları öderiz' diyen Divan Başkanı'na şunu söylüyorum; ben Beşiktaş için varım. Ödeyebilecekseniz, kapatacaksınız benim size hizmet etmek boynumuzun borcu. Gelirsiniz buraya, biz size gereken desteği veririz.

"BEŞİKTAŞ, ŞİMDİLİK BİZE EMANET"

Camianın yüzde 90'ı tarafından desteklendiğimizi biliyoruz. Bize saygı duyuyor, güveniyorlar. Bir yüzde 10'luk kesim var, yüzde 90'dan fazla sesi çıkıyor. Yüzde 90'lık arkadaşlar nerede, niye bir şey yapmıyorlar! Asıl fedakarlık, şahsi itiş kakışlardan kaçınmaktır. Beşiktaş, şimdilik bize emanet. Bizden sonra görev alacaklar olacak. Kimseyi aşağılamadan eleştirerek görev yapanları desteklemeye devam edeceğiz.

"BURADAN ŞU AN İÇİN GİTMEK İSTİYORUM"

Çok fazla konu var ancak müsaade edin, çok yorgun ve kötü bir divan kurulu geçiriyorum. Müsaadenizle ben buradan şu an için gitmek istiyorum. Çünkü hiç hoş olmayan bir tarzla başlayan konuşmayla, bu ortamın bu hale gelmesi Beşiktaş'a yakışmamıştır."