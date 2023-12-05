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Mazbatasını alan Hasan Arat resmen göreve başladı! Beşiktaş'ın yeni başkanı futbolun başına Feyyaz Uçar'ı getirdi - Son Dakika

Mazbatasını alan Hasan Arat resmen göreve başladı! Beşiktaş'ın yeni başkanı futbolun başına Feyyaz Uçar'ı getirdi

Beşiktaş Kulübü başkanlığına seçilen Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri için mazbata töreni düzenlendi. Törende Arat ve diğer yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı. Arat, seçimin geride kaldığını belirterek Beşiktaş camiasına teşekkür etti. Yönetimde görev dağılımı da yapıldı.

05.12.2023 - 12:16,  Güncelleme: 12:25
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Beşiktaş Kulübünde başkanlığa seçilen Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri için mazbata töreni gerçekleştirildi.
Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde yapılan törende Hasan Arat, mazbatasını divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar'dan aldı.

"BİR DAHA AKATLAR'DA KONGRE YAPILMAYACAK"

Yönetim kurulunda görev yapacak diğer isimlere de mazbataları takdim edildi. Törende konuşan Başkan Arat, seçimin artık geride kaldığını belirterek, "Biz bir aileyiz. Nasıl bir aile olacağımızı tüm Türkiye'ye hissettirdik. Muhteşem bir katılım oldu. Tüm kongre üyelerine, bizi takip eden Beşiktaş taraftarlarına, arkadaşlarım ve camiam adına teşekkür ediyorum. Bir daha Akatlar'da kongre yapılmayacak. Bu iş bitmiştir. Beşiktaş'a layık olan yer neresiyse orada yapılacak." diye konuştu.

FUTBOLUN BAŞINA FEYYAZ UÇAR GEÇTİ

Seçimin Türk spor tarihine geçtiğini kaydeden Arat, "İki rakibin destekçileri karşılıklı tribünlerden birlikte tezahürat yaptı. Az önce Serdar Adalı ile telefonda görüştük. Kendisinden şunu rica ettim. 'Yönetim kurulundaki arkadaşlardan faydalanmak istiyorum' dedim. 'Memnuniyetle' diye yanıt verdi. Bugünden itibaren yönetimindeki arkadaşlarla görüşmeler yapacağız. Beşiktaş artık bir bütün, artık kucaklaşma dönemidir. Yapacağımız işin zor olduğunu biliyoruz. Bize gösterilen teveccühün bilincindeyiz. Beşiktaş'a bir gün bile hizmet etmek onurdur." ifadelerini kullandı.
Arat, konuşmasında bir önceki başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ile ailelerine teşekkür etti.
Mazbata töreninin ardından Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi. Yönetimde görev dağılımı yapıldı. Başkan Hasan Arat, mazbata töreninde yönetim kurulundaki görev dağılımını da paylaştı.

Hasan Arat başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle:

  • Hüseyin Yücel: İkinci başkan
  • Onur Göçmez: Asbaşkan
  • Mete Vardar: Asbaşkan
  • Cüneyt Sezgin: Genel sekreter
  • Yalçın Ayaydın: Uluslararası ilişkiler ve Kartal Yuvaları'ndan sorumlu
  • Altın Mimir: Hukuk kurulu başkanı
  • M. Kaan Şakul: Finansman ve anonim şirketlerden sorumlu
  • Feyyaz Uçar: Futbol şubesinden sorumlu ve futboldan sorumlu basın sözcüsü
  • Işıl Zeybek: İletişimden sorumlu
  • Çağlayan Tuğal: Tesislerden sorumlu
  • Bünyamin Burak Aslan: Kamu ilişkilerinden sorumlu
  • Ekrem Keçoğlu ve Kadir Kılıç: Divan kurulu ve üyelik işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi

Mazbata töreninden fotoğraflar:

Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat mazbatasını aldı! Futbolun başına Feyyaz Uçar getirildi
Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat mazbatasını aldı! Futbolun başına Feyyaz Uçar getirildi
Feyyaz Uçar
Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat mazbatasını aldı! Futbolun başına Feyyaz Uçar getirildi
Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat mazbatasını aldı! Futbolun başına Feyyaz Uçar getirildi
Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat mazbatasını aldı! Futbolun başına Feyyaz Uçar getirildi
Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat mazbatasını aldı! Futbolun başına Feyyaz Uçar getirildi
Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat mazbatasını aldı! Futbolun başına Feyyaz Uçar getirildi
Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat mazbatasını aldı! Futbolun başına Feyyaz Uçar getirildi
Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat mazbatasını aldı! Futbolun başına Feyyaz Uçar getirildi
Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat mazbatasını aldı! Futbolun başına Feyyaz Uçar getirildi
Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat mazbatasını aldı! Futbolun başına Feyyaz Uçar getirildi
Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat mazbatasını aldı! Futbolun başına Feyyaz Uçar getirildi
Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat mazbatasını aldı! Futbolun başına Feyyaz Uçar getirildi
Kaynak: AA

Hasan Arat, Beşiktaş, Tüpraş, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mazbatasını alan Hasan Arat resmen göreve başladı! Beşiktaş'ın yeni başkanı futbolun başına Feyyaz Uçar'ı getirdi - Son Dakika
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