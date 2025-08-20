Bugün Spor Gündemi

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU

22.00 Fenerbahçe - Benfica

LAUSANNE-BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU

16: 30 Lausanne Antrenman

18: 30 Lausanne Basın Toplantısı

19: 30 Beşiktaş Basın Toplantısı

20: 00 Beşiktaş Antrenman

BAŞAKŞEHİR FK - UNİVERSİTATEA CRAİOVA MAÇINA DOĞRU

17.30 - Başakşehir Basın Toplantısı

18.00 - Başakşehir Antrenman

18.30 - U.Craiova Basın Toplantısı

19.00 - U.Craiova Antrenman

PANATHİNAİKOS - SAMSUNSPOR MAÇINA DOĞRU

10: 00 Samsunspor Atina'ya hareket edecek.

15: 30 Panathinaikos Basın Toplantısı

18.00 Panathinaikos antrenman

18: 30 Samsunspor Basın Toplantısı

19: 00 Samsunspor Antrenman

BASKETBOL

11.00 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 2025-2026 Sezonu fikstür kura çekimi, Basketbol Gelişim Merkezi'nde yer alan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek

-FIBA U16 Kizlar Avrupa Şampiyonası

18.00 Türkiye - İsviçre

-A Milli Takım Hazırlık Maçı

19.30 Litvanya-Türkiye

VOLEYBOL

14.00 - TVF 2025-2026 voleybol sezonu Vodafone Sultanlar Ligi, SMS Grup Efeler Ligi ve Arabica Coffee House Kadınlar/ Erkekler 1. Ligleri'nin fikstür çekimleri yapılacak. (Fişekhane/Zeytinburnu)

TENİS

10.30 Ankara Yenimahalle'de yer alan Federasyonun yeni tesis açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla "Açılış Töreni ve Tenis Şenliği ile kutlanacak.

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ

10.30 TMOK, TikTok ile işbirliğini duyuracak. (Olimpiyat Evi)