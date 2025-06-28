Bursa\'da Gençlik ve Spor Merkezi Açıldı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bursa'da Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Bak, "Bu projeler, belediyelerle işbirliği yaptığımızda çok daha güçlü oluyor. Belediyelerimizin bu koordinasyonu bizim için de çok çok kıymetli. Spor tesisi yönünden çok büyük yatırımlar yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız bunları hep teşvik etti, destekledi" dedi.

Bursa Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Sportif ve Kültürel Bir Öge Olarak Geleneksel Türk Okçuluğu Çalıştayı'na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yıldırım Belediyesi'nce yapımı tamamlanan Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bursa'nın kendisi için önemli bir kent olduğunu hatırlatan Bakan Bak, "Bursa'da Güreş Federasyonu Başkanı olduğum dönemde kulüplerle iç içe geldik. Burada pek çok şampiyona gerçekleştirdik. Kıymetli dostlarımız var. Organize ettiğimiz turnuvalar var. Spor salonundaki şampiyonalar var. Yine sporun içerisinde futbolda, deplasmana gelmişliğimiz var. İnegöl'e gitmişliğimiz var. Yani spor şehri Bursa'yla iç içeyiz. Bursa'nın bu dinamiklerini biliyoruz. Yine bugün Bursa'ya okçulukla ilgili bir sempozyum için geldik, bir çalıştay var, okçuluğun geleceğiyle ilgili. Kültür Turizm Bakanlığı'nın organize ettiği, bizim de konuşmacı olduğumuz bir faaliyet vardı. Yine Türk sporunda önemli gelişmeler var. Bunları, özellikle Türk okçuluğunda. Onu da burada gözlemlemiş olduk, değerlendirmiş olduk. Tabii gençlik merkezleri bizim için çok çok önemli. Türkiye çapında 600'ün üzerinde gençlik merkezimiz var. Bu gençlik merkezleri gençlerimizin geldiği, katıldığı kütüphanesiyle, eğitimiyle, dersleriyle, dene-yap atölyeleriyle çocuklarımızın ders çalıştığı, spor yaptığı, aktivitelere katıldığı. Burada bir özellikle de yarı olimpik havuz var. Gençlerimizin yüzme öğrendiği, 365 gün kullanabildiği, faaliyetlerin yaşanabildiği bir örnek proje burada. Tabii bu, bu projeler belediyelerle işbirliği yaptığımızda çok daha güçlü oluyor. Belediyelerimizin bu koordinasyonu bizim için de çok çok kıymetli. Yine Türkiye çapında binlerce tesis yaptık. Binlerce futbol sahası, yüzme havuzları, kapalı spor salonları, atletizm pistleri. Tabii spor tesisi yönünden çok büyük yatırımlar yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız bunları hep teşvik etti, destekledi" diye konuştu.

'12 MİLYON ÇOCUĞUMUZA YÜZME ÖĞRETTİK'

Bakan Osman Aşkın Bak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bursa'ya çok güzel eserler kazandırdık. Yenilerini de ekliyoruz. Oktay Başkan da gerçekten çalışıyor. Buraya yakın 10 mahallenin çok rahat bir şekilde yürüyerek gelebildikleri bir ortam. Gençlerimizin kaynaştıkları. Tabii Yıldırım Kafe markası da var burada. Yine özellikle ev hanımları için, bayanlar için çok özel bir alan var. Burada spor yapmaları için onların spor aletlerini kullanmak için jimnastik salonu da var ayrıca. Güzel bir tesis kazandırdık. Yine 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesiyle bugüne kadar yaklaşık 12 milyon gencimize, çocuğumuza yüzme öğrettik. Yarın İstanbul'da yaz spor okullarının açılışını yapacağız. Yine binlerce gencimizi yaz spor okullarına bekliyoruz. Tabii belediyelerimiz de bu yaz spor okullarını yapıyor. Yine baktığımız zaman bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi de sporun birleştirici gücünü, sporun yaraları sarmasını gösteren önemli bir gücünü kullanmanız gerekiyor. Spor bir ortak dil, paydaş. Herkesin bunu etkin bir şekilde kullanması gerekiyor. Yine baktığınız zaman şunu göreceksiniz, Türkiye'nin dört bir yanındaki tesislerde binlerce gencimiz spor yapıyor, yapmaya devam ediyor."

'SEVGİ ÜCRETSİZ, BEDAVA'

Bağımlılıkla mücadelede sporun kritik bir noktada olduğunu söyleyen ve ailelere tavsiyelerde bulunan Bakan Bak, "Bizim bakanlık olarak en önemli görevlerimizden bir tanesi de bağımlılıkla mücadele. Yani hem dijital bağımlılık hem uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklar gibi, içki gibi, kumar gibi kötü alışkanlıklardan gençlerimizi uzaklaştırmak, burada bizlere önleyici görev düşüyor. Gençlerimizi spora yönlendirmemiz gerekiyor. Ama ailelerimizin de çocuklarıyla konuşmaları gerekiyor. Çocukları takip etmeleri gerekiyor. Sadece sevgi ücretsiz, bedava. Buradan ailelere tekrar söylüyoruz. Çocuklarınızı yarım saat, 15 dakika dinleyin. Sora sora deneyin. Çünkü siz konuşmazsanız, başkalarıyla konuşur. O başkaları, onu başka şekillere, başka yönlere gönderir. O yüzden lütfen aileler çocuklarınızla konuşun, çocuklarınızı dinleyin. Onların taleplerini, olup olmayacağını, gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini anlatın ve birlikte karar verin. O yüzden bu ilişkinin yönetilmesi çok çok önemli" ifadelerini kullandı.

'960 BİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ YURTLARIMIZDA BARINDI'

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yurtlarda bu yıl 960 bin üniversite öğrencisinin kaldığını da hatırlatan Bakan Bak, "Bütün spor salonlarımız, bütün tesislerimiz gençlerimizin emrinde ücretsiz. Yine Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yine hatırlatmakta fayda var. Kredi Yurtlar Kurumu çerçevesinde 980 bin kapasitemiz var. Bu yıl 960 bin üniversite öğrencisi bizim yurtlarımızda barındı. ve bunlara biz destek veriyoruz, devletimiz destek veriyor. Sabah kahvaltısı ücretsiz, akşam yemeği ücretsiz ve burs veriyoruz aynı zamanda. Böyle bir süreci yöneten dünyada başka bir ülke yok. Bunu Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, biz kurumumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte üretiyoruz. Yine sınava girdi gençlerimiz geçen hafta. Yeni okullara gelecekler, yeni üniversitelere kayıt olacaklar. Onları bekliyoruz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz ve onların emrinde olduğumuzu da ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

BURSA'YA YENİ SPOR KOMPLEKSİ MÜJDESİ

Bursa'ya yeni bir spor kompleksinin de müjdesini veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Yıldırım Belediyesi Başkanımız geçen gün beni ziyaret etti, o ziyarette de konuştuk. Burada bir tesis var, Yıldırım Piremir'de. Burayı da Gençlik ve Spor Kompleksi şekline çeviriyoruz. Onunla ilgili sözleşmemizi imzaladık. Yıldırım'a hayırlı uğurlu olsun. Bunun içinde 15 tane antrenman salonu olacak. Yani Oktay Başkan çalışıyor, talep ediyor, biz de destekliyoruz. Her şey Bursa için, Yıldırım için diyoruz" dedi.

'MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ İLE BÖLGENİN GÜÇLÜ TÜRKİYE'Sİ OLARAK YOLA DEVAM'

Bakanlık olarak yürüttükleri proje kapsamında 110 bin genç ile birlikte Çanakkale'yi ziyaret edeceklerini de söyleyen Osman Aşkın Bak, şunları söyledi:

"Türkiye'mizin dört bir yanında yaptığımız eserler ortada. Hakikaten Türkiye spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 2032'de organize edeceğiz. Bütün branşlarda başarıları arttırmak için çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile yetenek taraması çerçevesinde milyonlarca çocuğumuza dokunuyoruz. Yaz spor okullarımızda, kış spor okullarımızda binlerce gencimize, milyonlarca gencimize dokunuyoruz. Gençlik kamplarımızın açılışı da yapıldı. 50'ye yakın gençlik kampımızda bu yıl yaklaşık 200 bine yakın gencimizi misafir edeceğiz. Yine bir proje çerçevesinde bu yıl Çanakkale'ye 110 bin gencimizi götürüyoruz. Gençlerimizin hepsinin Çanakkale'yi görmesini istiyoruz. O ruhu görmesini istiyoruz. Ezan var, bayrak var, vatan var, millet var, büyük Türkiye var. Hep beraber ülkemize sahip çıkacağız. Milli teknoloji hamlesiyle, coşkuyla, güçlü Türkiye için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Görüyorsunuz yaşadığımız süreçleri, bölgemizdeki savaşları. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın milli teknoloji hamlesine destek olacak gençler burada yetişecek. Üniversitelerimiz de milli teknoloji hamlemizle bölgenin güçlü Türkiye'si olarak yola devam edeceğiz."

BAKAN BAK SPORCULARLA BİR ARAYA GELDİ

Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi'nin açılışını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, daha sonra Atıcılar Spor Merkezi'nde milli sporcularla bir araya geldi.