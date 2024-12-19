Buse Tosun Çavuşoğlu: Hayalimiz olimpiyat şampiyonluğu
'Bu ünvan, benim için Dünya Şampiyonu ünvanından daha kıymetli'
'Artık gümüş ve bronz değil, tek gayemiz altın madalya olacak'
'En iyi performansımızı göstererek hazırlanacağız'
UEFA KONFERANS LİGİ
23.00 Cercle Brugge - Başakşehir
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılı ekip, bir günlük iznin ardından Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacak.
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
SİVASSPOR
13.30 Ömer Erdoğan için imza töreni düzenlenecek
TÜRKİYE KUPASI 5'İNCİ TUR
- Türkiye Kupası'nda 5'inci tur maçları bugün tamamlanacak
13.00 İskenderunspor - Hatayspor
14.30 Kırklarelispor - Adana Demirspor
17.00 24Erzincanspor - Çorum FK
17.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa
20.00 Bucaspor 1928 - Göztepe
PFDK VE TAHKİM
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
HAKEMLER AÇIKLANACAK
- Süper Lig'de 17'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklanacak.
AVRUPA'DAN FUTBOL
23.00 Inter - Udinese (Hakan Çalhanoğlu)
20.00 Nacional - Benfica (Kerem Aktürkoğlu - Orkun Kökçü)
BASKETBOL
- EuroLeague
22.30 Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko
- EuroCup Kadınlar Play Off Turu
20.00 Beşiktaş - Gorzow Wielkopolski
VOLEYBOL
- CEV Volleyball Cup
19.00 Ziraat Bankkart - Galatasaray HDI Sigorta
Son Dakika › Spor › Buse Tosun Çavuşoğlu: Hayalimiz olimpiyat şampiyonluğu - Son Dakika
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