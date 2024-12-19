Buse Tosun Çavuşoğlu: Hayalimiz olimpiyat şampiyonluğu - Son Dakika
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Spor

Buse Tosun Çavuşoğlu: Hayalimiz olimpiyat şampiyonluğu

Buse Tosun Çavuşoğlu, olimpiyat şampiyonluğunu hedeflediklerini, bu unvanın kendisi için Dünya Şampiyonu unvanından daha kıymetli olduğunu söyledi. Artık gümüş ve bronz madalya değil, altın madalya almak için en iyi performanslarını sergileyecekler.

19.12.2024 10:44
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Buse Tosun Çavuşoğlu: Hayalimiz olimpiyat şampiyonluğu

'Bu ünvan, benim için Dünya Şampiyonu ünvanından daha kıymetli'

'Artık gümüş ve bronz değil, tek gayemiz altın madalya olacak'

'En iyi performansımızı göstererek hazırlanacağız'

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FENERBAHÇE

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GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekip, bir günlük iznin ardından Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacak.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Buse Tosun Çavuşoğlu: Hayalimiz olimpiyat şampiyonluğu - Son Dakika

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