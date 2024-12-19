Spor

Buse Tosun Çavuşoğlu: Hayalimiz olimpiyat şampiyonluğu

'Bu ünvan, benim için Dünya Şampiyonu ünvanından daha kıymetli'

'Artık gümüş ve bronz değil, tek gayemiz altın madalya olacak'

'En iyi performansımızı göstererek hazırlanacağız'

UEFA KONFERANS LİGİ

23.00 Cercle Brugge - Başakşehir

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekip, bir günlük iznin ardından Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacak.

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

SİVASSPOR

13.30 Ömer Erdoğan için imza töreni düzenlenecek

TÜRKİYE KUPASI 5'İNCİ TUR

- Türkiye Kupası'nda 5'inci tur maçları bugün tamamlanacak

13.00 İskenderunspor - Hatayspor

14.30 Kırklarelispor - Adana Demirspor

17.00 24Erzincanspor - Çorum FK

17.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa

20.00 Bucaspor 1928 - Göztepe

PFDK VE TAHKİM

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

HAKEMLER AÇIKLANACAK

- Süper Lig'de 17'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklanacak.

AVRUPA'DAN FUTBOL

23.00 Inter - Udinese (Hakan Çalhanoğlu)

20.00 Nacional - Benfica (Kerem Aktürkoğlu - Orkun Kökçü)

BASKETBOL

- EuroLeague

22.30 Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko

- EuroCup Kadınlar Play Off Turu

20.00 Beşiktaş - Gorzow Wielkopolski

VOLEYBOL

- CEV Volleyball Cup

19.00 Ziraat Bankkart - Galatasaray HDI Sigorta