Canlı anlatım! Fenerbahçe-Lille maçında tempo yüksek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Canlı anlatım! Fenerbahçe-Lille maçında tempo yüksek

Canlı anlatım! Fenerbahçe-Lille maçında tempo yüksek

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fransız ekibi Lille ile kozlarını paylaşıyor. Kadıköy'deki müsabakada 0-0 eşitlik var.

13.08.2024 19:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille ekibini konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan müsabakayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetiyor. Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Inigo Prieto ile Juan Lopez Mir yapıyor. Maçta dördüncü hakemlik görevini ise Guillermo Cuadra üstleniyor. Tur atlayan tarafı belirleyecek olan mücadeleyi EXXEN platformundan izleyebilirsiniz.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Maximin, Tadic, Dzeko.

Lille: Chevalier, Gudmundsson, Alexsandro, Meunier, Andre, Gomes, Tiago Santos, Diakite, Cabella, Haraldsson, David.

CANLI ANLATIM

32' İSABETLİ OLMADI! Dusan Tadic'in sağ çaprazdan çıkardığı pasta Mert Hakan'ın gelişine şutu kalenin üstünden dışarıya gitti.

30' Uzun taç atışında Edin Dzeko'nun indirdiği top Alexsandro Ribeiro'dan sekip kalecide kaldı.

29' İNANILMAZ! Allan Saint-Maximin sol kanatta rakibini geçip kale önüne ortaladı. Alexsan

26' OLMADI! Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda İsmail Yüksek'in kafa vuruşu kaleyi bulmadı, aut.

25' KAÇTI! Bu kez Mert Hakan gole yaklaştı. Yıldız oyuncunun ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşu kalecinin parmak uçlarından kornere gitti.

25' Dusan Tadic'in kullandığı köşe vuruşunda seken topu Sebastian Szymanski ceza sahası dışından tamamladı. Polonyalı oyuncunun çok sert vuruşunu kaleci güçlükle kornere çeldi.

23' Tadic'in kullandığı köşe vuruşunda yaşanan karambolde Edin Dzeko şut şansı bulamadı.

22' Dusan Tadic'in ceza sahası içine ortasında top rakip savunmadan kornere gitti.

21' Mert Müldür sağ kanatta rakibinden kurtulmak isterken yerde kaldı. Serbest vuruş Fenerbahçe'nin olacak.

19' Szymanski'nin kaleye vuruşunda savunmadan seken topu İsmail Yüksek kafayla tamamladı. Top kalecide kaldı.

18' MERT KARŞILADI! Tiago Santos'un sağ kanattan ceza sahamızın içine gönderdiği topta Mert Müldür topu karşıladı. Dönen topta Gabriel Gudmundsson'un şutu kaleyi bulmadı.

17' Kendi yarı sahasında topu alan Angel Gomes kalecisine geri pası sırasında yerde kaldı, hakem İsmail Yüksek'in müdahalesine faul düdüğü çaldı.

16' Angel Gomes'in ceza sahası içine ortasında arka direkte topu önünde bulan Gabriel Gudmundsson'un vuruşu farklı şekilde dışarıya gitti.

15' İlk 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi. Temsilcimize tur için 2 farklı galibiyet gerekiyor.

14' Sol kanatta rakibinden sıyrılmak isteyen Allan Saint-Maximin yerde kaldı ancak hakem oralı olmadı.

10' LIVAKOVIC! Jonathan David'in pasında topu alann Remy Cabella'nın sağ çaprazdan şutunda Dominik Livakovic hata yapmadı.

9' Remy Cabella'nın direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.

8' Merkezden ceza sahası içine girmek isteyen Jonathan David ceza yayı önünde yerde kaldı. Faulü yapan Mert Müldür sarı kart gördü. Çok tehlikeli yerden serbest vuruş Lille'in.

7' Mert Müldür'ün pasında topu kontrol edemeyen Sebastian Szymanski faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

5' Konuk ekip Lille'de Fenerbahçe'nin ön alan baskısına ön alanda baskıyla karşılık veriyor.

3' Temsilcimiz karşılaşmaya ön alan baskısıyla başladı.

1' KAÇTI! Tadic'in sağ kanattan ortasında Edin Dzeko'nun kafa vuruşu isabetli olmadı. Fenerbahçe, 24. saniyede gole yaklaştı.

1' Fenerbahçe-Lille maçında ilk düdük çaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Lille OSC, Kadıköy, Futbol, Lille, Spor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı anlatım! Fenerbahçe-Lille maçında tempo yüksek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Çelikk: Lille Turu Rahat Geçer 2 2 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir: Başarılar Türkiye, başarılar Fenerbahçe.. bu arada fenerli değilim.. 3 0 Yanıtla
  • Mesut Aydoğdu: Hadi bakalım 1 0 Yanıtla

19:51 Trump’ın Virginia’daki seçim ofisine hırsız girdi Trump'ın Virginia'daki seçim ofisine hırsız girdi
18:57 ABD’li emekli albay McGregor: Türkiye’ye saldırmaları için PKKYPG’yi hazırlıyoruz ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruz
18:33 Davutoğlu’ndan “AK Parti“ iddialarına yanıt var: İstersek bir hamlede değiştirebiliriz Davutoğlu'ndan "AK Parti" iddialarına yanıt var: İstersek bir hamlede değiştirebiliriz
16:25 Çatıya kova kova toprak taşıdılar ama nafile Boya yaparken feci şekilde can verdi Çatıya kova kova toprak taşıdılar ama nafile! Boya yaparken feci şekilde can verdi
10:11 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
10:04 İnsanın en büyük sınavı: Bireysellik ve toplumsallık arasındaki denge İnsanın en büyük sınavı: Bireysellik ve toplumsallık arasındaki denge
10:00 Selin Ciğerci’nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor Selin Ciğerci'nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor
09:54 MİT’ten uluslararası casusluk operasyonu Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı MİT'ten uluslararası casusluk operasyonu! Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı
09:37 Akşener, Kılıçdaroğlu’nun “İhanet“ sözünü yargıya taşıyor Akşener, Kılıçdaroğlu'nun "İhanet" sözünü yargıya taşıyor
09:20 Suriyeli Olimpiyat sporcusu, Almanya’ya iltica etti Suriyeli Olimpiyat sporcusu, Almanya'ya iltica etti
09:09 Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor
09:04 CHP’de dengeleri değiştirecek iddia Tunç Soyer, Özgür Özel’e rakip olacak CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak
08:49 Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 20:39:18. #1.12#
SON DAKİKA: Canlı anlatım! Fenerbahçe-Lille maçında tempo yüksek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement