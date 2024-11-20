DenizBank yöneticilerine dolandırıcılık iddianamesi

Spor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ve eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla iddianame hazırladı.

İddianamenin, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve eski DenizBank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı "yüksek kârlı fon vaadiyle dolandırıcılık davası" dosyasıyla birleştirmesi istendi.

Anadolu Ajansı'nın ( AA) haberine göre Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

AA, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame üzerinde mahkeme heyetinin incelemesinin sürdüğünü bildirdi.

Ateş ve Aydoğdu ise kendilerine yönelik suçlamaları reddediyor.

Soruşturma kapsamında, Ateş ve Aydoğdu'nun ifadeleri alındı.

Ateş, iddianamede yer alan ifadesinde, Seçil Erzan'la ilgili gelişmelerden 7 Nisan 2023'te haberdar olduğunu, aynı gün Fatih Terim'le konuştuğunu söyledi. Erzan ile ilgili "Bizim 643 şube müdürümüzden biridir, herhangi bir ilgim yoktur" dedi.

BBC Türkçe'nin incelediği iddianameye göre Ateş ifadesinde, "Seçil Erzan'ın Denizbank A.Ş.'nin CEO'su Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu önderliğinde özel bir fon kurduğu ve bu fonun yönetildiği şeklindeki iddiaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

İfadesinde, "Şunu özellikle belirtmek istiyorum; Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu isimli şahıslar en ufak bir bankacılık işleminde bile beni saat fark etmeksizin arayabilecek insanlardır" diyen Ateş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatta Fatih Terim en ufak bir kredi meselesinde beni aramıştır. Bu şekilde beni arayabilecek insanların bahsi geçen milyon dolarları Seçil Erzan isimli şahsa teslim etmeden önce beni arayıp sormamaları da çok garip bir durumdur. Hatta paralar geri ödenmemeye başladıktan sonra bile bu mağduriyetlerini beni arayarak bildirmemişlerdir, ta ki 7 Nisan'a (2023) kadar."

Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu müştekiler arasında

Hakan Ateş'le ilgili hazırlanan ve 13 Kasım'da İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede 24 müşteki arasında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Buse Terim, Fernando Muslera ve Selçuk İnan da bulunuyor.

İddianameye göre Seçil Erzan ifadesinde, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu için şu ifadeleri kullandı:

"Her ikisi de benim şube müdürü olduğumu bilirler, ayrıcalıklı olarak tanırlar. Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun yaşanan bu bütün olaylardan haberleri vardır. Bilmemelerine herhangi bir imkan yoktur çünkü mağdur olduğunu iddia eden şahısların çoğunun bankanın genel müdürü ve genel müdür yardımcısı ile aralarında yakın ilişkiler bulunmaktaydı."

Seçil Erzan ayrıca, Arda Turan ve Fatih Terim ile ilgili bazı mali işlemlerden söz ettikten sonra, Ateş ve Aydoğdu'nun, nakit para verilmesi ve faiz alınması dahil bu şahsi para alışverişlerini bildiklerini söyledi.

Erzan, ismi geçen şahıslara, "Hakan Ateş bir fon kurdu, Mehmet Aydoğdu bizzat bu fonun başındaki kişidir" demediğini ancak Ateş ve Aydoğdu'nun para alışverişinden haberdar olduğunu belirtti.

Erzan, "Zaten yapılan tüm işlemler banka tarafından denetlenmektedir ve para alışveriş işlemlerini banka içerisinde kamera görüntüleri eşliğinde gerçekleştiriyordum" dedi.

Hakan Ateş: 'Herhangi bir fonun kurulması zaten SPK iznine tabidir'

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ifadesinde, 7 Nisan 2023'te gelişmelerden haberdar olduktan sonra banka avukatlarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaatta bulunduğunu, savcıya yurt dışına kaçma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Seçil Erzan hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verilmesinin uygun olacağını anlattığını, savcının da takdirini bu yönde kullandığını söyledi.

Aynı gün Fatih Terim ile telefonda konuştuğunu, ertesi gün için randevulaştıklarını, Terim'in 8 Ekim'de Arda Turan ve Emre Belözoğlu'yla birlikte kendisini ziyarete geldiğini belirten Ateş, Mehmet Aydoğdu için "İcra Komitesi üyemiz ve Genel Müdür Yardımcımızdır, mesai arkadaşımdır, iyi tanırım"; Seçil Erzan için ise "Bizim 643 şube müdürümüzden biridir, herhangi bir ilgim yoktur" dedi.

Ateş, müştekilerden Selçuk İnan, Emrah Çolak, Musa Mert Çetin ve Fernando Muslera'nın şikayet dilekçesindeki, "Seçil Erzan'ın Denizbank A.Ş.'nin CEO'su Hakan Ateş ve İcra Kurulu Üyesi Mehmet Aydoğdu önderliğinde özel bir fon kurduğu ve bu fonun Hakan Ateş ile Mehmet Aydoğdu tarafından yönetildiği" yönündeki iddialarını kabul etmediğini söyledi.

"Çünkü doğrularla hiçbir şekilde bağdaşır bir yanı yoktur, herhangi bir fonun kurulması zaten SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) iznine tabidir, bizim bu konuda herhangi bir inisiyatif almamız zaten söz konusu değildir" diyen Ateş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu fonlar zaten internet üzerinden bütün dünyaya açıktır, hiçbir şekilde saklı, gizli, özel bir fon olarak adlandırılabilecek bir fon sadece bizim bankamız özelinde değil, dünyada mümkün değildir, bu husus bundan rant elde edebilecek insanların uydurmasıdır."

Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun en ufak bir bankacılık işleminde bile kendisinin saat fark etmeksizin arayabilecek insanlar olduğunu vurgulayan Ateş, Terim için, "En ufak bir kredi meselesinde beni aramıştır" dedi.

Ateş, ifadesinde ayrıca şunları söyledi:

"Soruşturma dosyasında ismini sormuş olduğunuz şahıslar ve bahsi geçen diğer müşteki şahıslar Seçil Erzan isimli şahıs ile yapmış oldukları bu usulsüz para alışverişinde vadenin üzerinde yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen Seçil Erzan'ın bu durumunu tolere etmişler ve beklemişlerdir, durum müracaat dilekçelerinde açıkça ikrar edilmiştir.

" Türkiye Cumhuriyeti'nde bir fonun nasıl kurulacağı kanunlarla tayin edilmiştir, bunun dışında kurulacak herhangi bir fona itibar edilemeyeceğini her Türk vatandaşının bilmesi gerekmektedir, sözlerde geçen 'kandırdı' beyanı geçerli bir itham değildir. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. ''

Mehmet Aydoğdu: 'Bu fon bankamızın bilgisi dahilinde değildir'

Mehmet Aydoğdu ise ifadesinde, 14 yıldır DenizBank'ta Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olduğunu söyledi, Seçil Erzan için "600 tane şube müdürümüzden biridir" dedi.

Hiçbir şube müdürünün kendisine bağlı olmadığını, Seçil Erzan konusu hakkında ilgisi ve bilgisi olmadığını belirten Aydoğdu, "Biz bu iddialar yönünden iftira suçundan suç duyurusunda bulunduk. Ben fon ile alakalı bir genel müdür yardımcısı değilim, fonlarla ilgili hususları bilmem. Ayrıca benimle ilgili sahte bir mail düzenlendi, mail'in konusu fonla ilgili onayıma ilişkindi, bununla ilgili de gerekli mercilerin yaptığı inceleme sonucunda da mail'in sahte olduğu ortaya çıktı" dedi.

Aydoğdu, "DenizBank'ta 24 tane genel müdür yardımcısı var. Benim bu konuya ilişkin hiç haberim olmadı, söz konusu fonun kurulmasıyla ve işletilmesiyle alakalı bilgi sahibi olmadım" diye konuştu.

Aydoğdu ayrıca Aralık 2022 öncesi Arda Turan ve Ayhan Akman ile sohbet ettiğini, söz konusu mağduriyetiyle ilgili kendisine herhangi bir şey anlatılmadığını söyledi.

" Volkan Bahçekapılı'yı Fatih Terim'in yanında yıllar önce bir kere gördüm, Emre Belözoğlu'nu 7 Nisan'dan sonra gördüm, diğer şahısları tanımam. Selçuk İnan'ı 15-20 sene önce uçakta gördüm, tanıştım, diğer müştekiler ile herhangi bir özel tanışıklığım yoktur, bahsi geçen fonla ilgili bilgi sahibi değilim" diyen Aydoğdu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçil Erzan'ın yönettiği, bizim de kurduğumuz iddia edilen bu fon bankamızın bilgisi dahilinde değildir. Ben bu soruşturma içerisinde hiçbir zaman bulunmadım, ismim gazetelerde geçince şaşırdım, aleyhime olan hususları da kabul etmiyorum, zaten konu tamamen Seçil Erzan ile ilgilidir, aleyhime yükümlülük yükleyecek herhangi bir iddia da bulunmamaktadır. ''

DenizBank: 'Tarafımıza ulaşmış herhangi bir bilgilendirme bulunmamaktadır'

DenizBank, Hakan Ateş hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla iddianame hazırlandığı haberlerinin basına yansımasının ardından 19 Kasım'da yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada henüz taraflarına ulaşan bir resmi bilgilendirmenin olmadığını belirtildi, dosyanın gizliliği ilkesinin ihlal edildiği vurgulandı.

DenizBank geçen hafta Mehmet Aydoğdu'nun istifa ettiğini açıklamıştı.

Seçil Erzan'ın 216 yıla kadar hapsi isteniyor

Futbol dünyasının bazı ünlü isimlerini hayali fon yaratarak dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan hakkında 66 yıldan 216 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Erzan, 18 kişiyi 44 milyon dolar dolandırmakla suçlanıyor.

Geçen yıl başlayan davanın altıncı duruşması 15 Kasım'da yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, davaya müdahil oldu.

Mahkeme ara kararında Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi, duruşma 31 Ocak 2025 tarihine ertelendi.