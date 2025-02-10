Dünyaya rezil olduk! Galatasaray-Adana Demirspor maçı Avrupa basınında - Son Dakika
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Spor

Dünyaya rezil olduk! Galatasaray-Adana Demirspor maçı Avrupa basınında

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Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ve Adana Demirspor RAMS Park'ta karşılaştı. Maçın 10. dakikasında Alvaro Morata'nın penaltı golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti. Ancak 30. dakikada Adana Demirspor, sahadan çekildi. Bu durum, Avrupa basınında geniş yer buldu. Öne çıkan başlıklar arasında ''Türk futbolunda skandal'' ve ''Türk futbolunda çılgın olaylar'' ifadeleri yer aldı.

10.02.2025 07:38
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Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ve Adana Demirspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.Karşılaşmanın 10. dakikasında Mertens'in yerde kalmasıyla Galatasaray penaltı kazandı.

ADANA DEMİRSPOR SAHADAN ÇEKİLDİ

Alvaro Morata penaltı golüyle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Tayfun Aydoğan ve Semih Güler, teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile konuştuktan sonra 30. dakikada takımı sahadan çekti. Bu olay Avrupa basınına da yansıdı.

İşte dünya basınında atılan manşetler şöyle;

CORRIERE DELLO SPORT (İTALYA)

Türkiye'de tam bir kaos hali. Jose Mourinho'nun son haftalarda gündeme getirdiği tartışmaların ardından Adana Demirspor'un kararı Süper Lig'i sarstı. Mertens'in pozisyonunda verilen penaltı kararının sonrasında konuk ekip oyuncuları sahayı terk etti.

SPORT (İSPANYA)

Türkiye'de büyük rezalet. Morata gol attı ve rakip sahayı terk etti. Galatasaray, rakibi karşısında öndeyken Adana Demirspor inanılmaz bir karar aldı ve oyuncuları sahadan çekildi.

CAMPO (DANİMARKA)

Türkiye'deki kaos maçında Danimarkalı VAR hakemi. Galatasaray ile Adana Demirspor arasında yarıda kesilen skandal maçın VAR hakemi Jakob Sundberg'di. Danimarkalı Sundberg, Türk futbolunda gerçek bir kaosun içinde buldu kendisini.

EXPRESS (ALMANYA)

Süper Lig'de bir skandal daha. Hakem kararları nedeniyle Galatasaray'ın rakibi sahayı terk etti, maç tatil edildi. Her şey, maçın 12. dakikasında İstanbul ekibinin tartışmalı bir penaltı kazanmasıyla başladı.

BBC (İNGİLTERE)

Penaltı protestosu nedeniyle maçtan çekildiler. Adana Demirspor Galatasaray'a karşı oynadığı Süper Lig maçının ilk yarısında kendileri aleyhine verilen penaltıyı protesto ederek sahayı terk etti. Lig lideri, yeni transfer Alvaro Morata'nın penaltıdan attığı golle 12.dakikada 1-0 öne geçmişti.

RTBF (BELÇİKA)

Türkiye'de inanılmaz sahneler. Galatasaray'ın rakibi hakem kararından memnun olmadığı için sahayı terk etti. Alvaro Morata, Dries Mertens'in kazandırdığı penaltıyı gole çevirdi. Bu penaltı, rakip takımı öfkelendiren tartışmalı bir penaltıydı.

L'EQUIPE (FRANSA)

Hakem kararını beğenmeyince sahayı terk ettiler. Adana Demirsporlu futbolcular, Galatasaray maçında hakemin kararından memnun kalmayınca sahayı terk etti. Sahadan çekilen Adana Demirsporlu futbolcular daha sonra sahaya dönmeyi reddetti ve hakem karşılaşmayı bitirdi.

CLARIN (ARJANTİN)

Sıradışı bir sahayı terk ediş. Önemli bir futbol ülkesinin en üst liginde inanılmaz bir gelişme yaşandı. Türkiye gibi futbolu çok seven bir ülkede, profesyonel birinci lig için inanılmaz bir olay. Icardi'nin Galatasaray'ına tartışmalı bir penaltı verildi ve rakip takım sahayı terk etti.

SOV SPORT (RUSYA)

Penaltı nedeniyle sahayı terk ettiler. Adana Demirsporlu futbolcular, Galatasaray maçında penaltı nedeniyle sahayı terk etti. Maç durduğunda Galatasaray 1-0 öndeydi. İstanbul ekibinin tek golü İspanyol forvet Alvaro Morata'dan gelmişti.

SDNA (YUNANİSTAN)

Komik penaltıyla sahayı terk ettiler. Galatasaray'a komik bir penaltı verilmesinin ardından Adana Demirsporlu futbolcular sahayı terk etti. Türkiye Ligi'nin son sırasındaki takımın oyuncularının, maçın 30. dakikasında tepki amaçlı sahayı terk etmesi büyük sansasyon yarattı.

NU (HOLLANDA)

AZ Alkmaar maçı öncesi Galatasaray'dan kısa prova. Galatasaray, AZ karşısında oynayacağı Avrupa maçının kısa bir provasını yaptı, maç 33 dakika sürdü. Rakip Adana Demirspor hakem kararına tepki göstererek sahayı terk etti.

TRIVELA (BREZİLYA)

Morata'nın golü sahayı terk etmelerine yol açtı. Türkiye'de yine bir maçta, yeni bir tartışma daha. Hakemin penaltı kararının ardından Morata'nın Galatasaray formasıyla attığı ilk gol, rakibinin Türkiye'de sahayı terk etmesine neden oldu.

FUTBOL RED (KOLOMBİYA)

Davinson ve Cuesta şaşkın, rakip sahayı terk etti. Kolombiyalıların rakibi, kendileri aleyhine verilen penaltıya sıra dışı bir şekilde tepki koydu. Size karşı verilen bir penaltının haksız olduğunu düşündüğünüzde ne yaparsınız? Normal bir birinci lig maçında, sayfayı çevirir ve devam edersiniz. Türkiye'de ise 'evin yolu tutulur'!

Dünyaya rezil olduk! Galatasaray-Adana Demirspor maçı Avrupa basınında

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Son Dakika Spor Dünyaya rezil olduk! Galatasaray-Adana Demirspor maçı Avrupa basınında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Behzat:
    mertensin dün akşam ki penaltısı Galatasaray in son on beş yılın özeti dir nokta. 119 41 Yanıtla
  • Numan Koca:
    UEAFA dan tescilli şikabahçe ile dibi çok önceden görerek rezil olduk zaten 49 107 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    şikeci gs sağolsun 90 41 Yanıtla
  • Wolf_man666 null:
    Bu ülkede ŞİKESARAY varken bunlar normaldir 70 52 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    baştan belli operasyon çekiyorlar. Galatasarayi böyle yenemezsiniz sahasında uçledigimizin cocuklari 36 72 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Helal olsun Adana Demir'e birisinde artık hakemlere ve Galatasaray'a dur demesi gerekiyordu Satılmış hakemler 58 34 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu:
    Bu işin altındaki zat yalı bebesi değilse ben hiç bir şey bilmiyorum 23 41 Yanıtla
  • Metin Kılıç:
    2011-12 sezonundan daha fazla rezil olunmamıştır. Emeğe saygısı olmayan Mertens ve eyyamcı iki hakam olmasa iş buralara gelmezdi. Gs zaten rahat 3-4 gol atacaktı. 28 15 Yanıtla
  • Yaşar hikmet:
    Algı operasyonuna baksen. Mevzu ve haber GS olmasına rağmen halen FB demek için laf cambazlığı yapılıyor. 30 4 Yanıtla
  • Serkan kaya:
    yoo kim diyor rezil olduk diye gerçekler bunlar bu haberi hazırlayan Hakan Şükür'ün arkadaşı olabilirmi ? 20 4 Yanıtla
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