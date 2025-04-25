Eda Erdem voleybolu bırakıyor! Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Eda Erdem voleybolu bırakıyor! Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu

Eda Erdem voleybolu bırakıyor! Fenerbahçe\'deki yeni görevi belli oldu

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın kaptanı Eda Erdem Dündar, voleybolu bırakmaya hazırlanıyor. Tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe'deki yeni görevi de belli oldu. Eda Erdem, Fenerbahçe Medicana'nın yeni menajeri olacak.

25.04.2025 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe taraftarının sevgilisi, Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın kaptanı Eda Erdem Dündar, voleybol hayatına veda etmeye hazırlanıyor.

2008 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen ve birçok başarıya imza atan 38 yaşındaki yıldız oyuncu, gelecek sezon kariyerine nokta koyabilir. Bu doğrultuda yıldız ismin Fenerbahçe'deki geleceği belli oldu.

EDA ERDEM'E YENİ GÖREV

Yapılan planlamalara göre, Eda Erdem Dündar'ın kulüpteki ilişkisinin devam etmesi ve Fenerbahçe Medicana'nın yeni menajeri olması planlanıyor. Takımdaki mevcut menajer Pelin Çelik'in ise Zeren Spor'da menajerlik görevini üstleneceği öğrenildi.

KARİYERİNDEKİ BAŞARILARI

2009-2010 Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi Şampiyonluğu

2009-2010 Türkiye Kupası Şampiyonluğu

2010 Dünya Kulüpler Kupası Şampiyonluğu

2010 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu

2010-2011 CEV Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2011-2012 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu

2012 Dünya Kulüpler Kupası Üçüncülüğü

2012-2013 CEV Kupası İkinciliği

2013-2014 CEV Kupası Şampiyonluğu

2014-2015 Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi Şampiyonluğu

2014-2015 Türkiye Kupası Şampiyonluğu

2015 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

2015-2016 CEV Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2016-2017 Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi Şampiyonluğu

2016-2017 Türkiye Kupası (Kupa Voley) Şampiyonluğu

2018-2019 Türkiye Kupası (Kupa Voley) İkinciliği

2018-2019 CEV Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi ikinciliği

2021 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülüğü

2022/2023 Spor Toto Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu

2022/2023 Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonluğu,

2022/2023 AXA Sigorta Kupa Voley ikinciliği

2005 Genç Kızlar Balkan Şampiyonluğu

2009 Avrupa Ligi İkinciliği

2010 Avrupa Ligi İkinciliği

2010 Dünya Voleybol Şampiyonası Altıncılığı

2011 Avrupa Ligi İkinciliği

2011 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

2015 Avrupa Şampiyonası Dördüncülüğü

2017 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

2018 Voleybol Milletler Ligi İkinciliği

2019 Avrupa Şampiyonası İkinciliği

2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi Üçüncülüğü

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü

2023 Milletler Ligi Şampiyonu

2023 Avrupa Şampiyonu

2024 Sultanlar Ligi Şampiyonluğu

2024 Kupa Voley Şampiyonluğu

2025 Kupa Voley Şampiyonluğu

KİŞİSEL BAŞARILARI

2005-2006 Türkiye Ligi En İyi Blok Yapan Oyuncu

2009 Türkiye Süper Kupa En Değerli Oyuncu

2010 Dünya Kulüpler Kupası En İyi Servis Atan Oyuncu

2010-2011 Türkiye Ligi En İyi Smaçör

2011 Avrupa Final-Four En İyi Servis Atan Oyuncu

2015-2016 CEV Şampiyonlar Ligi En İyi Orta Oyuncu

2015-2016 Türkiye Ligi En İyi Orta Oyuncu

2016-2017 Türkiye Kupası (Kupa Voley) En Değerli Oyuncu

2016-2017 Türkiye Ligi En İyi Orta Oyuncu

2017 Avrupa Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

2018 Milletler Ligi En İyi Orta Oyuncu

?2019 Avrupa Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi "En İyi Orta Oyuncu" Ödülü

2021 FIVB Son 10 Yılın En İyi 100 Voleybolcusu Listesine adını yazdırdı

2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi, En İyi Orta Oyuncu

2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası, En İyi Orta Oyuncu

2021-2022 Misli.com Sultanlar Ligi, En İyi Orta Oyuncu

2022-2023 Misli.com Sultanlar Ligi, En İyi Orta Oyuncu

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Fenerbahçe, Eda Erdem, Voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eda Erdem voleybolu bırakıyor! Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ramazan Karakuş:
    Hayatı garanti bende kpss den 96 aldım mülakatta elendim şimdi restaurant ta komilik yapıyorum 12 saat gunluk 800 TL ye hayattan hiç ümidim yok 4 2 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    eda.erdem bile valeybolu bıraktı siz tribünler hem Kadıköy'de hem basketbol maçında Ali Koç istifa diye bağırıyor insanda biraz utanma duygusu olur ama Yok sizinle maya tutmuyor başkan yeter Fenerbahçe'yi ne hale getirdiniz 2 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    hikayenin sonu geldi 2 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BİZE NE 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya kendi kripto para borsasını kuruyor Rusya kendi kripto para borsasını kuruyor
Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye’ye getirildi Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye'ye getirildi
Herkes İstanbul’daki depremi konuşurken asıl tehlikeli bölgeyi açıkladı Herkes İstanbul'daki depremi konuşurken asıl tehlikeli bölgeyi açıkladı
Takipçilerine bir kaç haftalık ömrü kaldığını söyleyen fenomen hayatını kaybetti Takipçilerine bir kaç haftalık ömrü kaldığını söyleyen fenomen hayatını kaybetti
Ekvadorlu futbolcunun eşi ve çocuğu silahlı grup tarafından kaçırıldı Ekvadorlu futbolcunun eşi ve çocuğu silahlı grup tarafından kaçırıldı
’’Çocuk Yıldız’’ olarak ünlenmişti Sophie Nyweide hayatını kaybetti ''Çocuk Yıldız'' olarak ünlenmişti! Sophie Nyweide hayatını kaybetti
Galatasaray’ın çuvalla paraya sattığı futbolcu zarar fiyata satılıyor Galatasaray'ın çuvalla paraya sattığı futbolcu zarar fiyata satılıyor
Trabzonspor-Göztepe maçına saatler kala yıldız futbolcudan kötü haber Trabzonspor-Göztepe maçına saatler kala yıldız futbolcudan kötü haber
Bakan Uraloğlu, depremde çuvallayan GSM operatörleriyle görüştü Bakan Uraloğlu, depremde çuvallayan GSM operatörleriyle görüştü
MHP’den çok konuşulacak kanun teklifi MHP'den çok konuşulacak kanun teklifi
Süper Lig ekibinin son şansı Beşiktaş’ı yenemezlerse küme düşecekler Süper Lig ekibinin son şansı! Beşiktaş'ı yenemezlerse küme düşecekler

13:16 Naci Görür’den İstanbul depremi sonrası 6 maddelik uyarı listesi Naci Görür'den İstanbul depremi sonrası 6 maddelik uyarı listesi
13:08 İstanbul’da yıkıldı yıkılacak 1200 bina var İstanbul'da yıkıldı yıkılacak 1200 bina var
12:20 Rusya’nın kalbinde patlama Üst düzey yetkili hayatını kaybetti Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti
11:57 İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı Görüntülerde bomba bir detay var İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı? Görüntülerde bomba bir detay var
10:25 Kütahya’da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha
17:46 İOKBS ertelendi mi 2025 bursluluk sınavına ilişkin MEB’den açıklama İOKBS ertelendi mi? 2025 bursluluk sınavına ilişkin MEB'den açıklama
17:26 Kenan Yıldız Premier Lig devine hayırlı olsun Kenan Yıldız Premier Lig devine hayırlı olsun
17:16 Göztepeli Romulo için dünya devi devreye girdi Göztepeli Romulo için dünya devi devreye girdi
17:15 Ahmet Ercan 6.2’den sonra büyük İstanbul depremi için tarih verdi Ahmet Ercan 6.2'den sonra büyük İstanbul depremi için tarih verdi
17:11 30 Nisan’a kadar sürecek THY’den yeni tavan fiyat kararı 30 Nisan'a kadar sürecek! THY'den yeni tavan fiyat kararı
17:05 Tam takım otobüsüne biniyordu Taraftarların yüzüne baka baka istifa etti Tam takım otobüsüne biniyordu! Taraftarların yüzüne baka baka istifa etti
16:52 35 yıllık tartışma sona erdi Giresun ve Gümüşhane arasında sınırlar değişti 35 yıllık tartışma sona erdi! Giresun ve Gümüşhane arasında sınırlar değişti
16:44 Pompalı tüfekli dehşetinde kocanın savunması kan dondurdu Pompalı tüfekli dehşetinde kocanın savunması kan dondurdu
16:40 Trabzonspor’dan tarihi adım Türkiye’de bunu başaran tek kulüp olacaklar Trabzonspor'dan tarihi adım! Türkiye'de bunu başaran tek kulüp olacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 13:40:50. #7.13#
SON DAKİKA: Eda Erdem voleybolu bırakıyor! Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.