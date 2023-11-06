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Engin ve Dilan Polat'ın el konulan otomobilleri Yediemin otoparkında - Son Dakika

Engin ve Dilan Polat'ın el konulan otomobilleri Yediemin otoparkında

Son Güncelleme: 06.11.2023 13:08

Engin ve Dilan Polat çifti hakkında başlatılan soruşturma sonucunda el konulan 9 araç, Zeytinburnu'ndaki yediemin otoparkına çekildi. Polat çifti ve diğer şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, el konulan araçlar daha önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilenmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklanarak Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Polat çiftinin el konulan 9 aracı ise yediemin otoparkına çekildi.

SIRA SIRA DİZİLDİLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon kapsamında Polat çiftinin ev ve işyerlerinde bulunan 14 araca el koymuştu. El konulan araçlar çekicilerle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi yerleşkesine getirilerek burada sergilenmişti. Emniyette sergilenen araçlar daha sonra otoparka çekildi. Polat ailesine ait 9 araç yediemin otoparkında görüntülendi.

Dilan ve Engin Polat çiftinin el konulan otomobilleri otoparkta görüntülendi

EMNİYETTE SERGİLENMİŞTİ

Polat ailesine ait olan 24 araca tedbir konulmuştu. El konulan lüks araçlardan 13 tanesi polis ekipleri tarafından çekici ile çekilmiş ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilenmişti.

Engin ve Dilan Polat çiftinin el konulan otomobilleri otoparka çekildi

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Engin ve Dilan Polat çiftinin el konulan otomobilleri otoparka çekildi

ENGİN VE DİLAN POLAT'IN DA OLDUĞU 12 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakimliğe sevk edilen 18 şüphelinin sorguları saat 20.40'da başladı. Dilan Polat'ın hakimlik sorgusu esnasında baygınlık geçirdiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. 18 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki sorgusu yaklaşık 6 saat sürdü. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklandı.

Engin ve Dilan Polat çiftinin el konulan otomobilleri otoparka çekildi

TUTUKLULAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mahkemenin kararından sonra adliyedeki işlemleri tamamlanan tutuklular güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi. Şüpheli yakınları ise gece boyunca adliyenin önünde çıkacak sonucu bekledi.

Dilan ve Engin Polat çiftinin el konulan otomobilleri otoparkta görüntülendi
Dilan ve Engin Polat çiftinin el konulan otomobilleri otoparkta görüntülendi
Dilan ve Engin Polat çiftinin el konulan otomobilleri otoparkta görüntülendi
Engin ve Dilan Polat çiftinin el konulan otomobilleri otoparka çekildi
Engin ve Dilan Polat çiftinin el konulan otomobilleri otoparka çekildi
Engin ve Dilan Polat çiftinin el konulan otomobilleri otoparka çekildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Engin ve Dilan Polat'ın el konulan otomobilleri Yediemin otoparkında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Engin ve Dilan Polat'ın el konulan otomobilleri Yediemin otoparkında - Son Dakika
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