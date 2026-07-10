Fenerbahçe, Mason Greenwood'u Alıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Mason Greenwood'u Alıyor

10.07.2026 15:30
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Fenerbahçe, 45 milyon euro karşılığında Mason Greenwood'u transfer etmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki İngiliz hücum oyuncusu Mason Greenwood'u kadrosuna katmak üzere olduğu bildiriliyor.

Gerçekleşmesi durumunda bu, Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olacak.

Transfer kulüp tarafından henüz resmi olarak duyurulmuş değil ama BBC muhabiri Simon Stone 45 milyon euroluk bir miktarın konuşulduğunu aktardı.

Temmuz 2024'te 26,6 milyon sterline Man United'dan Marsilya'ya transfer olan yıldız tüm kulvarlarda çıktığı 76 maçta 48 gol kaydetti.

United akademisinde yetişen ve bir dönem İngiliz futbolunun en yetenekli genç yıldızları arasında gösterilen Greenwood özel hayatıyla kariyeri sarsıntıya uğramış bir isim.

Çok yönlü hücum yetenekleri

1 Ekim 2001'de İngiltere'nin West Yorkshire bölgesindeki Bradford kentinde doğan Greenwood, futbola Halifax'taki bir gelişim merkezinde Manchester United altyapısıyla çalışarak başladı.

Kısa süre sonra kulübün altyapısına katılan genç oyuncunun yeteneği Old Trafford akademisindeki antrenörlerin dikkatini çekti.

Gelişimini hızla sürdüren Greenwood, çoğu zaman kendi yaş grubunun iki kademe üzerinde forma giydi.

Onun için 6 Mart 2019 tarihinde, profesyonel kariyerindeki ilk resmi maçına çıkmak rekorla gelen bir başlangıç oldu.

Henüz 17 yaş 156 günlükken Paris Saint-Germain karşısında oynanan ve Manchester United'ın 3-1 kazandığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma giyen Greenwood, kulüp tarihinin Şampiyonlar Ligi'nde oynayan en genç futbolcusu olarak tarihe geçti.

Greenwood'un kulübüyle ile ilk golünü henüz 17 yaşındayken, ertesi sezonun başında 19 Eylül 2019'da UEFA Avrupa Ligi açılışında Kazak takımı Astana'ya karşı attı.

Gol vuruşlarındaki başarısı, iki ayağını da etkili kullanabilmesi, hava toplarındaki üstünlüğü ve hızıyla öne çıkan Greenwood hem santrfor hem de kanat oyuncusu olarak görev yapabilen çok yönlü bir hücum oyuncusu olarak değerlendirildi.

O günden bu yana yeni rekorlar kırdı, goller attı ve futbol kamuoyundan övgüler topladı.

Gol vuruşlarındaki başarısı, iki ayağını da etkili kullanabilmesi, hava toplarındaki üstünlüğü ve hızıyla öne çıkan Greenwood hem santrfor hem de kanat oyuncusu olarak görev yapabilen çok yönlü bir hücum oyuncusu olarak değerlendirildi.

O günden bu yana yeni rekorlar kırdı, goller attı ve futbol kamuoyundan övgüler topladı.

İlk maçında 16 gol atan çocuk ve iki ayağını da ölümcül kullanan yetenek

Manchester United, çocuk yaşlarından itibaren Greenwood'un potansiyelinin farkındaydı.

Greenwood henüz altı yaşındayken yerel takımının 16-1 kazandığı maçta attığı 16 golle Manchester United'ın dikkatini çekti.

Manchester United'ın gelişim merkezinde görev yapan Mark Senior, o günü şöyle anlattı:

"Hafta sonunda attığı goller yerel gazeteye çıkmıştı. O akşam gelişim merkezine geldi. Ben biraz erken gitmiştim. Mason otoparkta tek başına iki ayağıyla da topu duvara vuruyordu. İnanılmazdı.

"Ona 'Hafta sonu 16 gol atan Mason sen misin? Maç biraz kolay geçmiş olmalı' diye sordum. Bana baktı ve 'Ben olmasaydım maçı 1-0 kaybederdik' dedi."

Greenwood, Manchester United altyapısında da etkileyici performansını sürdürdü. Özellikle teknik kapasitesi kısa sürede öne çıktı.

Genç oyuncu iki ayağını da aynı rahatlıkla kullanabiliyordu. Bu özellik yalnızca şutlarında değil; kornerlerde, serbest vuruşlarda ve penaltılarda da kendini gösteriyordu. Hangi ayağıyla vuracağına tamamen o anda karar veriyordu.

Nitekim Greenwood da etkileyici bir başlangıç yaptı.

İlk kez düzenli olarak ilk 11'de süre almaya başladığı 2020-21 sezonunda Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda 52 maça çıktı, 12 gol attı ve altı da asist kaydetti. Bu gollerin yedisini Premier Lig'te atmayı başardı.

Futbol sahalarından adliye koridorlarına

Uyarı: Bu kısım, iddia edilen istismara ilişkin rahatsız edici ayrıntılar içermektedir.

2021-22 sezonuna da hızlı bir başlangıç yapan Greenwood, çıktığı 24 maçta altı gol ve iki asistlik performans gösterdi.

Ancak Greenwood'un bu performansına 30 Ocak 2022'de kız arkadaşı tarafından yöneltilen cinsel saldırı suçlaması gölge düşürdü.

Aynı gün kulübü tarafından kadro dışı bırakılan futbolcu, Manchester polisi tarafından tecavüz ve saldırı şüphesiyle .

İnternette yayımlanan ses kayıtlarında Greenwood olduğu öne sürülen bir erkeğin bir kadına küfür ederek "Bacaklarını kaldır" dediği duyuluyordu.

Kadın ise cinsel ilişki istemediğini söylüyor, erkek buna "Ne istediğin umurumda değil" diyerek küfürle karşılık veriyordu.

Kayıtta daha sonra erkek, "Beni bir daha it de ne olacağını gör" ifadelerini kullanıyordu.

Greenwood, Ekim 2022'de tecavüze teşebbüs, kontrol edici ve zorlayıcı davranış ile fiili saldırı suçlamalarıyla yargılanmaya başlandı.

Gözaltına alınmasının ardından Nike, Greenwood ile sponsorluk anlaşmasını feshetti. Electronic Arts da futbolcuyu FIFA 22 oyununun aktif kadrolarından çıkardı.

Şubat 2023'te suçlamaların düşürülmesinin ardından İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi (CPS), önemli tanıkların ifadelerini geri çektiğini ve yeni deliller ortaya çıktığını belirterek artık "mahkûmiyet ihtimalinin gerçekçi olmadığını" açıkladı.

İngiltere Milli Takımı formasını bir kez giyen futbolcu hakkında yöneltilen tecavüze teşebbüs, saldırı ve diğer suçlamalar ise 2 Şubat 2023'te düşürüldü.

O dönemde Greenwood adına yapılan açıklamada futbolcunun bu gelişme nedeniyle "rahatladığı" ifade edildi.

Greenwood hakkındaki suçlamaları reddetti.

Manchester United ise bunun ardından, Avrupa'nın beş büyük ligindeki en değerli genç futbolculardan biri olarak gösterilen Greenwood hakkında kendi iç soruşturmasını başlattı.

Ardından kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Mason'ın kariyerine Old Trafford dışında devam etmesinin herkes için en doğru seçenek olacağı konusunda karşılıklı anlaşmaya varıldı" denilerek genç futbolcuyla yollar ayrıldı.

Bu karar o dönem kadın hakları ve aile içi şiddetle mücadele eden örgütler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Premier Lig de Ağustos 2022'de futbolcular ve kulüp çalışanları için cinsel rıza konusunda zorunlu eğitim uygulamasını başlattı.

BBC Türkçe'ye değerlendirmelerde bulunan Maçkolik'te futbol yorumcusu Berat Kunt, oyuncunun yeteneklerinden övgüyle söz etti.

Özel hayatındaki bu problemlerin olmaması durumunda Greenwood'u Manchester United'ın sağ kanadı olarak Michael Olise seviyelerinde görmenin oldukça mümkün olduğunu söyleyen Kunt şunları söyledi:

"Barındırdığı potansiyel yetenek, şut tehdidi, skora yatkınlığı ve fiziksel yapısı (ince ve kıvrak) bunu hayal ettiriyor.

"Oyuncu gerçekten önemli bir potansiyele sahipti. İngiliz taraftarların da zamanında kendisinden beklentisi oldukça yüksekti."

La Liga ve Ligue 1 yolculuğu

Tüm bu yaşananların ardından 2025 sonuna kadar Manchester United ile kontratı bulunan Greenwood, 2023/24 sezonunda kiralık olarak La Liga takımlarından Getafe'ye gönderildi.

Burada 36 maçta 10 gol ve altı asistlik performansıyla sahalara geri dönen Greenwood, 2024/25 sezonunun başında ise 25 milyon euro bedelle Marsilya'ya transfer oldu.

İki sezonda çıktığı 81 maçta attığı 48 golle yıldızlaştı. Greenwood, Fransız temsilcisine 17 de asist katkısında bulundu.

Fenerbahçe için neler vadediyor?

Greenwood'un Kadıköy'e gelişi, 12 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'nin hücum çeşitliliğini artıracağı bir gerçek.

Maçkolik'ten Berat Kunt'a göre Fenerbahçe'nin mevcut kanat oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ve Dorgeles Nene birebirlerde başarılı olan, bireysel kalitesiyle fark yaratan kanat profilleri değil.

Bu nedenle Fenerbahçe'nin oyununda, oyun merkezden sıkıştığında kenardan çözebilecek ve bireysel yeteneğiyle fark yaratacak bir profil ihtiyacın olduğunu dile getiren Kunt, şunları söyledi:

"Greenwood bu konuda takıma büyük bir katkı sağlayabilir. Senelerdir istikrarlı skor katkısı vermiş, gittiği her yerde gol yollarındaki başarısı ile fark yaratmış bir profil.

Fenerbahçe taraftarının senelerdir istediği "özel yetenek" ihtiyacını da karşılayabileceği düşünülüyor.

Kunt, futbolcunun sağ kanat oynayabilmesinin yanında merkeze ve santrafora da kayabilmesinin onu daha da özel bir hale getirdiğini söyledi.

Özel hayatında yaşadığı sorunlara rağmen Greenwood'un sahada performans göstermesi gerektiği her an beklentinin altından rahatlıkla kalktığını belirten Kunt, "Bazen tribünler onu ıslıkladı bazense yuhaladı. Tüm bunlara rağmen sahaya çıktı, topunu oynadı ve sahada her zaman fark yarattı" dedi.

Kunt bu nedenle oyuncunun Fenerbahçe döneminde özel hayatıyla alakalı olan durumdan sebep performansını etkileyecek bir problem yaşamayacağı düşüncesinde.

"Topu seven bir futbolcu" olarak tanımladığı Greenwood'un gereğinden fazla topla oynayıp oyunda bireyselliği artırmasının olası olduğunu kaydeden Kunt, gol atmaya başlaması durumunda ise devamının geleceğini söylüyor:

"Geçen sezon Fransa Ligi'nde başlangıcı penaltılarla yapıp, devamında tek maçta dört gol atmıştı.

"Yani 'gol ketçap gibidir, sıktıkça devamı gelir' felsefesi Greenwood için de geçerli…"

Kaynak: BBC

Mason Greenwood, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

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