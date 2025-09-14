Galatasaray 5'te 5 Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray 5'te 5 Yaptı

Galatasaray 5\'te 5 Yaptı
14.09.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Eyüpspor'u 2-0 yenerek Süper Lig'deki galibiyet serisini sürdürdü. İlkay ve Uğurcan forma giydi.

GALATASARAY, Süper Lig'in 5'inci haftasında ikas Eyüpspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti ve yoluna 5'te 5 ile devam etti. Sarı-kırmızılı ekipte yeni transferlerden İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır, ilk kez bir maçta Galatasaray forması giydi.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray, ikas Eyüpspor'un konuğu oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 17.00'de oynanan mücadeleyi Batuhan Kolak yönetti. Batuhan Kolak'ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ile Hakan Yemişken üstlendi. Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımda pozisyon üretmekte zorlandı. Topun hakimi çoğunlukla Galatasaray olurken, merkez oyununu ele alarak rakibini kırmaya çalıştı. İkas Eyüpspor ise daha çok kontrataklar üzerine hücum üreterek Galatasaray kalesinde gol aradı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda özellikle Barış Alper Yılmaz'ın da girmesiyle Galatasaray, hücumda oyuna daha fazla ağırlığını koydu. 73'üncü dakikada Mauro Icardi açılış golüne imza atarken, 89'uncu dakikada Yunus Akgün skoru belirleyen isim oldu. Sarı-kırmızılar ilk yarısını tutuk geçirdiği karşılaşmayı, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı. Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 15'e çıkardı ve yoluna 5'te 5 ile devam etti.

BARIŞ ALPER YILMAZ GERİ DÖNDÜ

Transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi NEOM'un teklifi sonrasında takımdan gönderilmesine izin verilmeyen, ardından yaşananlar sebebiyle de bir süredir Galatasaray formasını giymeyen Barış Alper Yılmaz, 2 maç sonra parçalıya tekrar kavuştu. Bu süreçte teknik direktör Okan Buruk'un ligde Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor mücadelelerinde koruma amaçlı kadroya dahil etmediği 25 yaşındaki oyuncu, milli arada camiadan özür dilemesi ve problemlerin çözülmesiyle birlikte ikas Eyüpspor maçıyla formasını tekrar üzerine giydi. Karşılaşmaya yedek soyunan Barış Alper Yılmaz, mücadelenin 57'nci dakikasında Gabriel Sara'nın yerine oyuna dahil oldu. Özellikle Barış'ın girmesiyle Galatasaray, hücum gücünü rakibine daha fazla hissettirdi. Karşılaşmada Barış Alper Yılmaz, en çok isabetli şut çeken oyuncu olurken, 1 şutu da direkte kaldı. Milli oyuncu mücadeleyi 1 asistle tamamladı. Hem karşılaşma öncesi hem de sonrası Galatasaray taraftarından büyük destek ve ilgi gören Barış Alper Yılmaz, sosyal medyadan da "Siz mutlu, ben mutlu" yazılı bir paylaşımı yaptı.

YUNUS AKGÜN BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI

Sarı-kırmızılı ekibin 25 yaşındaki kanat oyuncusu Yunus Akgün, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. ikas Eyüpspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Yunus Akgün, mücadelenin 89'uncu dakikasında skoru belirleyen gole imza attı. Bu sezon ilk kez fileleri sarsan Yunus, son golünü ise geçtiğimiz sezonun 31'inci haftasında oynanan Samsunspor mücadelesinde kaydetmişti. Aynı zamanda Yunus, ikas Eyüpspor ağlarına gönderdi gol sonrası yaptığı sevinçte, vefatının 34'üncü yıl dönümünde Taçsız Kral Metin Oktay'ı da unutmadı. Golden sonra Barış Alper Yılmaz ile birlikte yan yana gelen Yunus Akgün, elini kalbine götürerek Metin Oktay selamı verdi.

MAURO ICARDI YİNE SAHNEDE

Galatasaray'ın 32 yaşındaki Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Eyüpspor ağlarını da sarsarak ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı. Sakatlık sonrası iyileşme sürecinin ardından bu sezon ilk kez 11'de forma giyen kaptan, Eyüpspor karşılaşmasının 73'üncü dakikasında fileleri havalandırarak açılış golünü kaydeden isim oldu. Golden sonra Mauro Icardi, vefatının 34'üncü yıl dönümünde Taçsız Kral Metin Oktay'ı da anarak gol sevincini yaşadı. Yaklaşık 10 ay sonra ligde bir mücadeleye 11'de başlayan kaptan, son olarak geçtiğimiz sezonun 10'uncu haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde 11'de sahadaydı. Aynı zamanda bu sezon ilk deplasman golünü kaydeden Arjantinli golcü, ligde dış sahada en son geçtiğimiz sezonun 9'uncu haftasında oynanan Antalyaspor maçında gol atmıştı.

UĞURCAN ÇAKIR GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Galatasaray'ın transfer döneminde Trabzonspor'dan bonservisiyle kadrosuna kattığı 29 yaşındaki milli kaleci Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Fernando Muslera'dan sonra kaleyi devralan Uğurcan, gol yemeyerek takımına güven verdi. Karşılaşmayı iki kritik kurtarışla tamamlayan tecrübeli file bekçisi, maç sonunda da taraftarlara üçlü çektirdi. Uğurcan, Galatasaray'daki ilk maçını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Eyüpspor karşısında oynarken, 2011-2012 sezonunda Fernando Muslera da sarı-kırmızılı formayla ilk kez aynı statta RAMS Başakşehir'e karşı görev yapmıştı.

İLKAY GÜNDOĞAN İLK KEZ PARÇALIYI GİYDİ

Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den kadrosuna kattığı 34 yaşındaki yıldız orta saha İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı formayla ilk kez ikas Eyüpspor karşısında sahaya çıktı. Türk asıllı Alman milli futbolcu, maç boyunca sahadaki etkinliğiyle dikkat çekti. Top dağılımındaki ustalığı ve saha içindeki liderliğiyle öne çıkan İlkay, karşılaşmayı yüzde 94 pas isabetiyle tamamlayarak Galatasaray'ın hücum organizasyonlarında en etkili isimlerinden biri olacağının sinyallerini verdi.

ROLAND SALLAI SAĞ BEKTE PARLIYOR

Galatasaray'ın 27 yaşındaki Macar oyuncusu Roland Sallai, ikas Eyüpspor karşılaşmasında taraftarın yine beğenisini topladı. Kendi mevkisinin dışında bir bölgede oynayan Sallai, sağ bekte göstermiş olduğu performansıyla etkisine devam etti. Özellikle dinamizm ve geri koşularda savunmaya yardım sağlayan Macar oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un da geniş kadroda elini bir hayli kolaylaştırıyor. Geçen sezonla birlikte 15'inci sağ bek maçına Eyüpspor karşısında çıkan Roland Sallai, günden güne daha etkili bir bek performansı vermeyi de sürdürüyor.

GALİBİYET SERİSİ 16 MAÇA ÇIKTI

Kazanılan Eyüpspor maçıyla birlikte Galatasaray, galibiyet serisini de 16 maça çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak geçtiğimiz sezonun 29'uncu haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde 2-1 mağlup olmuştu. Beşiktaş maçından sonra Süper Lig'de Samsunspor'u 2-0, Sipay Bodrum FK'yı 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Özbelsan Sivasspor'u 4-1, Trabzonspor'u 2-0, Zecorner Kayserispor'u 3-0, Göztepe'yi 2-0 ve RAMS Başakşehir FK'yı 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılar; Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe'yi 2-1, Tümosan Konyaspor'u 5-1 ve Trabzonspor'u 3-0 ile geçti. Bu sezon da Gaziantep FK'yı 3-0, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Zecorner Kayserispor'u 4-0, Çaykur Rizespor'u 3-1'lik skorlarla mağlup eden Galatasaray, ikas Eyüpspor'u da 2-0 yenerek galibiyet serisini 16 maça çıkarmış oldu.

DEPLASMANDA 7 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de son 7 deplasman maçında da mağlup olmadı. Deplasmandaki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 29'uncu haftasında oynanan Beşiktaş mücadelesinde alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Samsunspor, ikas Eyüpspor, Trabzonspor ve Göztepe karşılaşmalarından zaferle ayrılmıştı. Bu sezon da Gaziantep FK, Zecorner Kayserispor ve ikas Eyüpspor'u mağlup eden sarı-kırmızılar, deplasmanda yenilmezlik serisini sürdürmüş oldu.

5 HAFTADA SADECE 1 GOL YEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, ikas Eyüpspor karşılaşmasını da gol yemeden tamamlayarak bu sezon oynadığı 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapatmış oldu. Daha önce Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde kalesinde gol görmüştü. Aynı zamanda deplasmanda oynadığı son 5 maçını gol yemeden kazanan sarı-kırmızılar, kulüp tarihinin de en uzun serisini yakalamış oldu.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray 5'te 5 Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme
Mansur Yavaş’tan toplu istifa iddialarına yanıt Mansur Yavaş'tan toplu istifa iddialarına yanıt
Can Holding soruşturmasında yeni detaylar Sigara kaçakçılığı imparatorluğundan medya patronluğuna Can Holding soruşturmasında yeni detaylar! Sigara kaçakçılığı imparatorluğundan medya patronluğuna
İntihar girişimi iddiasıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu İntihar girişimi iddiasıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti
Nereden nereye Ayakkabısı yırtık bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor Nereden nereye! Ayakkabısı yırtık bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor
Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde Doğa ve Firaz’ın yasak aşkı ifşa oldu Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı ifşa oldu
Kuaförde yaptırmadığı işlem kalmadı Sigara içme bahanesiyle çıkıp kayıplara karıştı Kuaförde yaptırmadığı işlem kalmadı! Sigara içme bahanesiyle çıkıp kayıplara karıştı
Genç kadın, nişanlısını böyle bıçakladı: Dehşet anları saniye saniye kamerada Genç kadın, nişanlısını böyle bıçakladı: Dehşet anları saniye saniye kamerada
Güvenlik görevlileri konseri çatıdan izleyen genci aşağı attı Güvenlik görevlileri konseri çatıdan izleyen genci aşağı attı
Adana’da Fındık Hasadı ve Ücretsiz Fidan Dağıtımı Adana'da Fındık Hasadı ve Ücretsiz Fidan Dağıtımı
Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı
Haluk Levent sahne sonrası rahatsızlandı, apar topar hastaneye kaldırıldı Haluk Levent sahne sonrası rahatsızlandı, apar topar hastaneye kaldırıldı
Kerem’siz Benfica’ya 902’de şok Kerem'siz Benfica'ya 90+2'de şok
Avladığı hayvanı görenler gözlerine inanamıyor: Bu nerede, nasıl beslenmiş Avladığı hayvanı görenler gözlerine inanamıyor: Bu nerede, nasıl beslenmiş?
İlçeyi ayağa kaldıran kaza Vali gelip kalabalığı ikna etti İlçeyi ayağa kaldıran kaza! Vali gelip kalabalığı ikna etti
Şara, İsrail’in hevesini kursağında bıraktı Mesajda çarpıcı Türkiye detayı Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
Çinliler kafaya koydu 700 bin liraya otomobil satacaklar Çinliler kafaya koydu! 700 bin liraya otomobil satacaklar
Lütfü Savaş CHP’nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum Lütfü Savaş CHP'nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum

10:38
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
10:19
Lütfü Savaş CHP’nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Lütfü Savaş CHP'nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
10:07
Çinliler kafaya koydu 700 bin liraya otomobil satacaklar
Çinliler kafaya koydu! 700 bin liraya otomobil satacaklar
09:40
Şara, İsrail’in hevesini kursağında bıraktı Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
08:21
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
07:46
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump’ın araçlarını dinliyor
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor
03:16
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
22 yaşındaki genç, sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
23:34
İlçeyi ayağa kaldıran kaza Vali gelip kalabalığı ikna etti
İlçeyi ayağa kaldıran kaza! Vali gelip kalabalığı ikna etti
23:30
Sergen Yalçın maç sonu açıkladı: Geri dönmeyecekler
Sergen Yalçın maç sonu açıkladı: Geri dönmeyecekler
23:13
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3’ü sporcu 5 kişi yaralandı
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3'ü sporcu 5 kişi yaralandı
22:29
MHP lideri Devlet Bahçeli gardını aldı, boks eldivenleriyle poz verdi
MHP lideri Devlet Bahçeli gardını aldı, boks eldivenleriyle poz verdi
22:17
Sarhoş kadın pilot yolculara cehennemi yaşattı
Sarhoş kadın pilot yolculara cehennemi yaşattı
21:56
Cengiz Ünder’den Beşiktaş’a hayat öpücüğü Beşiktaş, RAMS Başakşehir’i 901’de yıktı
Cengiz Ünder'den Beşiktaş'a hayat öpücüğü! Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 90+1'de yıktı
21:20
Bulgaristan’da euroya geçiş kararı protesto edildi
Bulgaristan'da euroya geçiş kararı protesto edildi
20:28
Rus İHA’sı bu kez Romanya hava sahasını ihlal etti, F-16’lar peş peşe havalandı
Rus İHA’sı bu kez Romanya hava sahasını ihlal etti, F-16’lar peş peşe havalandı
19:46
Bu sözler İmamoğlu’nun başına dert oldu Siyasi yasak da talep edildi
Bu sözler İmamoğlu'nun başına dert oldu! Siyasi yasak da talep edildi
19:41
Araca yanaştı, biber gazını sıktı Trafikte dehşet anları
Araca yanaştı, biber gazını sıktı! Trafikte dehşet anları
17:41
Özgür Özel “bomba“ diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
17:31
Eurovision öncesi 5 ülkeden ’’İsrail varsa biz yokuz’’ resti: Gözler Azerbaycan’a çevrildi
Eurovision öncesi 5 ülkeden ''İsrail varsa biz yokuz'' resti: Gözler Azerbaycan'a çevrildi
17:02
İmamoğlu’nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
İmamoğlu'nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 11:19:33. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray 5'te 5 Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.