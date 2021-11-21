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Galatasaray-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika

Galatasaray-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

21.11.2021 17:52
Galatasaray-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Dev derbide ilk 11'ler belli olurken, Fatih Terim ve Vitor Pereira'nın sürpriz tercihleri dikkat çekti.

Galatasaray ile Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda çok kritik öneme sahip maçta karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesinde sarı-kırmızılılar 21 puanla 7. sırada yer alırken, Sarı Kanarya ise 20 puanla 9. sırada.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, bugün de kart görmesi durumunda 14. haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de de Altay Bayındır ile Enner Valencia ve Luiz Gustavo sakatlıkları nedeniyle mücadelede takımını yalnız bırakacak. Son antrenmana katılan Berke Özer ise kaledeki yerini alacak. Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartı bulunan oyunculardan Filip Novak, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş, kart görmeleri durumunda Göztepe deplasmanında forma giyemeyecek.Bu oyuncuların yanı sıra sakatlığı bulunan ve karşılaşmada forma giymesi beklenmeyen Luiz Gustavo da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

GALATASARAY EVİNDE SON 3 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında yaptığı son 3 maçı kazandı. Bu sezon deplasmanda yaptığı 7 maçta sadece 2 galibiyet alabilen, 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, taraftarı önünde daha iyi bir performans sergiliyor. Nef Stadı'nda çıktığı 5 maçın 4'ünü kazanan Galatasaray, 1 müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, iç sahada oynadığı son 3 lig maçından da 3 puan çıkardı.

FENERBAHÇE SON 2 DEPLASMANDA PUAN ÇIKARTAMADI

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda beklentinin altında kaldı. Sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 12 haftada 6 deplasman maçına çıkarken, bunlardan 3'er galibiyet ve mağlubiyetle döndü. Fenerbahçe ayrıca ligde oynadığı son 2 deplasmandan puan çıkartamadı.

İŞTE DEV DERBİDE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Morutan, Halil

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Min Jae, Novak, Sosa, Mert Hakan, Zajc, Ferdi, İrfan, Mesut Özil, Berisha

Galatasaray-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Nef, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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