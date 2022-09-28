Ümit Karan FK teknik direktörü Özge İnpınar, Türkiye'de kadın futbolunu değerlendirdi

Hedeflerinden bahseden İnpınar, öncelikli hedefinin çalıştığı kulübü başarılara taşımak olduğunu söylerken, Türkiye'yi avrupa'da temsil etmek, yararlı sporcular yetiştirmek ve kadın futbolunu iyi yerlere taşımak istediğini de belirtti.
Ümit Karan Futbol Kulübü teknik direktörü Özge İnpınar'ın, Gökçe Futbolist dergisine verdiği röportaj;
Öncelikle merhabalar! 1981 İzmir doğumluyum. Spor yönetimi ve Çağrı Merkezi bölümleri olarak iki ön lisans mezunuyum. Açık öğretim, egzersiz ve spor bilimleri 3. sınıf öğrencisiyim. Sporla olan her şeyi seviyor ve merak ediyorum. Bende herkes gibi sokakta erkeklerle futbol oynamaya başladım. 93 yılında bir gazetede kadın futbolcu aranıyor başlığıyla Altay alt yapısı ve İzmir Öztürk Spor takımlarında 6 sene futbol hayatıma devam ettim.
Ümit Karan Gençlik ve Spor Kulübü ile iki yıl önce erkek akademi kısmında tanıştık. Kadın branşı konusunda Ümit Karan'la konuşma gerçekleştirdik. Kendisine eski milli sporcu olarak kadın liglerinde yer almasının kadın ligi için çok değerli olacağını kadın liglerine destek sağlayacağını anlattık. O da bizi kırmadı. Sağ olsun şu anda takımımız bu sezon 3. ligde ve U17 Genç Kızlar Liginde mücadele edecek.
Bundan önce 6 yıl Antalya Demirspor kadın futbol takımında teknik sorumlu olarak görev yaptım. Yine bu takımda da kadın takımının kurulmasında öncülük yapmıştım.
Kadın futbolu bizim oynadığımız zamana göre çok ilerlemiş durumda. Bizim oynadığımız dönemde tek lig vardı ve kadın futbolu bu kadar yaygın değildi. Ailelerimiz de bizleri bu kadar desteklemiyordu. Kadın futbolunun daha fazla gelişmesi için öncelikle TV kanallarında maçlarımızın yayınlanması, kadın liglerine, kadın sporculara daha fazla önem verilip erkek ligleriyle eşit konuma getirilmesi ve her kulübe kadın branşı açma zorunluluğu getirilmesi gerekmektedir.
3. ligde mücadele ediyoruz. Bir buçuk yıldır iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. 26 Mart'ta ilk resmi maçımıza çıktık. Hedefimiz tabi ki şampiyon olmak. Şampiyon olurken de karakterimiz ve duruşumuzu bozmadan spora ve sporcuya yakışır bir tutum içinde yolumuzda ilerlemek istiyoruz. Milli takıma 2 oyuncu kazandırdık bu hedeflerimiz arasında ilk sırada. DAha fazla sporcuyu milli takıma kazandırarak ülkemizi ve takımımızı yurtiçi ve yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.
Benim, öncelikle çalıştığım kulübü başarıdan başarıya koşturup şampiyon yapmak, daha üst liglere yükseltip şampiyonlar liginde ülkemi temsil etmek, ülkeme yararlı sporcu yetiştirmek ve kadın futbolunu iyiyerlere taşıyan isimlerden biri olarak anılmak hedeflerim arasında.
Futbol erkek egemenliğinin yüksek olduğu bir branş olsa da bence kadına çok yakışan bir dal. Biz kadınlar güçlü yapıda aynı zamanda tuttuğunu koparan mücadeleci yapıya sahibiz. Ben futbolun vücut şeklini ya da kadın vücudunun futbol oynamaya müsait olmadığını düşünmüyorum. Biz kadınlar istemediğimiz sürece ne vücudumuz ne görüntümüz her spor dalında olduğu gibi bu branşta da bozulmaz, bu sporu yaparken dişiliğinden de ödün vermeyen her kadını kutluyorum.
Kadın futbolunun daha fazla gelişmesi için öncelikle Türkiye Futbol Federasyonu'nun kadın departmanına kadın yöneticilerinin getirilmesi ve kadın futboluna daha fazla önem verilmesi gerekiyor. Ayrıca alt yapıya önem verecek tarzda çalışmalar yapılmalı, ligler kısa süreli değil de daha uzun soluklu olmalı, erkeklerle eşit imkanlar sunulmalı yani şu anda tek ihtiyacımız olan daha fazla önemsenmek ve eşit şartlar...
Hızlı şekilde gelişen teknolojide seyircili maçlar TV kanallarında her takımın maçının canlı yayınlanmasının bu konuda bizi ileriye taşıyacağını düşünüyorum. Bu yıl büyük kulüplerin hemen hemen hepsi kadın branşı açtı. Şüphesiz bu durum kadın ligleri için en önemli gelişmeydi. Şimdi sıra eşit şekilde maddi konular ve şartların eşitlenmesi olacaktır.
Bu güzel röportaj ve kadın futbolunun sesi olduğunuz için takımım ve kendi adıma Gökçe Futbolist dergisine çok teşekkür ederim. Ayrıca Gökçe Futbolist okuyucularına da Antalya'dan selamlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız.
Son Dakika › Spor › Ümit Karan FK teknik direktörü Özge İnpınar, Türkiye'de kadın futbolunu değerlendirdi - Son Dakika