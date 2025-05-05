Golfte Genç Yetenekler Büyülüyor - Son Dakika
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Golfte Genç Yetenekler Büyülüyor

Golfte Genç Yetenekler Büyülüyor

GIRLS Captain Trophy 2025, Kemer Golf Kulübü'nde Aylin Evyap liderliğinde gerçekleştirildi.

05.05.2025 12:49
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GIRLS Captain Trophy 2025 by Aylin Evyap, Kemer Golf Kulübü'nde Girls Kaptanı Aylin Evyap liderliğinde ve ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

GIRLS CAPTAIN TROPHY 2025 by Aylin Evyap golf turnuvası Kemer Golf Kulübü'nde Girls Kaptanı Aylin Evyap liderliğinde ve ev sahipliğinde 2-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. İki gün süren organizasyonda sporcular, Minikler ve Juniorlar olmak üzere iki ayrı kategoride sahaya çıktı. 2 Mayıs Cuma günü, Minikler Kategorisi'nde 38 sporcu kıyasıya mücadele ederken, 4 Mayıs Pazar günü ise Juniorlar Kategorisi'nde 34 genç sporcu performanslarını sergiledi.

Minik ve genç golfçülerin gelişimine katkı sağlamayı ve turnuva deneyimlerini artırmayı hedefleyen ve güzel bir havada gerçekleştirilen organizasyonda keyifli maçlar oynanırken, turnuva 4 Mayıs Pazar günü yapılan ödül töreniyle tamamlandı.

Etkinlikte çeşitli özel ödüller de sahiplerini buldu ve bu anlamlı organizasyon, Kemer Golf Kulübü'nün genç yeteneklere verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Turnuvada dereceye giren sporcular ve dereceleri şöyle oldu:

Minikler Kızlar Kategorisi

1.Ayşe Meva Gündoğar

2.Elif Öztürk

3. Liya Arabacıoğlu

Erkekler B Kategorisi Stableford

1.Demir Özdemir

2.Ahmet Evyap

3. Mehmet Berk Cesur

Minikler Erkekler Kategorisi

1.Murat Fazlıoğlu

2.Kerim Gözalan

3. Kemal Güney Yalçınkaya

Kızlar A Net Kategorisi

1.Ada Narin

2.Ada Zorbozan

3.Duru Taşkın

Kızlar B Kategorisi Stableford

1.Defne Satar

2.Ekin Sude Sur

3.Maya Baral

Erkekler A Net Kategorisi

1.Ali Rıfat Evyap

2.Ahmet Kodakoğlu

3.Tuna Şahin

Beat The Pro Kategorisi

1.Ada Narin

2.Eren Haymana

3.Kaan Demirkan

Kızlar Gross Kategorisi - Ada Narin

Erkekler Gross Kategorisi - Tuna Şahin

Award For The Most Sportsman And Fair Player - Mehmet Berk Cesur

Nearest To The Pin Girls - Yıldız Mina Yıldırım

Nearest To The Pin Boys - Onnik Ayvazyan

Longest Drive Girls-Ada Narin

Minikler Gross -Murat Fazlıoğlu

Kaynak: DHA

Turnuva, Kemer, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Golfte Genç Yetenekler Büyülüyor - Son Dakika

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