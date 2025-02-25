Jose Mourinho, Okan Buruk ve Mauro Icardi PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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Jose Mourinho, Okan Buruk ve Mauro Icardi PFDK'ya sevk edildi

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Dev derbiye sahne olan Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın tamamlanmasının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve sarı-kırmızılı futbolcu Mauro Icardi tedbirsiz olarak, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

25.02.2025 22:12
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TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin oynandığı 25. haftanın ardından disipline sevk edilen isimleri açıkladı.

OKAN BURUK VE ICARDI TEDBİRSİZ SEVK EDİLDİ

Galatasaray'dan Okan Buruk "Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar", Mauro Icardi ise "Talimatlara aykırı hareket" nedeniyle tedbirsiz PFDK'ya sevk edildi. Öte yandan Sarı-kırmızılılarda Buruk ve Icardi'nin yanı sıra antrenör Serhat Doğan da "sportmenliğe aykırı hareket" sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.

Jose Mourinho, Okan Buruk ve Mauro Icardi PFDK'ya sevk edildi

MOURINHO'YU AÇIKLAMALARI YAKTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise, Galatasaray maçının ardından basın toplantısında yaptığı açıklamalar nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesinden tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Mourinho'nun yanı sıra sportif direktör Mario Branco, Okan Özkan, antrenör Stefano Rapetti, Ricardo Manuel Nunes Formosinho ve Sandro Zufic PFDK'ya sevk edildi.

Jose Mourinho, Okan Buruk ve Mauro Icardi PFDK'ya sevk edildi

TFF'NİN AÇIKLAMASININ TAMAMI

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında alınan kararlar şu şekilde;

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 24.02.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş.Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK'un müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü SERHAT DOĞAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 25.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 24.02.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX 'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 25.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi MARIO JORGE DOS SANTOS BRANCO'nun aynı müsabakadaki " talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi OKAN ÖZKAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü antrenörü STEFANO RAPETTI'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü antrenörü RICARDO MANUEL NUNES FORMOSINHO'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Jose Mourinho, Okan Buruk ve Mauro Icardi PFDK\'ya sevk edildi

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Son Dakika Spor Jose Mourinho, Okan Buruk ve Mauro Icardi PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mehmet Ali:
    sirk orman maymun, bu üçü birleştirilerek insanlara söylenince neler hissetmek düşünmek gerekir? bi de yetmezmiş gibi, acun; TÜRK insanının zekası konusunda yeni bir açıklama da yapabilir dedi. Bu kaçıncı hakaret aşağılama oldu. Ağır cezalar hatta hiç ceza vermedikçe arsızlaştılar. yazıklar olsun hacıosman. biraz bile dik duramıyorsun... 70 3 Yanıtla
  • KaraKartal:
    BEŞİKTAŞ duruşu başkadır asildir, biz olsak fesh eder ülkesine postalarız. ALLAH kimseyi TÜRK leri defalarca kez aşağılayanları savunacak kadar ahlaksız duruma düşürmesin... 36 4 Yanıtla
  • Ferdi Ozkent:
    Mauro İcardi niye namert hakan neden yok oe TFF oc Ali pic acur 31 6 Yanıtla
  • Tayfur:
    al okanı vur mourinhoya ya :) bozuk saat misali okana katıldığım bi nokta ise, bu ağlak her maç sonu acayip ağlıyor, bizim yendiğimiz maç sonrası da günlerce ağlamıştı 10 maç yapsak 8'ini kazanırdık falan diye... Türkiye itibarını zedelemeyin, en ağır cezayı verin. 27 2 Yanıtla
  • Göztepeli:
    TFF yetkilileri konuşmalarıyla ortamı çok daha fazla geren taraftır. VerEmeredikleri cezalarla, taraflı kararlarıyla, beceriksizlikleriyle sadece FB GS değil, birçok şehir kulübünü ve şehrin insanlarını birbirine düşürdü. Spor sadece eğlence olmalıdır, TFF yetikileri halkı birbirine kırdıracak açıklamalar işler yapıyor. Bu araştırılmalıdır. TFF yetkilileri futboldan men edilmelidir. 21 0 Yanıtla
  • Rize:
    DEVLET büyüklerimiz ve yetkililerimiz olaya el atmalı. Üslup bilmez sürekli hakaret eden insanları kışkırtan şahıslar ülkemizde huzur kaçırıyor. FBYE yakışmıyor. Yöneticileri, teknik direktörü bu konuma yakışmıyor, temsil ve beceri yeteneği olmadığı gibi, düşmanca davranılıyor korkunç bi yere sürüklediler Türk spor ortamını. 18 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Mourinhonun iyice şirazesi kaydı. Bu stada ronaldolu real madrid ile geldin yenildin. O zaman bile kompleks yapmadın. Herkesi tek tek tebrik etmiştin. Ne oldu fenerbahçenin başındayken galatasarayı geçemedi diye böyle öfkeden rezil söylemlere başvuruyor. 9 1 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    Habeş maymunu deseydi daha iyi olurdu 0 8 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Aynaya bakıp "maymun" dedi pirimat MO. 6 0 Yanıtla
  • Casper:
    Okan Seni Seneye Göreceğiz 0 0 Yanıtla
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