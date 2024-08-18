Koç'u yere iten ismin kimliği netleşti! Olay sonrası Fenerbahçe'den bomba iddia - Son Dakika
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Spor

Koç'u yere iten ismin kimliği netleşti! Olay sonrası Fenerbahçe'den bomba iddia

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İzmir'de oynanan Göztepe maçında bazı taraftarların stada alınmaması nedeniyle yetkililerle görüşmek için deplasman tribününe yöneldi. Bu sırada Koç'a yabancı madde yağarken akreditasyon kartı olan bir kişi Koç'a saldırarak düşürdü. O saldırganın Fatih Özkan olduğu netleşti. Öte yandan Fenerbahçe Spor Kulübü, Koç'a saldıran şahsa hiçbir işlem yapılmadığını ve şahsın maçın ardından üstünü değiştirerek stadyumdan ayrıldığını belirtti.

18.08.2024 08:21
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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a saldıran kişinin kimliği belli oldu. Fatih Özkan isimli şahsın, Göztepe'de resmi bir yönetici olmadığı sadece görevli olduğu açıklandı. Fenerbahçe Spor Kulübü ise olay sonrası yayınladığı açıklamada dikkat çeken iddialarda bulundu.

"RESMİ YÖNETİCİ DEĞİL, SADECE GÖREVLİ"

Göztepe – Fenerbahçe karşılaşmasının ikinci yarısında sahaya girip Fenerbahçe tribünlerine giden ardından dönüşte yere düşürülen Ali Koç'u Fatih Özkan isminde bir görevlinin ittiği ifade edildi. Yoğun güvenlik koruması eşliğinde güney tribünün önünden geçtiği sırada Özkan tarafından fiziksel müdahaleye maruz kalan Koç bir anda kendini yerde buldu. Fatih Özkan'ın Göztepe'de resmi bir yönetici olmadığı sadece görevli olduğu açıklandı.

Koç'u yere iten ismin kimliği netleşti! Olay sonrası yaşananlar da skandal

"SALDIRGANA HİÇBİR İŞLEM YAPILMADI"

Yaşananlarla ilgili açıklama yapan Fenerbahçe Spor Kulübü, Ali Koç'a saldıran şahsa hiçbir işlem yapılmadığı ve söz konusu şahsın maçın ardından üstünü değiştirerek stadyumdan ayrıldığı iddia etti. Fenerbahçe, "Göztepe akreditasyon kartlı bu şahsın ayrıcalığı kimden ve nereden gelmektedir?" ifadelerini kullandı.

Koç'u yere iten ismin kimliği netleşti! Olay sonrası yaşananlar da skandal

2016 YILINDA YAPTIĞI PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Fatih Özkan'in 2016 yılında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım olay sonrasından çok dikkat çekti. Özkan, paylaşımında, "Sen stadı yakacaksın güvenlik güçlerini döveceksin kamu malına Esnafın malına zarar vereceksin sonra çıkıp bunlar futbol terörü en ağır cezayı verin diye demeçler vereceksin bu ülkede futbol terörü yıllardır İstanbul'da üç büyük denilen futbolu yönetmeye çalışan şerefsizler bizler salak değiliz akıllı olun BIZE HERYER Trabzon bursa Sakarya Göztepe Karşıyaka Karabük..."

Koç'u yere iten ismin kimliği netleşti! Olay sonrası yaşananlar da skandal

Fenerbahçe'de yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde;

"Futbol Takımımızın ligin 2. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakanın devre arasında;

hala stada alınmayan ve biber gazına maruz kalan taraftarlarımızın yaşadığı mağduriyetin çözümü için yöneticilerimiz dışarıda yetkililerle görüşmekteyken, Başkanımız Ali Y. Koç ve Genel Sekreterimiz Burak Kızılhan da taraftarlarımızın olduğu tribüne gitmiş ve yetkililerle görüşmüştür.

Devamında, taraftarımızın içeri girmesi ve olayların yatışmasıyla Başkanımız ve Genel Sekreterimiz yerlerine gitmekteyken,

hiçbir sebep olmaksızın Göztepe akreditasyon kartına sahip bir futbol teröristi tarafından başkanımıza arkadan fiili saldırıda bulunulmuştur.

Yaşanan menfur saldırının ardından, yetkililerce ilgili kişinin spor şubede ifade vermek üzere alındığı belirtilmişse de şahsın maçın geri kalanını akreditasyon kartıyla takip etmeye devam ettiği, hakkında hiçbir işlem yapılmadığı öğrenilmiş, elini kolunu sallayarak ve kıyafetini değiştirmiş halde stadyumdan ayrıldığı da bir gazetecinin dikkati sayesinde kamuoyunun gözleri önüne serilmiştir.

Ülkemizde yıllardır uygulanmakta olan 6222 sayılı yasa gereği en ufak taşkınlıklarda ilgililer hakkında derhal işlem yapıldığı ve tedbir uygulandığı herkesin malumuyken,

Göztepe akreditasyon kartlı bu şahsın ayrıcalığı kimden ve nereden gelmektedir?

Milyonların gözü önünde suç işlemekten çekinmeyen ve hakkında hiç bir işlem yapılmamış halde elini kolunu sallayarak stattan ayrılan bu şahsa bu cesareti kimler vermektedir?

Başkanımız Ali Y. Koç tarafından futbol teröristi bu şahıs başta olmak üzere ihmali olan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup, süreç hassasiyetle takip edilecektir.

Ayrıca ilgili maçın öncesi, sırası ve sonrasında taraftarımıza yaşatılanlara dair de gereken tüm adımları atacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Kamuoyuna duyurulur."

Koç'u yere iten ismin kimliği netleşti! Olay sonrası yaşananlar da skandal
Koç\'u yere iten ismin kimliği netleşti! Olay sonrası Fenerbahçe\'den bomba iddia
Kaynak: DHA

Fenerbahçe Spor Kulübü, Fatih Özkan, Fenerbahçe, Ali Koç, 3-sayfa, İzmir, Spor, Hukuk, 3.Sayfa, Toplum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Koç'u yere iten ismin kimliği netleşti! Olay sonrası Fenerbahçe'den bomba iddia - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Malata Almanya: Ali koç bunların tek sorumlusun sensin. Yürütmüş olduğun futbol yapılanması süperligdeki diğer takımlarla iletişimsizliğin her şeyin kendinin bildiğini iddaa ettiğin durumun sonucu malesef. Ayrıca aziz yıldırımın’da ahını unutmamak gerek. 80 34 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: GS MACINDAN SONRA ALI KOC ADAMIN GIRTLAGINA YAPISTI, TEHDIT ETTI NE YAPILDI, ALI KOC FUTBOLU GEREN, BIR KISIDIR, ASIL SORUN ONUN ORADA NE YAPTIĞI 77 19 Yanıtla
  • onur pari: Tam bir şov adamı. Taraftarını önemsediğini göstereceğin yer orası değil. Her sahada babanın çiftliği gibi takılamazsın. 54 17 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Ali koç güzel uçmuş 36 20 Yanıtla
  • Fahri Sağgül: Bu Ali koç'un maçı'n oynandığı sırada saha içinde ne işi var.? 37 8 Yanıtla
  • Komutan Logard: Adamcık iyi niyetli su şişesi çarpmasın diye ittirdi.Ben şahidim.Ali Koç’ta iyi niyetli başına gelecekleri bildiği halde yavaş yavaş dolanıyor.Adamda hızlansın diye el attı. :))) 21 19 Yanıtla
  • Emin Erol: pasolig kalksın kağıt bilet dönemine geçilsin pasolig futbol zevkimizi bitirdiler statlara giriş zor hatta imkansız oldu 27 10 Yanıtla
  • esat turan: Olmuyor yapamıyor sun bırak artık şu kulübün yakasını 30 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: Sen iş adamısın başkansın senin yerin protokol taraftarın yanına gidecek olan futbolcular 11 3 Yanıtla
  • Şükrü null: yenildikce güreşe doymuyor, 10 4 Yanıtla
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