Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşıyor.

İLK 11'LER

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Andzouana, Arif, Melih, Berkan, Morten, Olaigbe, Deniz, Muleka

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Sallai, Icardi

CANLI ANLATIM:

28' Yunus Akgün'ün ceza sahasından çektiği şutta top auta gitti.

26' Konyaspor Galatasaray yarı alanında baskı yaparak top kapmaya çalışıyor.

22' Muleka ile Uğurcan'ın girdiği hava topu mücadelesinde Uğurcan yerde kaldı.

17' Sane kontra atakta topla beraber ceza sahası içerisine girdi ama içeriye çeviremeden Konyaspor savunması araya girdi.

13' Icardi, ceza sahası içini karıştırdı ama topu kontrolü edemedi ve top auta gitti.

11' Galatasaray, maç başından bu yana Uğurcan Çakır'ın savunma arkasına attığı uzun toplarla atağa çıkmayı deniyor.

8' Deniz Türüç bu sefer diğer kanattan orta denedi ancak Singo araya girerek kornere gönderdi.

6' Deniz Türüç'ün ortasına Lemina müdahale ederek topu kornere gönderdi.

5' Muleka'nın ceza sahasının dışından denediği şutta araya savunma girdi.

2' Her iki takım da maç başında orta sahaları hızlı geçiyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.