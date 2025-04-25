Küme düşen ikinci takım belli oldu! Beşiktaş, Hatayspor\'u 5-1 yendi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 5-1 kazandı. Bu sonuçla birlikte lige veda eden ikinci takım da belli oldu.

SOLSKJAER'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de iki değişikliğe gitti. Norveçli teknik adam, Göztepe maçına ilk 11'de başlayan orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'in yerine santrfor Ciro Immobile'yi, sarı kart cezalısı sol bek Arthur Masuaku'nun yerine ise genç futbolcu Emrecan Terzi'yi görevlendirdi.

EMRE CANİLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ta sol bek Emrecan Terzi, bu sezon ilk kez forma giydi. Siyah-beyazlı takımda Arthur Masuaku'nun cezalı olduğu haftada Ole Gunnar Solskjaer, 21 yaşındaki oyuncuya Hatayspor karşısında şans verdi. Bu sezonun ortalarında uzun süreli bir sakatlık yaşayan Emrecan Terzi, yeşil sahalardan uzak kalmıştı. Emrecan, siyah-beyazlı formayı son olarak geçen sezonunun son haftasında Kasımpaşa karşısında giymişti.

CHAMBERLAIN 11 MAÇ SONRA YEDEK

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, 33. haftada oynanan Atakaş Hatayspor maçına yedek kulübesinde başladı. Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Antalyaspor müsabakasına ilk 11'de başlayan İngiliz futbolcu, aralıksız 11 müsabakada ilk 11'de görev almıştı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 31 yaşındaki futbolcuyu 11 karşılaşma sonra yedek başlattı.

BOBO DA TRİBÜNDEYDİ

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Bobo, siyah-beyazlı takımın Hatayspor ile oynadığı müsabakayı tribünden izledi. Siyah-beyazlı formayı 2006-2011 yıllarında 222 müsabakada giyen Brezilyalı golcü, 94 gol, 36 asistlik performansıyla taraftarların sevdiği isimler arasında yer aldı. Futbolu 2022 yılında bırakan Bobo, Hatayspor ile oynanan maçı Tüpraş Stadı'nda takip ederek eski takımına destek verdi. Beşiktaş'ın Hatayspor ile oynadığı mücadeleye siyah-beyazlı taraftarlar beklenen ilgiyi göstermedi. Tüpraş Stadı'nda oynanan maçta tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.

GEDSON'UN ŞUTU DİREKTE PATLADI

Beşiktaş, karşılaşmanın 13. dakikasında gole yaklaştı. Gedson Fernandes'in ceza sahası yayından yerden yaptığı vuruş direkten oyun alanına geri döndü.

BU KEZ HATAY DİREĞE TAKILDI

Beşiktaş'ın ardından Hatayspor da direğe takıldı. 19. dakikada Görkem'in paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Boutabba, sol kanattan ceza sahasına girerek sol ayak içiyle kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak uzak direkten geri döndü. Sonrasında Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.

HATAYSPOR PERDEYİ AÇTI

Müsabakada ilk gol, 20. dakikada Hatayspor'dan geldi. Orta alandan sağ kanada gönderilen uzun topu kontrol eden Bilal Boutobba, meşin yuvarlağı son çizgiye kadar taşıdı ve penaltı noktasına yerden bir pas çıkardı. Abdulkadir Parmak'ın tek vuruşunda top filelere gitti ve konuk takım 1-0 öne geçti.

IMMOBILE PENALTIDAN EŞİTLEDİ

Siyah-beyazlılar ise bu gole 36. dakikada karşılık verdi. Rafa Silva'nın ceza sahası içerisinde Calvo'nun müdahalesi sonrasında yerde kalmasının ardından penaltı kazanan Beşiktaş'ta topun başına geçen Ciro Immobile, penaltıyı gole çevirerek skoru eşitledi. Böylece ilk yarı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ'A BU KEZ VAR UYARISIYLA PENALTI

Karşılaşmanın 49. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında Svensson'un sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Immobile topu kontrol etti. Sonrasında Immobile, Hatayspor savunmasında Kamil Ahmet'in topa elle müdahale ettiği yönünde hakem Adnan Deniz Kayatepe'ye penaltı itirazlarında bulundu. Hakem Kayatepe, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve penaltı kararı verdi.

IMMOBILE'DEN BİR PENALTI GOLÜ DAHA

Beşiktaş'ta penaltıda topun başına bir kez daha Ciro Immobile geçti. İtalyan futbolcu, 52. dakikada kullandığı penaltıda da hata yapmadı ve takımını 2-1 öne taşıdı.

1 DAKİKA SONRA RAFA SILVA SAHNEDE

Beşiktaş, Immobile'nin ikinci golünden bir dakika sonra, 53. dakikada üçüncü golü buldu. Bu dakika Hatayspor savunması kendi yarı alanında paslaşırken orta alanın solunda topu kazanan Emrecan Terzi bekletmeden ceza yayının gerisindeki Rafa Silva'ya yerden pasını verdi. Rafa Silva, ceza yayından sağ ayak içiyle vurduğu şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Beşiktaş durumu 3-1'e taşıdı.

IMMOBILE'DEN HAT-TRICK

Beşiktaş'ta Hatayspor maçının adamı Ciro Immobile oldu. İtalyan futbolcu, karşılaşmanın 59. dakikasında kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü attı. Bu dakika Rashica'nın sağ kanattan ceza sahasına yerden çevirdiği topta Ciro Immobile, penaltı noktasında sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Beşiktaş durumu 4-1 yaptı.

ARROYO'DAN LİGDE İLK GOL

Beşiktaş, Hatayspor karşısında 78. dakikada beşinci golü buldu. Joao Mario, orta alandan rakip kaleye hareketlenen Rafa Silva'ya yerden pasını aktardı. Rafa Silva, topu ceza sahasının soluna kadar sürüp penaltı noktasının sağına yerden çevirdi. Arroyo'nun sol ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

HATAYSPOR KÜME DÜŞTÜ

Bu sonuçla birlikte bitime 5 hafta kala 19 puanda kalan Hatayspor, -2 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor'un ardından Süper Lig'e veda eden ikinci takım oldu.

KARTAL'IN HASRETİ BİTTİ

Bu galibiyetle üçüncülük adına önemli bir 3 puanı hanesine yazdıran Beşiktaş'ın 3 maçlık galibiyet hasreti de sona ermiş oldu. Puanını 52'ye yükselten siyah-beyazlılar, yarıştaki rakipleri Samsunspor ve Eyüpspor ile maç sayısını eşitleyerek günü 3. sırada tamamladı.

GELECEK HAFTA DERBİ VAR

Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Hatayspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.