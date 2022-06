Lincoln Henrique: Fenerbahçe'de yer almaktan dolayı çok gururluyum

"Hocamız benim en iyi hangi pozisyonda oynayabileceğimin kararını verecektir"

" Fenerbahçe'den teklif geldiğini duyunca çok heyecanlandım"

"Jesus, tarzımı gerçekten çok iyi bir şekilde biliyor" "Fenerbahçe'nin bu kadar uzun yıllar kupalar kazanamaması kabul edilebilir bir şey değil" "Gol sevinçlerini genelde aileme adıyorum" "Yeni bir meydan okumaya kendimi hazır hissettim" "Kulüp tarihine geçmek istiyorsanız çok çalışmanız gerekiyor" " Futbol benim için bir baskı değil" MUSTAFA AKIN/ İSTANBUL,- Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique, "Fenerbahçe'nin hedefi her zaman kupalar kazanmaktır. Fenerbahçe'nin bu kadar uzun yıllar kupalar kazanamaması kabul edilebilir bir şey değil. Şampiyonlar Ligi'nde de bir ön eleme oynayacağız. Bizim ilk hedefimiz ön elemeleri geçip grup aşamasına kalabilmek" dedi.Yeni sezon hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri 'nde sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Lincoln Henrique, açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de yer almaktan dolayı çok mutlu ve gururlu oluğunu ifade eden Lincoln Henrique, "Bu sezon büyük başarılar elde edebilmemiz için çok çalışacağım" diye konuştu. Jorge Jesus 'un dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biri olduğunu dile getiren Lincoln, "Fenerbahçe de Türkiye 'nin en büyük kulübü. Kariyerime çok katkıları olacak. Ben de bunun için hazırım. Fenerbahçe Kulübü olarak, hocamız, taraftarlarımız, oyuncularımızın birlik olup çalışması gerekiyor, bu sezon istediğimiz hedeflere ulaşabilmemiz için" şeklinde konuştu. "HOCAMIZ BENİM EN İYİ HANGİ POZİSYONDA OYNAYABİLECEĞİMİN KARARINI VERECEKTİR" 10 numara pozisyonunda oynadığını hatırlatan Lincoln, "Ofansif orta saha oyuncusuyum ama günümüzde futbolcuların 2-3 farklı pozisyonda oynayabilmesi gerekiyor. Hocamız benim en iyi hangi pozisyonda oynayabileceğimin kararını verecektir. Hangi formayı giyeceğime karar vermedim. Türkçe bazı kelimeler öğreniyorum. Çok fazla bilmiyorum" dedi. "FENERBAHÇE'DEN TEKLİF GELDİĞİNİ DUYUNCA ÇOK HEYECANLANDIM" Fenerbahçe'den teklif geldiğini duyunca çok heyecanlandığını kaydeden Lincoln Henrique, "Çok mutlu oldum. Menajerime de; Fenerbahçe gibi bir takımda oynamak istiyorum, Jorge Jesus'la çalışmak istiyorum dedim. Gerçekten bu meydan okumaya hazır hissettim kendimi. Tabii ki hocamızla da gerekli konuşmaları yaptık. Ben her zaman hangi pozisyonda ihtiyaç duyulursa elimden gelenin en iyisini yapacağım. 10 numara dediğiniz pozisyon çok fazla kalmadı. Geçmişten bir örnek vermemi isterseniz her zaman Ronaldinho 'yu örnek aldım. Hepimizin benzer karakteristik özellikleri olabilir saha içerisinde ama beni en çok tarz olarak etkileyen oyuncu Ronaldinho'ydu" şeklinde konuştu. "JESUS, TARZIMI GERÇEKTEN ÇOK İYİ BİR ŞEKİLDE BİLİYOR" Lincoln Henrique, kendisinin karakteristik özelliğinin Jesus'a sorulması gerektiğini belirterek, "Portekizde O'na karşı çok fazla oynama imkanım oldu. Tarzımı gerçekten çok iyi bir şekilde biliyor, nasıl oynadığımı, hani pozisyonda oynadığımı çok iyi biliyor. Aynı şekilde yeni katılan arkadaşlarımız için de geçerli. Hocamız, hangimizden hangi şekilde verim alacağını çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı. "FENERBAHÇE'NİN BU KADAR UZUN YILLAR KUPALAR KAZANAMAMASI KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL" Türkiye'de 5 sene önce forma giydiğini ve çok şey değiştiğini dile getiren Lincoln, "Yaklaşık 18 yaşındaydım, futbol anlamında çok daha fazla olgunlaştım, çok daha fazla geliştim. Çünkü biz futbolcular yeni şeyler öğreniriz. Ben de kendimi geliştirmeye çalıştım. Hiç şüphe yok ki o halimden çok daha farklıyım şu anda. Bizim hedeflerimiz tabii ki kupalar kazanmak. Fenerbahçe'nin hedefi her zaman kupalar kazanmaktır. Fenerbahçe'nin bu kadar uzun yıllar kupalar kazanamaması kabul edilebilir bir şey değil. Şampiyonlar Ligi'nde de bir ön eleme oynayacağız. Bizim ilk hedefimiz ön elemeleri geçip grup aşamasına kalabilmek" diye konuştu. "GOL SEVİNÇLERİNİ GENELDE AİLEME ADIYORUM" Gol sevinçlerini genelde ailesine adadığını ifade eden Lincoln, şunları söyledi: "Çünkü ailesine çok bağlı bir insanım. Küçük çocuğumun baş harfi olan 'E' harfini yapıyorum. Genellikle ailemi anmayı tercih ediyorum. Umarım bu sene o tarz sevinçleri çok yaparım." "YENİ BİR MEYDAN OKUMAYA KENDİMİ HAZIR HİSSETTİM" Lincoln Henrique, hayatta hatalardan her zaman dersler çıkarıldığını ifade ederek, "Benim de 3 yıl boyunca Porto 'da üst seviye futbol oynama imkanım oldu. Yeni bir meydan okumaya kendimi hazır hissettim. Buradan teklif geldiğinde ikinci kez düşünmedim. Gerçekten çok büyük bir takımdayım ve elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım. Sahne bizim şu anda" şeklinde konuştu. "KULÜP TARİHİNE GEÇMEK İSTİYORSANIZ ÇOK ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR" "Fenerbahçe'de her zaman çok büyük oyuncuları olmuştur" diyen Lincoln, "Kulüp tarihine geçmek istiyorsanız çok çalışmanız gerekiyor. Ben de aynı şekilde çok çalışacağım. Takım arkadaşlarımızla birlikte kulüp tarihine geçebilmek için çok çalışacağız. Yapmamız gereken çok fazla şey var ama biliyoruz ki bu kulübün tarihine geçmek istiyorsak kupalar kazanmamız gerekiyor" dedi. "FUTBOL BENİM İÇİN BİR BASKI DEĞİL"

Profesyonel futbolcuların her zaman her şeye hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Lincoln, "Şükürler olsun ki ben aşık olduğum mesleği yapıyorum. Dolayısıyla benim üzerimde herhangi bir baskı oluşturmuyor. Benim için baskı aileme en iyi şekilde bakabilmektir. Futbol benim için bir baskı değil. Ben futbolda her zaman her şeye hazırım. Gerçekten aşık olduğum işi yapıyorum Çok çalışmamız gerekiyor ki şu ana kadar öyle yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Lincoln son olarak ise dövmelerinin genellikle ailesini temsil ettiğini belirterek, "Aile bireylerimin isimleri yazıyor. Bütün dövmelerimin benim için özel bir anlamı var" dedi.