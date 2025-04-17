Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü

Geniş Video İzle

Geçirdiği ağır kalp ameliyatının ardından yoğun bakıma alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizi öncesi görüntüleri ortaya çıktı. Önder'in öğleden sonra Beyoğlu'nda bir lokantaya gidip yemek yediği sonrasında mekandan çıkıp evine gittiğinde ise fenalaştığı öğrenildi.

17.04.2025 07:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 12 saatlik hayli zor bir ameliyattan çıkarılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

ÖĞLE SONRASINDA LOKANTAYA GİTTİ

Sırrı Süreyya Önder'in, kalp krizi geçirmeden önce tek başına Beyoğlu'nda bulunan bir restorana gittiği ortaya çıktı. Burada yemek yiyen Önder'in, ardından restorandan ayrıldığı görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Önder'in restorana giriş yaptığı ve yemek yediği anlar yer alıyor.

EVİNE DÖNDÜKTEN SONRA FENALAŞTI

İçeri girdiğinde keyifli ancak yorgun olduğu görüldü. Çalışanlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Önder'in yaklaşık yarım saat restoranda kaldığı öğrenildi. Evine döndükten kısa bir süre sonra ise fenalaştığı bilgisi alındı.

Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN DOKTORU: KIZI YANINDA GİRDİĞİNDE TEPKİ VERDİ

TBMM Meclis Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, dün gece kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İstanbul Çağlayan'da özel bir hastaneye getirilen Önder, burada saat 23.30'da aort damarının yırtılması sebebiyle ameliyata alındı. Önder'in yaklaşık 12 saat süren ameliyatı bu sabah saatlerinde sona erdi. Hayati durumu kritik olan Önder, ardından yoğun bakıma kaldırıldı.

"ÖNDER, KIZI YANINA GİRDİĞİNDE TEPKİ VERDİ"

Son olarak Önder'in ameliyatına giren Prof. Dr. Ertan Sağbaş, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a bilgi verdi. Sağbaş, "Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var ve kanaması durdu gibi. Kendi kendine nefes almaya çalışır gibi bir durum var. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi. Bunlar iyi şeyler ama kalbinin sağ tarafında basmama olayı devam ediyor. Vücut fonksiyonlarını üstlenen makine kalbin ve akciğerin görevini üstleniyor.' dedi.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde ameliyat edilen Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastane önünde bekleyen basın mensuplarına açıklama yaptı. Önder'in dün 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanenin acil ünitesine ulaştırıldığını anlatan Çiftçi, acil serviste yaklaşık 10 dakika süren kalp-akciğer masajı sonrası spontan dolaşımın sağlandığını aktardı. Nabız alınmasının ardından acil ekokardiyografi sonucunda tip 1 aort diseksiyonu tanısı konulduğunu belirten Çiftçi, "Tip 1 aort diseksiyonu kalpten çıkan ana aorta, arkus aorta ve inen aortayı içeren tüm aorta katları içerisine kanamadır. Takiben 23.05'te hastamızın yeniden ritim bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur. Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35'te operasyon başlamıştır. Operasyonumuz 12 saat sürmüştür." ifadesini kullandı.

"EN BÜYÜK KALP CERRAHİSİ OPERASYONLARIMIZDAN BİRİ"

Ameliyatta aort diseksiyonunun sağ koronerden başlayıp tüm aortayı kapsadığının tespit edildiğini aktaran Prof. Dr. Çiftçi, şöyle devam etti: "Sırasıyla sağ koroner damara koroner baypas yapılmış, aort kapağı değiştirilmiş ve daha sonra tüm aorta boyunca greftleme ve anastomoz işlemleri tamamlanmıştır. Ne yazık ki sağ koronerden başlayan bu diseksiyon orada bir miktar rüptür dediğimiz küçük bir kopmaya ve delinmeye de neden olmuştur. Aortayı etkileyen, tip 1 dediğimiz bu diseksiyon bizim en büyük kalp cerrahisi operasyonlarımızdan biridir. Aslında mortalitesi son derece yüksek, ölüm riski, hayati riski son derece yüksek olan bir ameliyattır. Yine bu diseksiyon gerek büyük olması, gerek kalbi besleyen sağ koroneri içermesi nedeniyle ameliyat esnasında hastaya takılmış olan ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) sonucunda hastada sol ventrikülde kasılma varken sağ ventrikülünde hastanın halen bir kasılma bulunmamaktadır. Sağ ventriküldeki kasılmanın olmayışının nedeni hastanın sağ koronerindeki diseksiyonun başlangıç noktası olması ve hastanın sağ ventrikül infarktüsü geçirmesidir. 12 saate yaklaşan bu ameliyat sonrası yapılan tüm bu işlemlerden sonra hastamız ECMO desteğinde, yani kalp dolaşım mekanik destek cihazının desteğiyle yoğun bakım ünitemize alınmıştır. Halen kendisi hayati riskini korumaktadır ve yoğun bakımda kendisinin tedavisi verilmeye devam edilmektedir."

"ŞİKAYETİNİ SÖYLEYİP YERE YIĞILDI"

Önder'in ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Erkan Sağbaş ise aort diseksiyonunun kalp cerrahisinde en zor tedavi edilen sağlık sorunlarından biri olduğunu söyledi. Bu vakada, diseksiyonun ana atar damarın kalpten çıktığı yerden başlayıp devam ettiğini ve aort kapağı kadar geri gelmiş durumda olduğunu söyleyen Sağbaş, "Sağ koroner kalbe oksijen taşıyan damarlardan biridir. Sağ koroner, diseksiyonun içinde kalmış ve aynı zamanda sağ koronerin ağzında hafif bir yırtık da vardı. Bu diseksiyon sağ koroner ağzını kapatmış. Muhtemelen Sırrı Bey'in acile geldiğinde şikayetini söyleyip yere yığılmasındaki sebeplerinin en önemlisi buydu." diye konuştu.

Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü

"KALBİN SAĞ TARAFINI ETKİLEYEN KRİZ DE VARDI"

Sağbaş, "Diseksiyona, bir de sağ koronerin etkilenmesinden dolayı kalp krizi de eklenmiş. Yani hem diseksiyon vardı hem de kalbin sağ tarafını etkileyen bir kriz de vardı. Dolayısıyla ağır bir patolojiydi. Biz bunu fark ettik ve hemen bypassını da yaptık, aort diseksiyonu da anevrizmayı da düzelttik. Fakat kalp çok hırpalandığından, çok darbe yediğinden biraz dinlendirdik." ifadelerini kullandı.

KALP DİNLENDİRİLİP KANAMA KONTOLÜ YAPILDI

İşlemlerin gece 04.00 sıralarında bittiğini ancak kalbi dinlendirip kanama kontrolü yaptıklarını belirten Sağbaş, ameliyatın 11-12 saati bulduğunu söyledi. Sağbaş, daha önce bu türde çok diseksiyon ameliyatı yaptıklarını ancak Önder'in durumunun uzun zamandır gördüğü en komplike diseksiyonlardan biri olduğunu dile getirdi. Çok yorgun olduklarını kaydeden Sağbaş, "Tüm konsantrasyonunuzu kaybetmeden 12 saat ameliyat yapıyorsunuz bu kolay bir şey değil." dedi. Sağbaş, Önder'e daha önce aort damarı genişlemesi teşhisi konulduğunu, müdahale sınırında olmayan hastalığının ilaç tedavisiyle takip edildiğini anlattı.

"AORT MOSMOR, YIRTILMIŞ VE GENİŞTİ"

Önder'in hastaneye getirildiğindeki sağlık durumunu aktaran Sağbaş, "Aort mosmor, yırtılmış ve genişti. Masajla ameliyat masasına aldık, masajla kasık damarlarından kalp akciğer makinesine geçtik. Vücut dolaşımını rahatlatınca masajı bıraktık. Kalbi durmuştu." diye konuştu.

"GERÇEKTEN ÇOK KRİTİK BİR POZİSYONDA"

Sağbaş, ameliyatı aort cerrahisinde uzman kalabalık bir ekiple gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Bundan sonra ECMO, entübe ve bu şekilde yüksek doz kalbi destekleyici ilaç alan bir hastadan uzun vadeli konuşmak mümkün değil. Şu saat bu olur, bugün bu olur diye söylememiz mümkün değil. Hastamızın takibini anlık verileri değerlendirerek yapıyoruz ve ona göre tedavisini düzenliyoruz. ECMO ile birlikte bazı parametrelerde kısmi düzenlemeler gördük ama hastamız gerçekten çok kritik bir pozisyonda. Uzun vadeli de konuşmayız, sizlere bir şey dememiz mümkün değil." açıklamalarında bulundu. Bu arada, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, DEM Parti ve CHP'li bazı milletvekilleri ve çok sayıda ziyaretçi hastaneye gelerek Önder'in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Sırrı Süreyya Önder\'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Sırrı Süreyya Önder, Milletvekili, Kalp Krizi, DEM Parti, İstanbul, Ameliyat, 3-sayfa, Beyoğlu, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Şeyma Firdis:
    Allah şifa versin inşallah senin gibi insanlar hep var olsun 20 3 Yanıtla
  • Sk 06:
    Rabb'im biliyor 13 10 Yanıtla
  • Mustafa Parlak:
    adama ölmüş muamelesi yapmayın 15 3 Yanıtla
  • Mehmet Tunc:
    Sen çok güzel bir adamsın Sırrı Abi İnşallah Tez zamanda sağlığına kavuşursun. Gerçekten Türk Toplumunun senin gibi yüreği güzel kalbi temiz ve gerçekten barış isteyen insanlara ihtiyacı var. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor
CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi

20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
09:43 Arsenal Real Madrid’i sahasında da yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalan son takımlar Arsenal Real Madrid'i sahasında da yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan son takımlar
09:42 Ersun Yanal’a 1 hafta arayla ikinci acı haber Ersun Yanal'a 1 hafta arayla ikinci acı haber
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 22:05:59. #7.13#
SON DAKİKA: Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement