Serdal Adalı: Dikilitaş Projesi Beşiktaş İçin Tarihi Fırsat

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Dikilitaş Projesi'nin siyah-beyazlı kulüp için 'tarihi bir fırsat' olduğunu söyleyerek, "Bu proje hayata geçmezse üzülerek söylüyorum ki Beşiktaşımız ekonomik bağımsızlığına kavuşmak için büyük bir fırsat tepecek" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, geride kalan sezonu değerlendirmek ve kulübün gündemine dair Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Son dört sezondur ligi bitirdiğimiz sıralama, Beşiktaş'a yakışır bir yer değil"

Beşiktaş'ı layık olduğu şampiyonluklara ulaştırmak için çalıştıklarını dile getiren Başkan Adalı, "Hepimizin bildiği gibi, Bodrumspor maçı ile birlikte sezonu dördüncü olarak tamamladık. Son dört sezondur ligi bitirdiğimiz sıralama, Beşiktaş'a yakışır bir yer değil. Dört sezondur, daha Kasım - Aralık'ta havlu atan bir Beşiktaş görüyoruz. Bizim bütün çabamız bu gidişatı değiştirmek; Beşiktaş'ı layık olduğu başarılara, şampiyonluklara ulaştırmak için. Göreve geldiğimiz günden bu yana bu amaç ve hedefler doğrultusunda hamleler yaptık" ifadelerini kullandı.

"Çok kapsamlı bir futbol yapılanması oluşturduk"

Serdal Adalı, futbol takımını bir an önce ayağa kaldırmak için çok kapsamlı bir futbol yapılanması oluşturduklarını da aktararak, "Hem teknik ekibimizde hem scouting departmanımızda dünya futbolunun alanında uzman isimleri Beşiktaş'a hizmet ediyor. Dünyanın en önemli kulüpleriyle eşdeğer bir futbol aklına sahibiz. Scouting departmanımız dünyaca ünlü kulüplerde görev almış futbol insanlarından oluşuyor. Teknik heyetimizdeki yardımcı antrenörlerin dahi kendi başlarına takım alabilecek, teknik direktörlük yapabilecek yetkinlikte isimler olduğunu ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

"Bu göreve gelirken camiamızdan 3 transfer dönemi süre istedik"

Futbol yapılanmasının profesyonel kadrolarını tamamladıklarını söyleyen Adalı, "Şimdi sırada, futbol takımımızın kadrosunu oluşturmak gibi önemli bir görevimiz var. Biz bu göreve gelirken camiamızdan 3 transfer dönemi süre istedik. Devraldığımız tabloyu düzeltip, yukarı çekebilmemiz için zamana, sabra, doğru bir sisteme ihtiyacımız var dedik. Bu sistemin giriş aşamasını tamamladık. Şimdi gelişme ve sonuç etabına geçiyoruz. Camiamızdan bu süreyi istemiş olmamız çoğu noktada yanlış aksettirildi, üzerine algılar yapıldı. Biz bu süreyi isterken şampiyonluk yarışından uzak kalacağız düşüncesi aklımızın ucundan bile geçmedi" cümlelerine yer verdi.

"Bizimle aynı hedefe, aynı yola baş koymayan herkesle yollarımızı ayıracağız"

Hem yönetim olarak kendilerini hem de Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'i eleştirenlere cevap da veren siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Biz bu takımı hedefi kalmamış, aidiyet duygusunu ve ruhunu kaybetmiş, özgüvenini ve motivasyonunu yitirmiş bir halde devralarak sürece başladık. Nerede olduğunun farkında olmayan, bu formayı taşıma sorumluluğundan uzak bir oyuncu grubunu karşımızda bulduk. Ancak, sıkıntılar sizinle aynı heyecanı yaşayan, aynı hedeflere yürüyecek, inanmış insanlarla aşılır. Hayatta paradan daha önemli şeyler var. Bizimle aynı hedefe, aynı yola baş koymayan herkesle, kim olursa olsun yollarımızı ayıracağız. Yola Beşiktaş'ın büyüklüğünü bilen, bizimle aynı inancı ve ruhu taşıyanlarla devam edeceğiz ve bu camianın büyüklüğünü iyi anlayıp buradaki beklentilere karşılık verebilecek yetenekte ve karakterde oyuncuları alıp geleceğiz. Bu kadro yapısı 1 sezonda değil, son 4 sezonda yanlış üstüne yanlış yapa yapa bu hale geldi. İşte bu 4 sezondaki hatalar zincirini tek başına temizleyip yeniden doğru bir organizasyon kurma sorumluluğu bize böyle şartlarda verildi. Ancak ne gariptir ki en çok da bu tabloyu bırakanların maksatlı eleştirilerine uğruyoruz. Kimse merak etmesin, biz onların bıraktığı tüm sorunları, yükleri, borçları temizleyecek, Beşiktaş'ı geçmişin hatalarından kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

"Bu görevi, Beşiktaş tarihinin en zorlu koşulları içerisinde devraldık"

"Bizler bu görevi, Beşiktaş tarihinin en zorlu koşulları içerisinde devraldık" diyen Başkan Adalı, şöyle devam etti:

"Bizi zorlayan yalnızca futbol takımının durumu veya mali tablolar olmadı. İşleyişini kaybetmiş, organizasyonunu yitirmiş, her departmanında baştan aşağı ayrı kaos içinde olan bir Beşiktaş ile karşılaştık. Göreve geldiğimiz andan itibaren bizler bu çok başlılığı ortadan kaldırdık. Kulübümüzü sağlıklı bir işleyişe kavuşturduk ve yukarıda saydığım olumsuz konuları Beşiktaş'ın gündeminden çıkardık. Kulüp organizasyonundaki sıkıntılardan sonra en büyük amacımız kulübümüzün belini büken borç yükünü hafifletmek oldu. Bu noktada bir nebze sitemli konuşacağım. Bizler icraatlarımızı çıkıp televizyonlarda, toplantılarda anlatmak, kendimizi alkışlatmak için yapmıyoruz. Biz ne yapıyorsak Beşiktaş için, Beşiktaş'ın eski günlerine dönmesi için, Beşiktaş'ın geleceği için yapıyoruz. Camiamız yalan yanlış algılara kapılıp hedefimizden şüphe etmesin."

"Beşiktaş'ın mayıs ayı hariç hiçbir oyuncusuna borcu bulunmuyor"

Göreve geldikleri günden bu yana 30 - 35 milyon Euro'nun üzerinde bir ödeme yaptıklarını açıklayan Serdal Adalı, "Bankalar Konsorsiyumu'na da yaklaşık 35 milyon Euro ödedik. Yani Beşiktaş için 5 ayda 70 milyon Euro yeni kaynak oluşturmuş olduk. Beşiktaş'ın mali yükümlülüklerini tam zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirdik. Beşiktaş, uzun zaman sonra borç azaltan bir yönetim gördü. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya başta olmak üzere, hakkımızda yine bir sürü asılsız iddia ortaya atıldı. Beşiktaşlılar bilsin ki şu anda Beşiktaş'ın mayıs ayı hariç hiçbir oyuncusuna borcu bulunmuyor" dedi.

"Kulübümüzün hiçbir noktasında organizasyon bozukluğu söz konusu değil"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, hentbol, voleybol, kadın basketbol takımlarının dağılacağına yönelik çıkan haberleri de yalanlayarak, "Bunlar da tamamıyla kasıtlı, maksatlı olarak söylenen yalanlar. Bütün branşlarımızda yeni transferlerimiz açıklanıyor, gereken kadrolar kuruluyor. Erkek basketbol takımımız şampiyonluk mücadelesi veriyor. Buradan müjdesini de vermek isterim ki antrenörümüz Dusan ile de sözleşmemizi uzatıyoruz. Kendisi önümüzdeki 2 yıl için de bizimle birlikte olacak ve umuyorum ki daha büyük başarılara imza atacak. Kulübümüzün hiçbir noktasında ödeme sıkıntısı, organizasyon bozukluğu söz konusu değil" değerlendirmesinde bulundu.

"Beşiktaş'ın bütün kaynaklarını Beşiktaş için en doğru şekilde kullanacağız"

Siyah-beyazlı camiaya da seslenen Adalı, yapılan algılara itibar edilmemesini rica etti. Başkan Adalı, "Bizim üzerimize bu konularda olumsuz algıları yaymaya çalışanlar, 11 ayda Beşiktaş'ı 150 milyon Euro daha borçlandıranlardır. Beşiktaş'ın satılması için zemin oluşturmaya çalışanlardır. 'Beşiktaş küçük olsun bizim olsun' düşüncesinde olan, Beşiktaş'ın ekonomik bağımsızlığına kavuşmasını istemeyenlerdir. Beşiktaş'ın mülkünü kendi adına kiralamak için pazarlık yapanlardır. Bu pazarlıklarda çantalarla para taşıyanlar ve bunlara ses çıkarmayıp destekleyenlerdir. Beşiktaş'ın malının üzerinde oturup 5 yıl boyunca 1 kuruş kira vermeyenler ve yine bunlara ses çıkarmayanlardır. Anlattığım bütün olaylar ne yazık ki yaşanmış, Beşiktaş'ın geçmişinde yerini almıştır. Bu kadar yaşanmışlığın üzerine camiamızdaki endişeleri gayet iyi anlıyorum. Bu güven ve itibar kaybını biz bitireceğiz. Beşiktaşlıların içi rahat olsun. Biz Beşiktaş'ın bütün kaynaklarını Beşiktaş için en doğru şekilde kullanacağız" diye konuştu.

"Beşiktaş'ta yönetim değişikliği istemek bir sektör halini almış durumda"

Başkan Adalı, özellikle sosyal medyada siyah-beyazlı kulüpte kaos ortamı oluşturmak isteyen grupların oluştuğuna dikkat çekerek, "Üzülerek söylüyorum ki Beşiktaş'ta kaos, kongre, yönetim değişikliği istemek bir sektör halini almış durumda. Bu alışkanlığın devam etmesini isteyenler var. Sosyal medyada, oluşturulan gruplarda bunu kendilerine iş tutanlar var. Biz 11 Mayıs tarihinde gerçekleşen seçimli genel kurulumuzda Beşiktaş'taki bu kaos, belirsizlik, kongre ortamına son verdik. Camiamızın, genel kurul üyelerimizin teveccühüyle 3 yıllığına bu göreve yeniden seçildik ve 3 yıllık stratejimize başladık. Beşiktaş'ta artık bu işlerden nemalanamayacaksınız" şeklinde konuştu.

"Futbol şubesi yapılanması ve mali hamlelere öncelik verdik

Beşiktaş için ideal kadro yapısı ve organizasyonu oluşturmak için gerekli iyileştirmelerin sağlanması gerektiğinden bahseden Serdal Adalı, "Beşiktaş için arzuladığımız, planladığımız sportif başarıları kalıcı olarak elde etmenin yolu mali yapıyı düzeltmekten geçiyor. Bu yüzden Beşiktaş için kalıcı çözüm yolları üzerinde göreve geldiğimizden beri gece gündüz çalışıyoruz. Yoksa borcu 12 ayda iki katına çıkartmak, sermaye artırımından gelen parayla iki oyuncu almak en kolayı. Göreve geldiğimiz andan itibaren futbol şubesi yapılanması ve mali hamlelere öncelik verdik. Camiamızın başarı kıstasının bu noktalar olduğunun bilincindeyiz" açıklamasını yaptı.

"Camiamızın Beşiktaş'a daha fazla destek verdiğini görmeyi biz de çok isterdik"

Mali olarak yaptıkları ilk büyük hamlenin sermaye artırımına gitmek olduğunu da vurgulayan siyah-beyazlı kulübün başkanı, "'Gidemezler, onay alamazlar, yapamazlar' diyenlere rağmen, Kısa bir süre içerisinde bu hamlemizi hayata geçirdik. Bu süreç sonunda yaklaşık 1,4 milyarlık bir borç azaltımı yaptık. Açıkçası ben de camiamızın bu işe daha fazla sahip çıkmasını beklerdim. Beşiktaşımızın, Bankalar Konsorsiyumu'ndan çıkması için gereken tutarı rahatlıkla bulabilecek güçte bir camia olduğunu biliyorum. Gönül isterdi ki bu potansiyeli yansıtıp bu işi tek seferde halledebilseydik. Camiamızın Beşiktaş'a daha fazla destek verdiğini, sahip çıktığını, yanında olduğunu görmeyi biz de çok isterdik. Ancak SPK sürecini başarısızlık olarak lanse edenler yine yanılgı içindeler, boş algı peşindeler. Biz buradan elde ettiğimiz gelirle, Beşiktaş tarihinin en büyük borç kapatma işlemini yaptık. Beşiktaş'ı bu noktaya getirenler, borcu 1 yılda 150 milyon Euro arttıranlar, 1 günde iki bonservis rekoru kırarken; biz borç ödeme rekoru kırdık. Sermaye artırımı sürecinde ayrıca bu sürece başlamadan önce kulübümüz yüzde 51 hisseye sahipken, Sermaye artırımı sonucunda kulübümüzün elinde bulunan hisse oranı yüzde 70'e çıkmıştır. Kulübümüzün himayesindeki 50 milyon Euro'luk hisse değeri 150 milyon Euro bandına çıkmıştır. Bunu yaparken de kasamızdan hiçbir şey çıkmamıştır. Hiçbir yeni yükümlülük ya da borç altına girilmemiştir. Bununla birlikte sermaye artırımından elde edilen gelirle birlikte, mali yapımız UEFA Uyum Anlaşması'na uygun hale gelmiştir. Öz kaynaklarımızı pozitife çevirmiş ve dolayısıyla UEFA Lisans kriterlerini yerine getirmiş durumdayız. Çok önemli bir nokta da, bu sermaye artışı ile TFF takım harcama limitleri konusunda elimiz çok rahatlamıştır. Bu sonuçların elde edildiği bir sürece başarısızlık demek bir algı çabasından ibarettir, art niyettir" dedi.

"Beşiktaş için taş üstüne taş koymaya geldik"

Başkan Serdal Adalı, Beşiktaş'ın finansal özgürlüğü için, söz verdiği gayrimenkul projelerini hayata geçireceklerini ve bu sayede Beşiktaş'a yeni kaynaklar oluşturacaklarını belirtti. Adalı, "Camiamıza daha önce genel kurulda bilgisini vermiştim, burada bir kez daha tekrar etmek isterim. İstanbul Havalimanı yakınlarında yer alan yaklaşık 100 dönümlük bir arazinin tahsisi ile ilgili olarak oldukça önemli bir yol katetmiş bulunuyoruz. Bu arazi futbol altyapısı için kullanılacak, geleceğin Beşiktaş'ı inşallah burada inşa edilecek. Tahsis işlemlerinin tamamlanmasından sonra altyapı tesisi ve antrenman sahalarının yapımına hemen başlamayı planlıyoruz. Bunun dışında yine İstanbul'un 5 farklı ilçesinde ve İzmir'de yeni tesislerimiz olması için çok önemli aşamalar katettik. Bu tesisler kulübümüzün arması altında, sportif faaliyetlerimiz ve üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik hizmet verecek. Bu projelerin detaylarını da en kısa süre içinde camiamızla paylaşacağız. Görüldüğü gibi biz, Beşiktaş için taş üstüne taş koymaya geldik. Beşiktaş'a hizmet etmek için buradayız. Yeni tesis ve arazileri en kısa sürede camiamıza kazandıracak ve buralarda faaliyete başlayacağız. Beşiktaş'ın ekonomisini taşınmazlarını arttırarak büyüteceğiz. Görevimizi layıkıyla yerine getirip sonuna geldiğimizde, devraldığımızdan çok daha iyi koşullarda bir Beşiktaş bırakacağız. Benim camiama vereceğim en önemli, en büyük söz budur" ifadelerini kullandı.

"Dikilitaş için planlanan bu proje, Beşiktaş için gerçek anlamda tarihi bir fırsattır"

Serdal Adalı, 22 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul ile ilgili de bilgilendirme yaparak, şunları aktardı:

"Bu basın toplantısıyla bu gündeme dair bir başlangıç yapıyoruz. Bugünden itibaren de gerek ben gerekse de yönetim kurulunda ilgili arkadaşlarım genel kurulda görüşülecek konuları madde madde sizlerle paylaşacağız. En doğru bilgileri aktarıp, işin gerçeklerini sizlere anlatacağız. Bu genel kurulun en önemli gündem maddelerinden biri, Dikilitaş'ta bulunan arazimiz üzerinde Emlak Konut ile birlikte hayata geçirmeyi planladığımız projedir. Dikilitaş için planlanan bu proje, Beşiktaş için gerçek anlamda tarihi bir fırsattır. Bu bahsi geçen arsa Fulya'daki 2 kuleden oluşan alışveriş merkezi ve Acıbadem Hastanesi yapılmadan önce toplamda 2-3 parsel 45 dönüm olan arsadır. Arsanın 30 dönümlük kısmına söylediğim bu binalar yapılırken, boş bırakılan 15 dönümlük kısmına da imar durumları nedeniyle bugüne kadar hiçbir şey yapılabilmesi mümkün olmamıştır ve bu nedenle boş şekilde duran bir arsadır. Gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gerekse de Emlak Konut'la yaptığımız görüşmeler sonucunda buradaki tesislerimizin uygun başka bir yere taşınması ve bu 15 dönümlük arsaya imar hakkı verilmesi imkanına kavuşulmuştur. Yetkisi sadece Emlak Konut'ta olan imar değişikliği konusunda mayıs ayı başlarında proje geliştirmek maksadıyla bir işbirliği protokolü imzaladık. Yine bu proje kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait olup kulübümüze tahsisli toplam 5 dönüme yakın 2 adet parselin de kulübümüze satışı konusunda müracaat ettik. Şu anda değerleme raporunu bekliyoruz. Allah kısmet ederse burayı da satın alıp bu projeye ekleyeceğiz ve arsa büyüklüğümüzü 20.000 m2'ye çıkarmış olacağız. Yani sözün özü 15 dönüm büyüklükteki ve tamamen atıl duran ve üstüne bugüne kadar bir şey yapma imkanımız olmayan bir arsamız ile az önce söylediğim 5 dönümlük kısmı da ekleyerek böyle bir projeyi hayata geçirmek için çaba sarf ediyoruz."

"Beşiktaş'ın malını ve mülkünü elden çıkardığımız ve sattığımız yok"

Dikilitaş Projesi'ni, Emlak Konut ile birlikte yürüteceklerinden söz eden Adalı, "Kötü niyetli kişilerce yazılan çizilen gibi ne rahmetli başkanımız Süleyman Seba'nın bıraktığı arsayı birilerine peşkeş çekiyoruz ne de başka bir kulübün gittiği yolu seçip araziyi verelim borçtan kurtulalım diyoruz. Projeyle ilgili bizim seçtiğimiz yol şudur; Bu arazide uygulanacak projeyi Emlak Konut yürütecektir. Proje, ihale, inşaat finansmanı ve pazarlaması olmak üzere Ziraat Bankası'nın da bu projeye belli oranda ortak olmasını istiyoruz. Satış aşamasında da faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu anlaşmalarla biz bu projeyi aslında devlet garantisine almış oluyoruz. Resmi, güvenilir, şeffaf bir proje süreci yürütebilmek için devletimizle işbirliği yapmış oluyoruz. Bu projeden de proje yönetimi ve inşaat maliyetleri çıktıktan sonra 150 ila 200 milyon Euro arası bir gelir elde edeceğimizi öngörüyoruz. Peki şimdi bu 150 - 200 milyon Euro gelir ne mi olacak, nasıl mı kullanılacak? İlk gelecek gelirden Bankaya olan borcumuz kapatılacak. Devamında bugün için Beşiktaş'ın faizli kime ne borcu varsa o hesaplar kapanacak. Bu faizli borçlar bugün itibarıyla 125 milyon Dolar civarında. Biz bu borçları kapattıktan sonra oturacağız ve bu tutarı karşılayacak kadar olan satışlardan sonra elimizde kalan gayrimenkullerin tapusunu da alıp kulübümüzün kasasına koyacağız. Bizim Beşiktaş'ın malını ve mülkünü elden çıkardığımız ve sattığımız filan yok" şeklinde konuştu.

"Bu kadrolar sadece futboldan gelen gelirlerle kurulmuyor"

Beşiktaş'ın şu an günlük 125 bin Euro faiz ödediğine dikkat çeken Başkan Adalı, şunları dile getirdi:

"Ezeli rakiplerimiz yıllardır bu düzenlemeleri, bu projeleri hayata geçirerek ekonomik seviyelerini bugünkü noktalara getirdiler. Geldikleri ekonomik seviyeyi kadrolarına yansıttılar ve önemli bütçelerde transfer yapabilir duruma geldiler. Üzülerek söylüyorum ki biz yıllardır bu konuda yerimizde saymışız. Bu kadrolar sadece futboldan gelen gelirlerle kurulmuyor. Bu anlaşma, Beşiktaş ekonomisi için bir dönüm noktası niteliğindedir. Bu anlaşma Beşiktaş için tarihi bir fırsattır. Tekrar hatırlatıyorum, Beşiktaşımız şu an günlük 125 bin Euro faiz ödemektedir. Beklediğimiz, bununla ilgili bir aksiyon almadığımız her gün Beşiktaş'ın kasasından 125 bin Euro çıkıyor. Bugünden itibaren 1 ay daha beklersek 30 günlük faiz ödemek zorunda kalacağız. İsterseniz 1 ay daha bekleyelim ve kaybedilen her 1 ayın sonunda 4'er milyon Euro daha faiz ödeyelim. Beşiktaş'ın her gün 125 bin Euro, her ay 4 milyon Euro ödeyecek zamanı, imkanı, gücü var diyorsanız böyle devam edelim."

"Yılda yaklaşık 2 milyar TL faiz ödeyen bir Beşiktaş var"

Beşiktaş'ı faiz yükünden bir an önce kurtarmak istediklerini yineleyen Serdal Adalı, "Düşünebiliyor musunuz, Günde 5 buçuk milyon TL, ayda 170 milyon TL, yılda yaklaşık 2 milyar TL faiz ödeyen bir Beşiktaş var. Yılda 50 milyon Euro faiz yükünden kurtulmak demek, bu bütçeleri takım kadromuza harcayabilmek demek. Yani bu proje hem kasamıza gelir olarak dönecek, hem de bankalara olan borcumuzu azalta azalta kapatacak. Projede beraber ilerlemeyi planladığımız Ziraat Bankası'na olan borcumuz da 2-3 seneye bölünüp vadelendirilecek ve dövize çevrilecek. Mevcut TL politika faizi oranlarının bir süre daha bu şekilde ilerleyeceğine dair ilgili arkadaşlarımızın öngörüleri var. Bu yüzden borcumuzu dövize çevirdiğimizde, faiz oranlarında da önemli bir düşüş olacak. Proje kapsamında yapılacak satışlar da döviz cinsinden değerlendirilecek, böylece kur riskimiz de olmayacak. Bu bize çok önemli bir rahatlama sağlayacak" dedi.

"Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun"

Dikilitaş Projesi için büyük bir algı ve itibarsızlaştırma çalışması başlatıldığını aktaran Adalı, "Üstelik çok ağır ifadelerle, 'Beşiktaş'ın malını peşkeş çekiyorlar' diyen bir üslup ve cüretle karşı karşıyayız. Bizler için bu üslubu kullanan kim varsa onlara sesleniyorum. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun, kendinize gelin. Sizlerin karşısında, rayicinin 2 katı fiyat verip ışıklandırma yapan, zemin yenileyen bir yönetim yok. Sizin karşınızda Beşiktaş'a 1 senede faiz hariç 100 milyon Euro borç yükleyen ve Beşiktaş'ı kendi iktidar savaşlarına kurban eden insanlar yok. İhaleleri tanıdıklarına paslayan, satın alma prosedürlerini ortadan kaldıran, kulüp veri tabanından dosya silenler yok. Karşınızda başkan olmadan önce de olduktan sonra da Beşiktaş için maddi manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış, cebinden, ömründen, özgürlüğünden alıp Beşiktaş'a vermiş bir Beşiktaşlı var. Benim Beşiktaş için yaşadıklarımın fragmanını görse o filmi izlemeye yüreği yetmeyecek insanlar, ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım hakkında böyle ileri geri konuşamaz" cümlelerine yer verdi.

"Beşiktaş'ı sağlıklı bir organizasyona ulaştırmadan meydanı böylelerine bırakma niyetim yok"

Siyah-beyazlıların başkanı, camiaya karşı her zaman şeffaf olacaklarını söyleyerek, "Seçimli genel kurulumuz öncesinde camiamıza bu projeyi de anlattık, Dikilitaş projesinin duyurusunu kulübümüzün resmi kanallarından yaptık. Hatta halka açık Emlak Konut bile bundan bir ay önce bu projeyi KAP'ta duyurdu. Hal böyleyken merak ediyorum, bu yangını yapanlar neye itiraz ediyorlar? Bugün bizi apar topar bir satış yapmaya çalışıyor gibi göstermek art niyetten başka bir şey değildir. Genel Kurul bize bu yetkiyi verirse bu proje, Beşiktaş camiasının verdiği bir karar olacak. Doğru bir karar olacak. Tarihi bir fırsat kapımızda. Ben Beşiktaş'ın malına, parasına, varlığına kendi varlığımdan daha titiz yaklaşan bir Beşiktaşlıyım. Beni bugün karşınıza Beşiktaş başkanı olarak çıkaran en büyük güç içimdeki bu Beşiktaş duygusudur. Bu yüzden camiamıza sesleniyorum, bu projeyle ilgili manipülasyonlara kapılmayın. Yapılan algılar, söylenenler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor. Beşiktaş için en büyük geliri getirecek bir projenin kapısındayız. Biz ne yaptığımızı biliyoruz, doğru olanı yapıyoruz. Biz bu maksatlı çevrelerin aklından geçen düşünceleri biliyoruz. Onlar 'Bu proje gerçekleşir, Beşiktaş mali bağımsızlığına kavuşursa Serdal Adalı buradan gitmez' derdindeler. Kimse merak etmesin, benim buraya kazık çakmak gibi bir derdim yok. Ancak Beşiktaş'ı sağlıklı bir organizasyona, bağımsız bir mali yapıya, sportif başarıya ulaştırmadan meydanı böylelerine bırakma niyetim de yok" diye konuştu.

"Ömrüm boyunca şartlar ne olursa olsun başladığım hiçbir işi yarım bırakmadım"

"Buradan aralarında toplantılar yapıp 'Kasıma kadar zor dayanırlar, inşallah Aralıkta yeniden seçime gideriz, sen parayı ver ben kulübü yöneteyim' diyen arkadaşlara ve 'Eğer o aday olursa ben de aday olurum' diyen diğer beylere de 2 kelime etmek istiyorum" ifadelerine yer veren Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, şöyle devam etti:

"Ben sizin bırakıp gittiğiniz gibi 'Yok bana onu söylediler, yok bana sosyal medyadan küfür ettiler' diye bırakıp hiçbir yere kaçmam. Ömrüm boyunca şartlar ne olursa olsun başladığım hiçbir işi yarım bırakmadım. Yeter ki camiam şimdi olduğu gibi bana güvenmeye devam etsin. Onun için bu beyefendilere tavsiyem boş hayaller peşinde koşmamaları ve enerjilerini Beşiktaş'ta kaos oluşturmaya çalışarak kendi çıkarları için değil, Beşiktaşımızın menfaatleri için harcamalarıdır. Beşiktaşlılar endişe etmesin, biz onlardan değiliz."

"Bugüne kadar cebimizden bir 30 - 35 milyon Euro verdik"

Serdal Adalı, göreve geldikleri günden bu yana yönetim olarak 30-35 milyon Euro gibi bir rakam harcadıklarını ve yılbaşına kadar da yaklaşık 40 milyon Euro daha vereceklerini belirtti. Adalı, "Bize bu projeyle niye uğraşıyorsun, paran mı yok, cebinden para versene diyorlar. Konu Beşiktaş olduğunda para verdim demekten hep imtina ederim. Ancak bu arkadaşları cevapsız bırakmayayım. Bugüne kadar zaten kendi cebimizden bir 30 - 35 milyon Euro verdik. Yılbaşına kadar da bir 35-40 milyon Euro daha vereceğiz. Yani bu çark dönecek, burada değişen bir şey olmayacak. Ben Beşiktaş'a cebimden, zamanından, ömrümden vermeye devam edeceğim, bu böyle sürecek. Ama bu proje gerçekleşirse benim için değil, Beşiktaş için çok şey değişecek. Bir kere Beşiktaş kendi ayakları üzerinde duracak. Kendine yeten ve mali sorunlarından kurtulmuş bir Beşiktaş olacak. Beşiktaş kimsenin kesesine, keyfine, vicdanına, ajandasına, başkanlık hesap kitaplarına bağlı yönetilen bir kulüp olmayacak. Yani bu bazı hayalperest arkadaşlar var 'Parasız başkan burayı yönetir' diyenler. Ben onlara hayal oluşturuyorum. O yüzden boşuna arkamızdan sallayıp durmasınlar" açıklamasında bulundu.

"Beşiktaş'a yararı olmayan hiçbir düşüncemiz olmayacağının bilinmesini isteriz"

Genel kurul üyelerini 22 Haziran'da yapılacak genel kurula davet eden Adalı, "Bu proje hayata geçmezse üzülerek söylüyorum ki Beşiktaşımız ekonomik bağımsızlığına kavuşmak için büyük bir fırsat tepecek. Gördüğünüz gibi, gerçekleştirmekte olduğumuz genel kurulumuzla ilgili birçok şey kulağıma geliyor. Bu yetki alımını bir güvenoyu olarak yorumlayanlar var. Biz elbette camiamız, genel kurulumuz bize her konuda güvensin isteriz. Bize verilen her yetkinin Beşiktaşımızın menfaatleri için kullanılacağının, Beşiktaş'a yararı olmayan hiçbir düşüncemiz olmayacağının bilinmesini isteriz. Ancak bu yetki kongresi, asla bir güvenoyu oylaması değildir. Biz bu göreve rekor katılım ve oy oranıyla geldik. Kimse bu yetki konusunu güvenoyu haline getirmeye çalışmasın. Biz 11 Mayıs'ta genel kurulumuzdan gerekli güvenoyunu aldık, huzurlarınıza bu güvenoyunu almış olarak çıktık. Bu genel kurul, kararı hep birlikte vereceğimiz bir yetki kongresidir. Bu yetkiyi alırsak Emlak Konut ile olan projemizi hayata geçirir, hedeflerimize daha hızlı ilerleriz. Genel kurul bize 'bu projeleri yapma, yola faiz ödeyerek devam et' derse de yolumuza öyle devam ederiz. Biz her koşulda Beşiktaş'ı ayağa kaldırmak, layık olduğu yere getirmek için buradayız. Biz Beşiktaş'ın zararına olan usulsüz, belirsiz, ayakları yere basmayan hiçbir iş yapmıyoruz. Dikilitaş projesinin de, diğer bütün icraatlarımızın da kefili, teminatı benim. Beşiktaş'taki bu güven sorununu da biz sonlandıracağız. Önümüzdeki sezondan itibaren Beşiktaş'ın yükselişinin başladığını hep birlikte göreceğiz. Bu yükselişi başlatmak, Beşiktaş için önemli bir dönüm noktasına imza atmak için tüm genel kurul üyelerimizi 22 Haziran'da düzenleyeceğimiz genel kurulumuza davet ediyor, kendilerinden Beşiktaş menfaatleri için en hayırlı kararı vermelerini temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL