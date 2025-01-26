Solskjaer, yeni transferi kadro dışı bıraktı

Spor

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları ilk lig maçının ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı ve kadro dışı bıraktığı ismi duyurdu.

"BEN DE ÖĞRENME SÜRECİNDEYİM"

Solskjaer, karşılaşmayla ilgili " Emre Belözoğlu'nun iç sahada ilk maçıydı ve bu yüzden baskılı oynayacaklarını biliyorduk. Baskılı oynamaya başladılar. Özellikle ilk 15 dakika kötü ve ağırdık. Ardından maçı biraz daha kontrol ettik ama kendi yarı sahamızda çok top kaybettik ve rakibe fırsat verdik. Bu bizim için iyi değildi. Biz bu kadar ağır oynamamalıyız. Daha hızlı ve öne oynamalıyız. Ben de öğrenme sürecindeyim. Oyuncularımın maçı nasıl idare ettiğini ben de öğreniyorum" dedi.

NDOUR'U KADRO DIŞI BIRAKTI

Paris Saint-Germain'e geri döneceği haberleri çıkan Cher Ndour ve yapılacak transferler için konuşan Norveçli teknik adam, "14 yabancımız var. Ligde 12 yabancı oyuncuyu kadroya alabiliyoruz. Cher Ndour'u da bu nedenle kadro dışı bırakmak zorunda kaldık. Kiralık bir oyuncu. İyi bir oyuncu ama durumunu bilmiyorum. Belki gider, belki kalır onunla ilgili net bir bilgim yok. Yeni oyuncularla ilgili başkanla konuşuyoruz. Hedef oyuncularımız var. Planlarımız var. Jonas ve Emirhan, sakatlanıp oyundan çıktı. Bu anlamda defans hattında zorluk yaşıyoruz oyuncu anlamında" yanıtını verdi.

"TWENTE MAÇINI KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

Solskjaer, son olarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki Twente maçı için, "Twente maçı önemli bir maç. Kazanmak zorundayız. Kazanmaya gideceğiz oraya. Şimdi dinlememiz gerekiyor. Sakatların durumunu göreceğiz. Çarşamba günü hazır bir şekilde oraya gideceğiz" diye konuştu.

"BÜYÜK JAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Norveçli teknik adam, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun ilk iç saha maçında Akdeniz ekibinin oyuna agresif başlamasını beklediklerini belirten Solskjaer, "Aslında maçın ilk 10-15 dakikasında onlar iyiydi. Biz ağırdık ama bir süre sonra kontrolü ele aldık. Aslında kendi yarı sahamızda biraz fazla top kaybettik. Bu yüzden rakibin de iyi olduğu bir nokta olan kontratak fırsatı verdik. İkinci yarı daha iyiydik, daha iyi oynadık. 1-0'ı bulunca evet herkesin aklına şu geliyor, Beşiktaş 1-0'dan sonra oyunu kontrol eder, iyi bir mantalite ortaya koyar ve maçı bitirir. Ama maalesef öyle olmadı, rakibimiz 1-1 yaptı. Büyük hayal kırıklığına uğradım." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA MAÇINA ODAKLANMALIYIZ"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Solskjaer, Trendyol Süper Ligi, kendi oyuncularını ve maçı nasıl idare edip, nasıl davrandıklarını öğrenmeye çalıştığını belirtti.

Karşılaşmada ağır kaldıklarını, daha hızlı oynamaları gerektiğini belirten Solskjaer, "İyi oyuncularımız var. Kaptırdığımız toplarla rakibimize kontratak fırsatları vermemiz iyi değildi. Buradaki tribün atmosferi, taraftarlar çok güzeldi. Atmosferi beğendim ama sonucu beğenmedim. Hayal kırıklığı bir sonuç benim için ama bunların hepsi benim için ilk adım. Önümüzde şimdi bir Avrupa maçı var, ona odaklanmamız lazım" diye konuştu.

Solskjaer, Beşiktaş'ta istikrar sağlayarak daha iyiye gitmek ve bunu sürekli hale getirmek istediğini ifade ederek, "İlk 15 dakika kendi aramızda çok fazla böyle küçük küçük paslar yaptık. Onun yerine daha keskin bir şekilde ileriye gitmemiz lazım. Rakibe kontratak fırsatı vermememiz lazım. Bunları geliştirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

SERDAL ADALI SÖZLERİ

Kulüp başkanı Serdal Adalı ile sürekli iletişim halinde olduklarını aktaran Solskjaer, transferde doğru oyuncuları almayı hedeflediklerini söyledi.

Solskjaer, bugünkü maçta iki defans oyuncusunun sakatlanarak oyundan çıktığını, bunun yanında sakat olan yine defans oyuncuları bulunduğunu belirterek, "Bu nedenle defans hattımızda ciddi anlamda problem yaşıyoruz. Umarım iyileşirler, iyi duruma gelirler. Umarım iyi bir planlama yapacağız." ifadelerini kullandı.