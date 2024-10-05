Spor Gündemi: Voleyboldan Galatasaray Kutlamasına - Son Dakika
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Spor Gündemi: Voleyboldan Galatasaray Kutlamasına

5 Ekim Cumartesi, VakıfBank voleybol maçı ve Galatasaray'ın 119. yılı kutlanacak.

05.10.2024 11:14
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5 Ekim Cumartesi Spor Gündemi

Kiera van Ryk: VakıfBank, voleybol dünyasında inanılmaz bir isme sahip

'Oyuncuların bizi hemen ailelerine dahil etmelerinden çok mutluyum'

'Galatasaray maçı iyi bir test olacak'

'Bu seviyede olduğum için onurlu hissediyorum'

'VakıfBank'ta benim pozisyonumda birçok harika oyuncu oynadı'

'Şampiyonluklar kazanmak istiyorum'

GALATASARAY

Galatasaray Kulübü'nün kuruluşunun 119. yılı kutlamaları gerçekleşecek

10.00 Kurucu Ali Sami Yen'in kabrinin ziyaret edilmesi (Feriköy Mezarlığı)

10.30 Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakma

11.15 Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda toplanılması

13.00 Galatasaray Pilavı

SÜPER LİG

13.30 Kasımpaşa - Bodrum FK

16.00 Göztepe – Sivasspor

19.00 Başakşehir - Kayserispor

19.00 Hatayspor - Trabzonspor

1.LİG

13.30 Ümraniyespor – Bandırmaspor

16.00 Ankaragücü – Adanaspor

19.00 Karagümrük – Sakaryaspor

19.00 Şanlıurfaspor - Yeni Malatyaspor

BASKETBOL

- Türkiye Basketbol Ligi

15.30 Manisa Basket – Bursaspor

18.00 Türk Telekom – Galatasaray

20.30 Tofaş - Beşiktaş Fibabanka

VOLEYBOL

- Sultanlar Ligi

13.00 Galatasaray – VakıfBank

14.00 Sigorta Shop - Sarıyer Belediye

15.00 Nilüfer Belediye - Bahçelievler Belediye

18.00 Eczacıbaşı - Aras Kargo

18.00 Kuzeyboru - Aydın BŞB

19.00 Beşiktaş - Zeren Spor

19.00 THY - Fenerbahçe

İZCİLİK FEDERASYONU

10.00 Türkiye izcilik federasyonu mevcut Başkan Hasan Subaşı tek aday;

HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU

10.00 Herkes İçin Spor federasyonu Mevcut başkan Kerim Çamoğlu tek aday.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Spor Gündemi: Voleyboldan Galatasaray Kutlamasına - Son Dakika

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