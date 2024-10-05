Kiera van Ryk: VakıfBank, voleybol dünyasında inanılmaz bir isme sahip
'Oyuncuların bizi hemen ailelerine dahil etmelerinden çok mutluyum'
'Galatasaray maçı iyi bir test olacak'
'Bu seviyede olduğum için onurlu hissediyorum'
'VakıfBank'ta benim pozisyonumda birçok harika oyuncu oynadı'
'Şampiyonluklar kazanmak istiyorum'
GALATASARAY
Galatasaray Kulübü'nün kuruluşunun 119. yılı kutlamaları gerçekleşecek
10.00 Kurucu Ali Sami Yen'in kabrinin ziyaret edilmesi (Feriköy Mezarlığı)
10.30 Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakma
11.15 Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda toplanılması
13.00 Galatasaray Pilavı
SÜPER LİG
16.00 Göztepe – Sivasspor
19.00 Başakşehir - Kayserispor
19.00 Hatayspor - Trabzonspor
1.LİG
13.30 Ümraniyespor – Bandırmaspor
16.00 Ankaragücü – Adanaspor
19.00 Karagümrük – Sakaryaspor
19.00 Şanlıurfaspor - Yeni Malatyaspor
BASKETBOL
15.30 Manisa Basket – Bursaspor
18.00 Türk Telekom – Galatasaray
20.30 Tofaş - Beşiktaş Fibabanka
VOLEYBOL
- Sultanlar Ligi
13.00 Galatasaray – VakıfBank
14.00 Sigorta Shop - Sarıyer Belediye
15.00 Nilüfer Belediye - Bahçelievler Belediye
18.00 Eczacıbaşı - Aras Kargo
18.00 Kuzeyboru - Aydın BŞB
19.00 Beşiktaş - Zeren Spor
19.00 THY - Fenerbahçe
İZCİLİK FEDERASYONU
10.00 Türkiye izcilik federasyonu mevcut Başkan Hasan Subaşı tek aday;
HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU
10.00 Herkes İçin Spor federasyonu Mevcut başkan Kerim Çamoğlu tek aday.
Son Dakika › Spor › Spor Gündemi: Voleyboldan Galatasaray Kutlamasına - Son Dakika
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