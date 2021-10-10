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Son dakika: Formula 1 Rolex Türkiye GP'de kazanan Valtteri Bottas - Son Dakika

Son dakika: Formula 1 Rolex Türkiye GP'de kazanan Valtteri Bottas

10.10.2021 16:54
Son dakika: Formula 1 Rolex Türkiye GP'de kazanan Valtteri Bottas

Son dakika haberler: Hamilton ve Sainz'dan hızlı yükselişPerez ile Hamilton arasında dev mücadeleBottas hata yapmadıVerstappen liderliği aldıMercedes liderliğini sürdürdü Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER / - 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16'ncı ayağı Rolex Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Mercedes'in Fin pilotu...

Hamilton ve Sainz'dan hızlı yükseliş

Perez ile Hamilton arasında dev mücadele

Bottas hata yapmadıVerstappen liderliği aldı Mercedes liderliğini sürdürdü

Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER/ - 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16'ncı ayağı Rolex Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas oldu. Takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın grid cezasından dolayı ilk sıradan start alan Bottas, yarış boyunca hata yapmadı ve damalı bayrağı geçen ilk pilot oldu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park pistinde koşulan sezonun 16'ncı yarışı Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'si tamamlandı. İstiklal Marşı ile başlayan yarışın startında Alpine pilotu Fernando Alonso, AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'nin müdahalesiyle dışarı çıktı ve 5'inci sırada başladığı yarışta 18'inci sıraya kadar geriledi. Pierre Gasly, bu müdahalesinden dolayı 5 saniye süre cezası aldı. Fernando Alonso ise Haas pilotu Mick Schumacher ile temasından dolayı 5 saniye cezaya çarptırıldı.HAMILTON VE SAINZ'DAN HIZLI YÜKSELİŞMercedes pilotu Lewis Hamilton ve Ferrari pilotu Carlos Sainz, sıralamada ilk 15 turda hızlı bir şekilde yükseliş gösterdi. Hamilton, grid cezasından dolayı 11'inci sırada başladığı yarışın 15'inci turunda 5'inci sıraya yükselirken, Sainz ise grid cezasından ötürü 19'uncu sırada başladığı yarışın 15'inci turunda 10'uncu sıraya kadar yükseldi.PEREZ İLE HAMILTON ARASINDA DEV MÜCADELERed Bull pilotu Sergio Perez ile Lewis Hamilton arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Yarışa 11'inci sırada başladıktan sonra önündeki rakiplerini tek tek geçen Hamilton'a Perez geçit vermedi. Sergio Perez'in pite girmesiyle öne geçen Hamilton, takımının "Pite gel" tavsiyelerini reddederek pistte kalma kararı aldı ve Perez'in önünde konumlandı. 51'inci turda Mercedes ekibinin yarışı bitirememe riskinden dolayı yeniden kendisini çağırması üzerine pite gelen Lewis Hamilton, 11'inci sırada başladığı yarışı 5'inci sırada noktaladı.BOTTAS HATA YAPMADITakım arkadaşı Lewis Hamilton'ın grid cezasından dolayı yarışa ilk sıradan start veren Valtteri Bottas, Türkiye Grand Prix'sinde mutlu sona ulaşan isim oldu. Yarış boyunca hata yapmayan ve iyi bir sürüş gerçekleştirilen Mercedes'in Fin pilotu, bu sezonki ilk zaferini Türkiye GP'de elde etmiş oldu. İkinci sırayı Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen elde ederken, 3'üncü sıranın sahibi ise Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez oldu.Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde sıralama şu şekilde oluştu: 1- Valtteri Bottas (Mercedes)2- Max Verstappen (Red Bull)3- Sergio Perez (Red Bull)4- Charles Leclerc (Ferrari)5- Lewis Hamilton (Mercedes)6- Pierre Gasly (AlphaTauri)7- Lando Norris (McLaren)8- Carlos Sainz (Ferrari)9- Lance Stroll (Aston Martin)10- Esteban Ocon (Alpine)11- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)12- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)13- Daniel Ricciardo (McLaren)14- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)15- George Russell (Williams)16- Fernando Alonso (Alpine)17- Nicholas Latifi (Williams)18- Sebastian Vettel (Aston Martin)19- Mick Schumacher (Haas)20- Nikita Mazepin (Haas)VERSTAPPEN LİDERLİĞİ ALDIMax Verstappen, zirve yarışındaki rakibi Lewis Hamilton'ın yarışı 5'inci sırada noktalamasının ardından yeniden zirvenin sahibi oldu. Yarışı 2'nci sırada tamamlayan Verstappen, pilotlar klasmanında puanını 262,5'a yükseltirken, Lewis Hamilton ise 256,5 puan oldu.Pilotlar klasmanında ilk 3 sıra şu şekilde: 1- Max Verstappen (Red Bull): 262,5 Puan2- Lewis Hamilton (Mercedes): 256,5 Puan3- Valtteri Bottas (Mercedes): 177 PuanMERCEDES LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜTakımlar klasmanında ise Mercedes, 433,5 puanla liderliğini sürdürdü İkinci sırada 397,5 puanla Red Bull yer alırken, 3'üncü sırada ise 240 puanla McLaren konumlandı.Takımlar sıralamasında ilk 3 sıra şu şekilde: 1- Mercedes: 433,5 Puan2- Red Bull: 397,5 Puan

3- McLaren: 240 Puan


Formula 1, Mercedes, Türkiye, Rolex, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika: Formula 1 Rolex Türkiye GP'de kazanan Valtteri Bottas - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika: Formula 1 Rolex Türkiye GP'de kazanan Valtteri Bottas - Son Dakika
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