Türkiye'de yaz transfer dönemi 30 Haziran 2025 tarihi itibariyle başladı.
Başta Avrupa'da olmak üzere dünyanın birçok yerinde forma giyen yıldız isimlerin 30 Haziran tarihi itibariyle takımlarıyla olan sözleşmeleri sona erdi. Bizler de sizlere sözleşmesi sona eren ve şu ana dek hiçbir takımla sözleşme imzalayamayan o isimleri derledik.
İşte o yıldız isimler;
Futbolcu: Modric
Futbolcu: Jonathan David
Futbolcu: Olivier Boscagli
Futbolcu: Dominic Calbert-Lewin
Futbolcu: Thomas Partey
Futbolcu: Marco Verratti
Son Dakika › Spor › Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava - Son Dakika
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