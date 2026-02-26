Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek - Son Dakika
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek

26.02.2026 21:51
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş maçında Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşıyor. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ediyor.

İLK 11'LER

Nottingham Forest: Ortega, Hutchinson, Cunha, Murillo, Morato, Williams, Yates, Anderson, Dominguez, McAtee, Lucca.

Fenerbahçe: Tarık, Mert, Guendouzi, Yiğit Efe, Brown, İsmail, Kante, Oğuz, Kerem, Nene, Cherif.

CANLI ANLATIM:

3' Maç, hakem atışı ile tekrar hareketlilik kazandı. Fenerbahçe, önde muhteşem bir baskı ile maça başladı.

2' Fenerbahçe tribünlerinden sahaya meşale atılması sonrasında maç durdu. Kaptan İsmail Yüksek tribünlere giderek taraftarları uyardı.

1' Muhteşem atmosfer! Sarı-lacivertli taraftarlarımız tezahüratlarıyla İngiltere'yi inletiyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye sonsuz başarılar dileriz. Tur bizim olsun!

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mustafa Acik Mustafa Acik:
    7 tane yicek bu kadroyla tabi tedesconun umrumda değil Türkiye rezil oluyor 32 10 Yanıtla
  • ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    Guendouzi ve Kante çok ağır kalıyor bence yanlış kadro 11 3 Yanıtla
  • 0608karahan 0608karahan:
    3....1 2 4 Yanıtla
  • mesut uluç mesut uluç:
    Bu takımla içimizden geçecekler 3 1 Yanıtla
  • Tunç Nuh Tunç Nuh:
    oğuz çok yanlış 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
