Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşıyor.

İLK 11'LER

Nottingham Forest: Ortega, Hutchinson, Cunha, Murillo, Morato, Williams, Yates, Anderson, Dominguez, McAtee, Lucca.

Fenerbahçe: Tarık, Mert, Guendouzi, Yiğit Efe, Brown, İsmail, Kante, Oğuz, Kerem, Nene, Cherif.

CANLI ANLATIM:

3' Maç, hakem atışı ile tekrar hareketlilik kazandı. Fenerbahçe, önde muhteşem bir baskı ile maça başladı.

2' Fenerbahçe tribünlerinden sahaya meşale atılması sonrasında maç durdu. Kaptan İsmail Yüksek tribünlere giderek taraftarları uyardı.

1' Muhteşem atmosfer! Sarı-lacivertli taraftarlarımız tezahüratlarıyla İngiltere'yi inletiyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye sonsuz başarılar dileriz. Tur bizim olsun!