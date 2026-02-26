Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşıyor.
Nottingham Forest: Ortega, Hutchinson, Cunha, Murillo, Morato, Williams, Yates, Anderson, Dominguez, McAtee, Lucca.
Fenerbahçe: Tarık, Mert, Guendouzi, Yiğit Efe, Brown, İsmail, Kante, Oğuz, Kerem, Nene, Cherif.
3' Maç, hakem atışı ile tekrar hareketlilik kazandı. Fenerbahçe, önde muhteşem bir baskı ile maça başladı.
2' Fenerbahçe tribünlerinden sahaya meşale atılması sonrasında maç durdu. Kaptan İsmail Yüksek tribünlere giderek taraftarları uyardı.
1' Muhteşem atmosfer! Sarı-lacivertli taraftarlarımız tezahüratlarıyla İngiltere'yi inletiyor.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye sonsuz başarılar dileriz. Tur bizim olsun!
