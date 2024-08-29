Trabzonspor, Avrupa'ya veda etti

Spor

St. Gallen: 1-1 (Penaltılarda 4-5)

Fatih TURAN/ TRABZON, -

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasennikovs

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Ozan Tufan (Dk. 46 Malheiro), Savic, Denswil, Barisic, Mendy, Okay Yokuşlu (Dk. 90 Lundstram), Visca (Dk. 91 Poyraz Efe Yıldırım), Bardhi (Dk. 46 Cihan Çanak), Orsic (Dk. 76 Trezeguet), Enis Destan (Dk.76 Draguş)

ST. GALLEN: Ati-Zigi - Ambrosius, Vallci, Schmidt (Dk. 61 Faber), Okoroji (Dk. 85 Yannick), Witzig (Dk. 61 Csoboth), Görtler, Toma, Stevanovic (Dk. 91 Diaby), Geubbels (Dk. 73 Cisse), Akolo (Dk. 46 Milosevic)

GOLLER: Dk. 52 Enis Destan (Trabzonspor) - Dk. 31 Schmidt (St. Gallen)

SARI KARTLAR: Abdullah Avcı (Teknik direktör) (Trabzonspor) - Görtler, Ati-Zigi, Yannick, Ambrosius (St. Gallen)

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında konuk ettiği St. Gallen'i normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçın penaltı atışlarında 5-4 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti.

3'üncü dakikada sol kanattan Barisic'in kulladığı serbest vuruşta kaleci Ati-Zigi yumruklayarak topu uzaklaşırdı.

25'inci dakikada sol kanattan ilerleyen Visca, topu ceza alanına ortaladı; Enis Destan'ın yöneldiği topu Ati-Zigi eliyle çelerek, mutlak golü engelledi.

31'inci dakikada St. Gallen öne geçti. Sol kanattan gelişen konup ekip atağında ceza sahasına giren Akolo'nun yerden pasıyla buluşan Schmidt'in sol köşeye yaptığı düzgün vuruşta top, ağlarla buluştu: 1-0.

40'ıncı dakikada Visca'nın pasıyla buluşan Orsic'in ceza alını içinden şutundan top direğe çarparak auta çıktı.

45'inci dakikada sol kanattan Orsic'in ortasına Bardhi, arka direkte gelişene vurdu; top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını St. Gallen 1-0 önde tamamladı.

52'inci dakikada Trabzonspor, beraberliği yakaladı. Sol köşeden Barisic'in kullandığı korner atışına yükselen Enis, yükselerek kafayı vurdu; top, kalecinin sağından köşeye giderek ağlarla buluştu: 1-1.

56'ıncı dakikada Cihan sol çaprazdan girdiği ceza alanında kaleye sert gönderdiği şutu kaleci Ati-Zigi kornere çeldi.

59'uncu dakikada önde baskını sürdüren Trabzonspor'da sol kanatan ilerleyen Orsic'in ortasına ceza alanında yükselen Enis kafa vuruşunda topu kaleci Ati-Zigi kurtardı.

90+5'inci dakikada Barisic'in sol kanattan ortasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Lundstram mutlak pozisyonda sert vurdu; top üsten auta çıktı.

Karşılaşma 1-1'lik skorla bitince, müsabaka uzatmalara gitti.

92'inci dakikada Sisse'nin sol kanattan gönderdiği topu Uğurcan uzanarak kornere çeldi.

99'uncu dakikada ceza alanı dışı sağ çaprazdan Poyraz'ın sert şutunda top az farkla auta gitti.

102'inci dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Cisse, ceza alanı sağ çaprazdan ser vurdu; Uğurcan ayağıyla topu çelerek, tehlikeyi uzaklaştırdı.

İlk uzatma devresi 1-1 bitti.

110'uncu dakikada Trezeguet'in kullandığı serbest vuruşta top yan direğe çarptı; oyun alanına dönen topu konuk ekip oyuncuları uzaklaştırdı.

115'inci dakikada ceza alanına sokulan Cisse'nin vuruşunda topu Uğurcan ayağıyla çeldi; dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Uzatma dakikaları da erdi ve seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında Trabzonspor'a 5-4'lük üstünlük kuran St. Gallen turu geçen taraf oldu.

Trabzonspor'da Denswill, Trezeguet, Barisic, Draguş penaltı atışlarını gole çevirirken; Savic penaltıdan yararlanamadı. ST. Gallen'de penaltı atışlarında 5'te 5 yaptı.

MAÇTAN NOTLAR

Trabzonspor'da Abdullah Avcı, en son oynanan UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda 0-0 tamamlanan St. Gallen müsabakasındaki 11'i bozmadı. Karadeniz ekibinde sakatlığı nedeniyle Nwakaeme ve Hüseyin Türkmen kadroda yer alamdı. Bordo mavililerde cezaları biten Malheiro ve Eren Elmalı ise kadroda yer aldı.

YENİ TRANSFER CHAM TRİBÜNDE

Trabzonspor'un renklerine bağladığı yeni transfer Muhammed Cham da takımının UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti. Maç başlamadan önce sahaya inen Cham'ı, Trabzonspor taraftarları jest yaparak tribüne çağırdı.

Taraftarlara 3'lü çektiren Cham, taraftaralrın "Trabzon" tezahüratlarına da alkışlarla karşılıklı verdi.

TARAFTARLARDAN MAÇA İLGİ

Trabzonspor taraftarları da karşılaşmaya ilgi gösterip, tribünleri doldurdu. Özellikle gurbetçi taraftarla maça yoğun ilgi gösterirken, taraftarlar maç boyunca takımlarına coşkuyla destek verdi.

Rakip temsilcisinin yaklaşık 300 kişilik taraftar grubu da misafir takım tribününden karşılaşmayı takip etti.

ERIKSSON İÇİN SAYGI DURUŞU

Müsabaka öncesinde, hayatını kaybeden dünyaca ünlü eski teknik direktör Sven-Goran Eriksson için saygı duruşunda bulunuldu.

ENİS OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşmada takımının beraberlik golünü kaydeden Enis Destan, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonucu 76'ıncı dakikada sakatlanarak oyuna devem edemedi. Enis, yerini Draguş'a bıraktı.

MAÇ SONU AVCI İSTİFA SESLERİ

Avrupa'ya veda eden Trabzonspor'da karşılaşma sonunda bordo mavili taraftarlar, tezahüratlarda bulunarak teknik direktör Abdullah Avcı'yı istifaya davet etti.