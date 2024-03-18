Türk futbolunun utanç gecesi! Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandallar Avrupa basınında - Son Dakika
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Spor

Türk futbolunun utanç gecesi! Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandallar Avrupa basınında

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Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra yaşanan skandal olaylar Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. İtalyan Tuttosport gazetesi görüntüleri "Türkiye Ligi'nde inanılmaz şiddet sahneleri" manşetiyle servis ederken, Hollanda basını "Türkiye'de işler yine ters gidiyor: Holiganların sahaya hücum etmesinden sonra Michy Batshuayi karate vuruşunu yapıyor" ifadelerini kullandı.

18.03.2024 08:46  Güncelleme: 08:53
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi. Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, orta sahada toplanarak galibiyeti kutlamak istedi. Bu sırada çok sayıda taraftar sahaya indi.

MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI

Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maç sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çıkan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Türk futbolunun utanç gecesi! Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandallar Avrupa basınında

TEKMELER, YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Fenerbahçeli futbolculara saldıran Trabzonsporlu taraftarları güvenlik güçleri engellemeye çalıştı. Bazı futbolcular, kargaşanın arasında kalırken bazıları soyunma odasına zor girdi. Savaş alanına dönen yeşil sahada tekmeler ve yumruklar havada uçuşurken, yaşanan olaylar ülke gündemine bomba gibi düştü.

Türk futbolunun utanç gecesi! Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandallar Avrupa basınında

AVRUPA BASININDA SES GETİRDİ

Orta saha bir anda karışırken, arbede yaşandı. Çok sayıda güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle, Fenerbahçe takımı güçlükle tünele girerek yeşil zeminden ayrıldı. Olaylı karşılaşmadan yansıyanlar Avrupa basınında geniş yer buldu.

Türk futbolunun utanç gecesi! Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandallar Avrupa basınında

Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dair Avrupa basınında yer alan başlıklar şöyle:

İNGİLİZ BASINI

BBC Sport: Trabzonsporlu taraftarlar, mağlubiyetin ardından Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

The Sun: Chelsea'nin eski futbolcusu (Michy Batshuayi) taraftara dönerek tekme atarken kaotik maçta yüzlerce taraftara Fenerbahçe takımına saldırmak için sahaya girdi. Başka bir tanıdık isim (Bright Osayi-Samuel), yöneticiler bile taraftarlarla çatışırken, bir saha işgalcisini yere serdi.

Mirror: Eski QPR yıldızı (Bright Osayi-Samuel), sahaya şiddetli müdahalede bulunan Fenerbahçe oyuncuları siper almak için koşarken taraftara yumruk attı.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylar Avrupa basınında büyük yankı buldu

HOLLANDA BASINI

De Telegraaf: Türkiye'de işler yine ters gidiyor: Holiganların sahaya hücum etmesinden sonra Michy Batshuayi karate vuruşunu yapıyor.

Voetbal: Türk hükümeti Trabzonspor-Fenerbahçe arasındaki kitlesel kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

İSPANYOL BASINI

Marca: Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçelilere saldırdı.

Mundo Deportivo: Türkiye'de kıyasıya mücadele: Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçelilerle kavga ediyor!

İTALYAN BASINI

Calcio Mercato: Türkiye, Trabzonspor – Fenerbahçe maçında cinnet sahneleri: Batshuayi ve Osayi rakip taraftarlara yumruk attı. Unutulmayacak bir sonla biten ve Türkiye Ligi stadyumlarındaki yaygın şiddet temasını güçlü bir şekilde geri getiren bir maç. Chelsea'nin eski forvet oyuncusu Michy Batshuayi'nin belirleyici golüyle Trabzonspor'un sahasında elde ettiği heyecan verici 3-2'lik galibiyet, ev sahibi takımın bazı taraftarlarının hakemin son düdüğü sonrası talihsiz tepkisine neden oldu.

Tuttosport: Türkiye'de Fenerbahçelilere saldırı saçmalığı: Ne oldu? Türkiye Ligi'nde inanılmaz şiddet sahneleri. Trabzonspor taraftarlarının saha ortasında futbolculara saldırısı.

La Gazetta: Batshuayi'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası taraftara dönen tekme.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylar Avrupa basınında büyük yankı buldu

FRANSIZ BASINI

L'equipe: Trabzon'da Fenerbahçe galibiyetinin ardından kaos ortamı.

Foot Mercato: Bright Osayi-Samuel tehlikeli bir taraftarı etkisiz hale getirdi

RMC Sport: Türkiye: Saha işgalinin ardından Trabzonspor'da inanılmaz şiddet içeren kaos sahneleri.

Türk futbolunun utanç gecesi! Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandallar Avrupa basınında

ALMAN BASINI

Kicker: Türkiye'de skandal: Trabzonspor taraftarları sahaya hücum edip, Fenerbahçe oyuncularına saldırdı. Geçmişte Türk futbolu benzer olaylarla olumsuz manşetlere çıkmıştı. Hakem Meler'e geçen Aralık ayında oynanan maçta Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca saldırmıştı. Koca'ya federasyondan ömür boyu men cezası verilirken, yaşananlar üzerine Süper Lig'e ara verilmişti.

Bild: Türkiye'de skandal. Taraftarlarla oyuncu kavgası, Dortmund'un eski oyuncusundan (Michy Batshuayi) sert vuruşlar!

PORTEKİZ BASINI

A Bola: Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinde Türkiye'de kaos.

Türk futbolunun utanç gecesi! Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandallar Avrupa basınında
Kaynak: DHA

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbolunun utanç gecesi! Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandallar Avrupa basınında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Fatih Aydın: objektif olmak gerekirse, trabzon şehri haritadan silinmelidir... 152 57 Yanıtla
  • Serkan Basar: Sen böyle gergin maçta deplasmanda galip gelip maç sonu orta sahada göbek atıp tahrik edersen olacağı budur bu olayın sorumluluları galibiyet sonrası nispet yaparcasına göbek atan fenerbahçeli oyunculardır 20 126 Yanıtla
  • Erhan Gülden: 10 saniyeyle linçten kurtulmuşlar.Birgün TS yada GS stadında linç yerler. ALİ KOC İSTİFA 10 106 Yanıtla
  • Alperen : Tüm dünyaya rezil olduk yazıklar olsun.. 103 3 Yanıtla
  • Murat YILDIRIM: Yenilmek Zoruna Gidiyorsa İzleme Kardeşim 62 3 Yanıtla
  • Hatice Tokay: Çok haklısınız zaten her iki takımdada günler öncesinden gerginlik başlamıştı şık olmadı deplasmanda orta sahada sevinç naraları atmak 7 53
  • sadullah nas: futboldan men edilmeli trabzon 30 5 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Serkan Basar, Haddini bil! Türkiye'de her takım maç sonrası sevinç yaşar. Gs Fenerbahçe'nin sahasına bayrak dikti. Böyle bir olay mı oldu ? Sen Trabzonsporlu taraftarlar barzo diyemiyorsun sonra gelip Fenerbahçeliler böyle yaparsa olacağı o diyorsun. 21 2
  • Harun Gür: De get lo. Sen nasıl bir mahluksun? Suçluyu koruyorsun burada. O da gol atsın göbek atsın. Atamayınca saldırmakmı lazım. 7 1
  • ORHAN Tutum: Kuyruk acın büyük herhalde hayırdır 0 0
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