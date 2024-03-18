Türk futbolunun utanç gecesi! Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandallar Avrupa basınında

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi. Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, orta sahada toplanarak galibiyeti kutlamak istedi. Bu sırada çok sayıda taraftar sahaya indi.
Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maç sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çıkan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Fenerbahçeli futbolculara saldıran Trabzonsporlu taraftarları güvenlik güçleri engellemeye çalıştı. Bazı futbolcular, kargaşanın arasında kalırken bazıları soyunma odasına zor girdi. Savaş alanına dönen yeşil sahada tekmeler ve yumruklar havada uçuşurken, yaşanan olaylar ülke gündemine bomba gibi düştü.
Orta saha bir anda karışırken, arbede yaşandı. Çok sayıda güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle, Fenerbahçe takımı güçlükle tünele girerek yeşil zeminden ayrıldı. Olaylı karşılaşmadan yansıyanlar Avrupa basınında geniş yer buldu.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dair Avrupa basınında yer alan başlıklar şöyle:
BBC Sport: Trabzonsporlu taraftarlar, mağlubiyetin ardından Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.
The Sun: Chelsea'nin eski futbolcusu (Michy Batshuayi) taraftara dönerek tekme atarken kaotik maçta yüzlerce taraftara Fenerbahçe takımına saldırmak için sahaya girdi. Başka bir tanıdık isim (Bright Osayi-Samuel), yöneticiler bile taraftarlarla çatışırken, bir saha işgalcisini yere serdi.
Mirror: Eski QPR yıldızı (Bright Osayi-Samuel), sahaya şiddetli müdahalede bulunan Fenerbahçe oyuncuları siper almak için koşarken taraftara yumruk attı.
De Telegraaf: Türkiye'de işler yine ters gidiyor: Holiganların sahaya hücum etmesinden sonra Michy Batshuayi karate vuruşunu yapıyor.
Voetbal: Türk hükümeti Trabzonspor-Fenerbahçe arasındaki kitlesel kavgayla ilgili soruşturma başlattı.
Marca: Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçelilere saldırdı.
Mundo Deportivo: Türkiye'de kıyasıya mücadele: Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçelilerle kavga ediyor!
Calcio Mercato: Türkiye, Trabzonspor – Fenerbahçe maçında cinnet sahneleri: Batshuayi ve Osayi rakip taraftarlara yumruk attı. Unutulmayacak bir sonla biten ve Türkiye Ligi stadyumlarındaki yaygın şiddet temasını güçlü bir şekilde geri getiren bir maç. Chelsea'nin eski forvet oyuncusu Michy Batshuayi'nin belirleyici golüyle Trabzonspor'un sahasında elde ettiği heyecan verici 3-2'lik galibiyet, ev sahibi takımın bazı taraftarlarının hakemin son düdüğü sonrası talihsiz tepkisine neden oldu.
Tuttosport: Türkiye'de Fenerbahçelilere saldırı saçmalığı: Ne oldu? Türkiye Ligi'nde inanılmaz şiddet sahneleri. Trabzonspor taraftarlarının saha ortasında futbolculara saldırısı.
La Gazetta: Batshuayi'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası taraftara dönen tekme.
L'equipe: Trabzon'da Fenerbahçe galibiyetinin ardından kaos ortamı.
Foot Mercato: Bright Osayi-Samuel tehlikeli bir taraftarı etkisiz hale getirdi
RMC Sport: Türkiye: Saha işgalinin ardından Trabzonspor'da inanılmaz şiddet içeren kaos sahneleri.
Kicker: Türkiye'de skandal: Trabzonspor taraftarları sahaya hücum edip, Fenerbahçe oyuncularına saldırdı. Geçmişte Türk futbolu benzer olaylarla olumsuz manşetlere çıkmıştı. Hakem Meler'e geçen Aralık ayında oynanan maçta Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca saldırmıştı. Koca'ya federasyondan ömür boyu men cezası verilirken, yaşananlar üzerine Süper Lig'e ara verilmişti.
Bild: Türkiye'de skandal. Taraftarlarla oyuncu kavgası, Dortmund'un eski oyuncusundan (Michy Batshuayi) sert vuruşlar!
A Bola: Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinde Türkiye'de kaos.
Son Dakika › Spor › Türk futbolunun utanç gecesi! Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandallar Avrupa basınında - Son Dakika
Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber, Ergene Velimeşe Spor mağlubiyetinin ardından kaybettikleri için üzgün olduklarını açıkladı. Kanber, takımın performansından memnun olduklarını ve Play-Off için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Samsun'da düzenlenen Yıldız Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları'nda Vezirköprü Voleybol Takımı, final maçında Samsun Canik Anadolu Voleybol Takımı'nı 3-2 yenerek il birincisi oldu. Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, şampiyonluk sonrası sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti ve nisan ayında yapılacak bölge müsabakalarında başarılar diledi.
Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Samsunlu sporcu Bilge Alev, büyük kadınlar kategorisinde Türkiye üçüncü olarak bronz madalya kazandı.
Cumhur İttifakı'nın Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, ilçede spor tesisleri ihtiyacına ilişkin, 'Odunpazarı'nı sporun merkezi yapacağız.' dedi. Alp, bölgede spor tesislerine duyulan ihtiyacın farkında olduğunu belirterek, gençlerin başarılarını ödüllendirmek ve spor hayatlarını daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için altyapı tesisleri inşa etmek gerektiğini vurguladı. Odunpazarı'nda sporu ve sağlıklı yaşamı herkes için erişilebilir kılacak projeler hayata geçireceğini ifade eden Alp, genç sporculara başarılar diledi ve toplumun her kesimiyle birlikte çalışacaklarını belirtti.
Dün akşam oynanan ve sahanın savaş alanına döndüğü Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'in maçı tatil etmemesi büyük tepki çekiyor. Maç sonunda yaşanan olaylar ve Meler'in kararını eleştiren, ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Bu maç 2-0 gitseydi, 60-65'te kalırdı. Bu maçın yarıda kalması lazımdı. Halil Umut Meler o yumruğu yemeseydi, bu maçı yarıda keserdi. Bu maçı yarıda kesseydi, ikinci vukuatlı maçı olacaktı. Bu maçın yarıda kalması lazımdı" dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Modipark Modifiyeli Otomobil Sporları Derneği'nin Kocaeli Kongre Merkezi önündeki buluşmasında gençlerle bir araya geldi. Büyükakın, gençlere enerjilerini rahatça atabilecekleri ve çevreye rahatsızlık vermeyecekleri yeni bir alan sözü verdi.
Alaşehir ilçesinde turizmi geliştirmek amacıyla düzenlenen yamaç paraşütü etkinliğine 25 sporcu katıldı. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, yamaç paraşütünün ilçenin tanıtımı için önemli bir adım olduğunu belirtti.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarda, sahaya giren taraftarların Fenerbahçeli futbolculara saldırması üzerine Trabzonsporlu futbolcu Eren Elmalı, meslektaşlarını korumaya çalıştı. Elmalı'nın taraftarlara engel olması büyük beğeni topladı.
Kayserispor, Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet almakta son derece güçlük çekiyor. Sarı Kırmızılılar, Alanya'da 6 sezondur kazanamıyor.
Bölgesel Amatör Lig 11. Grupta mücadele veren Develigücü, Malatya deplasmanında oynadığı Rüstempaşaspor maçını 2-1 kazandı. Hasan Hüseyin Alkan'ın golüyle öne geçen Develigücü, Emre Tunç'un golüne engel olamadı ancak Hasan Hüseyin Alkan'ın ikinci golüyle galibiyeti elde etti. Bu sonuçla Develigücü, kümede kalma adına önemli bir maçı kayıpsız geçmiş oldu.
Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Trabzonspor maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili Trabzon Havalimanı'nda açıklamalar yaptı. Kızılhan, gergin bir akşam yaşandığını belirterek devletin desteğini vurguladı ve taraftarlara sakin olmaları çağrısında bulundu.
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