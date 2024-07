Umut Meraş Beşiktaş'tan Ayrıldı

Spor

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki futbolcu Umut Meraş, siyah-beyazlı takıma veda etti.

Umut, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 3 sezon formasını giydiği Beşiktaş'ta 2 kupa kazandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil etmek için forma şansı bulduğum her maçta elimden gelenin en iyisini yapmak adına çok çalıştım. Her zaman bulunduğum yerin ağırlığını bilerek, karakterimden ödün vermeden Beşiktaş için mücadele ettim. Başkanımız ve yönetimimize, teknik ekibimize, kıymetli takım arkadaşlarıma ve değerli kulüp çalışanlarımıza emekleri için çok teşekkür ederim. Bu camianın üyesi olduğum her an bana sevgilerini gösteren, iyi ve kötü günümde beni destekleyen büyük Beşiktaş taraftarına da en derin samimiyetimle yürekten teşekkürlerimi sunarım. Hepiniz kalbimde olacaksınız, sizleri seviyorum. En içten sevgi ve saygılarımla."

Beşiktaş'ın 2021'de Fransa temsilcisi Le Havre'den transfer ettiği Umut Meraş, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 60 maça çıktı.