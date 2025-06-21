Yaz Kampları 300 Bin Gençle Başlıyor

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nca yaz tatilinde düzenlenen gençlik kampları, bu yıl 24 ilde 35 gençlik kampında 300 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek. En yoğun talep gören illerden Antalya'da 10 bin öğrenci misafir edilecek, öğrenciler hem orman hem denizle buluşacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın birçok ilde düzenlediği gençlik kampları, gençlerin yaz tatillerini verimli ve eğlenceli geçirmeleri için büyük bir fırsat sunuyor. 18 yaşından küçük kampçılar için mavi (deniz) ve yeşil (doğa) kamplarıyla 24 ildeki 35 gençlik kampında 300 bin öğrenci misafir edilecek. Kampların düzenleneceği iller Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muş'tan oluşuyor.

DENİZ İMKANI, TARİHİ ATMOSFER

Gençlik kamplarının en çok talep gören illerinden biri olan Antalya'da, bu yıl Kepez ilçesi Duacı bölgesindeki ormanda bulunan Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nda Türkiye'nin birçok ilinden katılımla 10 bin öğrenci ağırlanacak. Bungalov evlerde konaklayacak bu öğrenciler kampta voleybol, basketbol, tenis, badminton, mini futbol, masa tenisi, yapay tırmanış duvarı, el sanatları, tiyatro, müzik, halk oyunları gibi çeşitli aktivitelere katılacak. Öğrenciler, Antalya'da denize de girebilecek ve ayrıca kentin tarihi ve turistik bölgelerine de geziler düzenlenecek.

FARKLI KÜLTÜRLERİ TANITAN KAMP

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, deniz ve doğa şeklindeki gençlik kamplarında Antalya'da 10 bin öğrencinin misafir edileceğini belirterek, kültür ve medeniyet kampları kapsamında da Antalya'dan 5 bin öğrencinin de Çanakkale'deki kamp ve diğer illerdeki yaz kamplarına katılacağını açıkladı. Gürhan, Öğrencilerimiz ülkemizin farklı güzelliklerini, farklı coğrafyalarını, farklı kültürlerini anlamak, tanımak, geleceğini planlamak, kültürüne sahip çıkmak, Çanakkale destanının bu milletin özünde, ruhundaki anlamını anlatmak, hatırlatmak, bir daha hissettirmek adına düzenlediğimiz kamplarımız var. Bu kamplarla da Türkiye genelinde yaklaşık 300 bin gencimizi misafir etmeyi hedefliyoruz dedi.

KARDEŞLİK İKLİMİ OLUŞUYOR

Kamplarda spor, sanat, kültürel etkinliklerin yanı sıra bulundukları şehrin kültürel güzellikleri, doğası, coğrafyasını da tanıma fırsatı bulduklarını söyleyen Gürhan, En önemli kazanımları da ülkenin farklı yerlerinden gelen gençlerle orada oluşturdukları bir kardeşlik iklimi. Gelecekte kuracakları arkadaşlıkların temellerinin atıldığı güzel ortamları onlar için oluşturuyoruz. İlk geldiklerinde sessiz ve böyle ürkek gözlerle birbirine bakan gençleri beşinci günün sonunda artık bir kardeşlik ortamında çok doğru planlanmış bir kamp programından onları evlerine, ailelerine uğurluyoruz diye konuştu.