Canlı anlatım! Dev derbide Galatasaray\'a soğuk duş

Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde kozlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda paylaşıyor. Finali hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Duran.

CANLI ANLATIM:

69' Fenerbahçe'de Jhon Duran ve Anhony Musaba'nın yerlerine Dorgeles Nene ile Anderson Talisca oyuna dahil oldu.

66' Fenerbahçe'de sol çaprazdan ceza sahasına giren Levent Mercan sol ayağıyla ortayı yaptı, Jhon Duran'ı geçen topu Barış Alper Yılmaz kontrol etti ve tehlikeyi önledi.

64' İsmail Yüksek hafif bir sakatlık yaşadıktan sonra ayağa kalktı ve oyuna devam edebiliyor.

61' Galatasaraylı oyuncular kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor...

60' Mücadelede son yarım saatlik bölüme girdik.

59' UZAKLARDAN BİR ŞUT! Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Lucas Torreira sağ ayağıyla sert vurdu, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

56' Galatasaray'ın sağ iç kulvardan paslaşarak kullandığı serbest vuruşun ardından Gabriel Sara sol ayağıyla ortayı yaptı, ceza alanında savunma topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

54' Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içi sağ çaprazından sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, yakın mesafeden savunmaya çarpan top uzaklaştı.

50' Galatasaray'da ceza sahası dışı sağ çaprazında bulunan Roland Sallai sağ ayağıyla gelişine vurdu, top yandan auta gitti.

49' Jayden Oosterwolde, abartılı GOL sevinci sebebiyle sarı kart gördü.

48' GOOOOOOOOOOOOLLLL Galatasaray 0-2 Fenerbahçe | Oosterwolde/ Sol kanattan kullanılan kornerde Marco Asensio sol ayağıyla ortayı yaptı, kale sahası ön çizgisinin biraz gerisinde sol çaprazda sırtı kaleye dönük şekilde pozisyon alan Jayden Oosterwolde dönerek sol ayağıyla vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti.

47' Fenerbahçe hücumunda Marco Asensio sağ iç kulvardan sol ayağıyla vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

47' Levent Mercan'ın sol kanattan ceza sahasına açtığı ortayı arka direkte Eren Elmalı, kornere gönderdi. Fenerbahçe sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

46' İkinci yarı Fenerbahçe'nin santra atışıyla başladı.

45' İlk yarı bitti.

41' Galatasaray'da Leroy Sane, Matteo Guendouzi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

41' Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Eren Elmalı sol ayağıyla ortaladı, ceza sahasında Fenerbahçe savunması topu karşıladı.

39' Galatasaray, kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor...

37' GOL GEÇERSİZ! Matteo Guendouzi'nin geri pasının ardından kaleci Ederson topu uzaklaştırmak isterken pres yapan Yunus Akgün, kendisinden seken topu boş kaleye gönderdi. Ancak hakem Halil Umut Meler düdüğünü çalarak Yunus'un topa eliyle müdahalede bulunduğunu tespit etti ve GOL geçerli sayılmadı.

36' TEHLİKELİ ATAK! Matteo Guendouzi'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Jhon Duran ceza sahası içi sağ çaprazından topu içeriye çevirdi, kale sahasında kaleci Günay Güvenç topu çıkardı.

35' Sağ kanatta topla buluşan Roland Sallai sol ayağıyla ortayı yaptı, ceza sahasında bulunan Maruo Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33' Galatasaray'da Roland Sallai, Matteo Guendouzi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

32' Fenerbahçe hücumunda sol çaprazdan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu sol ayağıyla uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı, yerden yavaş giden top yandan farklı şekilde auta çıktı.

31' İsmail Yüksek, Fenerbahçe yarı alanında Leroy Sane'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Halil Umut Meler faul düdüğünü çaldı.

29' Matteo Guendouzi, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti.

28' GOLLLLLLLLLLLLL Galatasaray 0-1 Fenerbahçe (Guendouzi)

25' Hızlı gelişen Fenerbahçe hücumunda sol kanattan topla bindiren Kerem Aktürkoğlu sol ayağıyla ortayı yaptı, ceza sahasında kaleci Günay topu kontrol etti.

24' ÖNEMLİ POZİSYON! Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Leroy Sane sol ayağıyla ortayı yaptı. Arka direkte bulunan Mauro Icardi'nin kafa vuruşunun ardından kaleci Ederson topu çıkardı. Daha sonra topu önünde bulan Davinson Sanchez yakın mesafeden vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

23' Mert Müldür, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

22' Galatasaray hücumunda sol çaprazdan ceza sahasına giren Yunus

19' Fenerbahçe'nin ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu sağ ayağıyla kaleye vurdu, top barajdan döndü.

18' Galatasaray'da Davinson Sanchez, hakeme itirazının ardından sarı kart gördü.

17' Sallai'nin sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortaya arka direkte Mert Müldür müdahale ederek kornere gönderdi. Galatasaray, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

15' Derbide ilk 15 dakikalık bölümü geride bıraktık.

13' İsmail Yüksek orta alanda Lemina'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul.

12' Fenerbahçe hücumunda Musaba sağ kanattan orta açmak istedi, Eren Elmalı'ya çarpan top taca çıktı.

10' Levent Mercan'ın pasının ardından sağ kanatta topla buluşan Musaba ceza sahasına girip sağ ayağıyla uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

8' Galatasaray hücumunda Eren Elmalı sol kanattan ortayı yaptı, ceza sahasında Milan Skriniar kafayla topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

7' BİR ŞUT! Hızlı gelişen Galatasaray hücumunda sağ çaprazdan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, sağ ayağıyla vuruşunun yaptı, kaleci Ederson topu kurtardı.

6' Fenerbahçe'nin sağ kanattan kullandığı kornerde Asensio sol ayağıyla ortaladı, ön direkte İsmail Yüksek'in kafa vuruşunun ardından top yandan auta gitti.

5' ELLE OYNAMA BEKLENTİSİ! Sol çaprazdan ceza sahasına giren Kerem şut açısı aradı, top savunmadan döndü. Daha sonra topun Lemina'dan sekmesinin ardından Fenerbahçeli oyuncular elle oynama ve penaltı itirazında bulundu, oyun devam etti. Ardından topu kontrol eden Duran sol çaprazdan uzak köşeye doğru vurdu, kaleci Günay topu kornere çeldi.

1' Dev derbide ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.