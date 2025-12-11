İstanbullular dikkat! Karaburun Sahili'ne mega proje geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

İstanbullular dikkat! Karaburun Sahili'ne mega proje geliyor

Haberin Videosunu İzleyin
İstanbullular dikkat! Karaburun Sahili\'ne mega proje geliyor
11.12.2025 23:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbullular dikkat! Karaburun Sahili\'ne mega proje geliyor
Haber Videosu

Arnavutköy Karaburun sahil şeridinde hayata geçirilecek Kıyı Koruma Yapıları Projesi ile dalga etkisi kontrol altına alınacak, kıyı erozyonu önlenecek, vatandaşların güvenli şekilde denize girmesi sağlanacak. Proje kapsamında inşa edilecek ayrık dalgakıranlar, balıkçılık faaliyetlerini destekleyecek, dalga enerjisinden elektrik üretilecek ve sahile yeni alanlar kazandırılacak.

İstanbul'da Arnavutköy Belediyesi, Karaburun sahil şeridini hem doğal yapısıyla koruyacak hem de sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirecek kapsamlı bir projeyi hayata geçiriyor. Karaburun Kıyı Koruma Yapıları Projesi kapsamında ölçüm ve teknik çalışmalar başlarken, proje tamamlandığında Karaburun sahili daha güvenli, daha düzenli ve çok yönlü bir kıyı kullanımına kavuşacak.

YAKLAŞIK 1150 METRELİK AYRIK DALGAKIRAN SİSTEMİ

Proje kapsamında Karaburun sahil şeridi boyunca ayrık nizamda toplam 5 adet dalgakıran inşa edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda 227 metre uzunluğunda 4 adet, 241 metre uzunluğunda 1 adet olmak üzere yaklaşık 1150 metre uzunluğunda kıyı koruma yapısı projelendirildi.

Arnavutköy Karaburun Sahili'ne mega proje

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından daha önce inşa edilen mahmuz ve dalgakıranlarla uyumlu şekilde tasarlanan projede, sahilde mevcut bulunan ve yarım kalan mahmuz yapılarının kaldırılması da öngörülüyor. Böylece sahil şeridinde daha sağlıklı, düzenli ve güvenli bir yapı oluşturulması hedefleniyor.

BALIKÇILAR İÇİN DAHA GÜVENLİ VE VERİMLİ ALANLAR

Proje, Karaburun'da geçimini balıkçılıkla sağlayan vatandaşlar için de önemli kazanımlar sunuyor. Ayrık dalgakıranlar sayesinde deniz yüzeyindeki sert dalga hareketlerinin azaltılması, balıkçı teknelerinin kıyıya yaklaşmasını ve manevra yapmasını kolaylaştıracak.

Arnavutköy Karaburun Sahili'ne mega proje

Aynı zamanda dalgakıranların oluşturacağı daha sakin su alanlarının, balık popülasyonları için doğal bir yaşam ve barınma ortamı oluşturması; amatör ve profesyonel balıkçılık faaliyetlerinin daha güvenli ve verimli şekilde sürdürülmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Dalgakıranlar üzerinde planlanan balık tutma alanları da balıkçılar için yeni ve düzenli kullanım alanları sunacak.

Arnavutköy Karaburun Sahili'ne mega proje

DALGALAR ENERJİYE DÖNÜŞECEK

Ayrık nizamda inşa edilecek dalgakıranlar, yenilenebilir enerji üretimini de beraberinde getirecek. Dalgakıranlar üzerine yerleştirilecek dalga enerjisi elektrik santralleri ile denizin gücü temiz enerjiye dönüştürülecek. Proje, çevreye duyarlı yapısıyla ilçenin enerji ihtiyacına katkı sunarken sürdürülebilir şehircilik anlayışını da güçlendirecek.

Arnavutköy Karaburun Sahili'ne mega proje

ORTA DALGAKIRANDA YENİ BİR SOSYAL ODAK

Projede öne çıkan bir diğer unsur ise orta dalgakıran üzerinde planlanan kapsamlı alan olacak. Diğer dalgakıranlara göre daha geniş tasarlanan ve 41 metre eninde projelendirilen orta dalgakırana, karadan yaklaşık 100 metrelik bir köprü ile ulaşılması hedefleniyor.

Arnavutköy Karaburun Sahili'ne mega proje

Bu alanda seyir terasları, balık tutma alanları, yürüyüş yolları, dinlenme alanları, oyun grupları, spor alanları ve satış noktaları gibi birçok sosyal fonksiyon yer alacak. Alanın, Karaburun'un yeni cazibe merkezlerinden biri olması amaçlanıyor.

BAŞKAN CANDAROĞLU: "KARABURUN'U BÜTÜNCÜL BİR SAHİL KİMLİĞİNE KAVUŞTURUYORUZ"

Karaburun Sahili'nde başlatılacak dalgakıran projesine ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, çalışmanın sahil bandını baştan sona kapsayan planlı bir dönüşüm olduğunu belirtti.

Arnavutköy Karaburun Sahili'ne mega proje

Başkan Candaroğlu, dalgakıran projesiyle Karaburun sahilinin Millet Bahçesi, yürüyüş yolları ve Mavi Bayraklı plaj ile entegre edileceğini ifade ederek, "Denizi, yeşili ve sosyal yaşamı birlikte ele alan bu projeyle Karaburun sahilimiz yalnızca yaz aylarında kullanılan bir alan olmaktan çıkacak, yılın her döneminde yaşayan bir turizm cazibe merkezine dönüşecek" dedi.

Arnavutköy Karaburun Sahili'ne mega proje

Projeyle birlikte balıkçı barınağında yaşanan kumlaşma sorununun giderileceğini ve balıkçılar için daha güvenli çalışma alanları oluşturulacağını kaydeden Candaroğlu, dalgakıranlar üzerinde planlanan dalga enerjisi uygulamalarıyla yenilenebilir enerji üretiminin de hedeflendiğini belirtti.

Arnavutköy Karaburun Sahili'ne mega proje

Candaroğlu ayrıca, Karaburun'da Millet Bahçesi ikinci ve üçüncü etap çalışmalarının sürdüğünü, Tayakadın'dan Karaburun ve Yeniköy sahiline uzanacak yaklaşık 9,5 kilometrelik bağlantı yolunun tamamlanmasıyla İstanbul Havalimanı'ndan Mavi Bayraklı plaja yaklaşık 9 dakikada ulaşım sağlanacağını ifade etti.

Arnavutköy Karaburun Sahili'ne mega proje

GÜVENLİ KIYI, CANLANAN EKONOMİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK

Arnavutköy Belediyesi tarafından yürütülen Karaburun Kıyı Koruma Yapıları Projesi; kıyı güvenliğini artıran, balıkçılığı destekleyen, yenilenebilir enerji üreten ve sosyal yaşamı güçlendiren çok yönlü yapısıyla Karaburun sahilinde uzun vadeli bir dönüşüm hedefliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Karaburun, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir bir sahil kimliğine kavuşacak.

Arnavutköy Karaburun Sahili'ne mega proje
Kaynak: İHA

Balıkçılık, Teknoloji, İnşaat, Enerji, Emlak, Çevre, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İstanbullular dikkat! Karaburun Sahili'ne mega proje geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Samet Samet:
    Bu da üçlü çete operasyonu 2 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
Şarj olmayan telefonu içini açmadan böyle tamir etti Şarj olmayan telefonu içini açmadan böyle tamir etti
Psikiyatri seansının ücreti ağızları açık bıraktı: Aklınıza sahip çıkın Psikiyatri seansının ücreti ağızları açık bıraktı: Aklınıza sahip çıkın
Tamı tamına 1 ton 900 kilo Yakalanmasalar hepsini vatandaşa yedireceklerdi Tamı tamına 1 ton 900 kilo! Yakalanmasalar hepsini vatandaşa yedireceklerdi
İstanbul’da beton mikserine düşen sürücü yaşamını yitirdi İstanbul'da beton mikserine düşen sürücü yaşamını yitirdi
İzlemeyenler çok şey kaçırdı İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim
Türkiye’de 400’den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti
Savcılığın yazısıyla ortaya çıktı Tutuklanan Ersoy’la ilgili çarpık “ilişki“ detayı Savcılığın yazısıyla ortaya çıktı! Tutuklanan Ersoy'la ilgili çarpık "ilişki" detayı
2 ülke arasındaki savaş alevlendi Ölü sayısı artıyor, 500 binden fazla kişi yerinden oldu 2 ülke arasındaki savaş alevlendi! Ölü sayısı artıyor, 500 binden fazla kişi yerinden oldu
Erdoğan’dan kurmaylarına yasa dışı bahis talimatı: Bu işin kökünü kurutacağız, meseleyi çözün Erdoğan'dan kurmaylarına yasa dışı bahis talimatı: Bu işin kökünü kurutacağız, meseleyi çözün
Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındı Gerekçeyi avukatı açıkladı Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındı! Gerekçeyi avukatı açıkladı
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi Güllü’yü itip “Hadi görüşürüz bay bay“ demiş TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip "Hadi görüşürüz bay bay" demiş
Soğuk havada sakın bunu yapmayın Sürücülere binlerce liralık uyarı Soğuk havada sakın bunu yapmayın! Sürücülere binlerce liralık uyarı
Trump’tan tarihi operasyon Görüntüler servis edildi, petrol fiyatları bir anda yükseldi Trump'tan tarihi operasyon! Görüntüler servis edildi, petrol fiyatları bir anda yükseldi
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı 3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Basketbol maçında hakeme kafa attı Basketbol maçında hakeme kafa attı
Gribin ilacı bu meyve Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor Gribin ilacı bu meyve! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor
3 çocuğun can verdiği yangın faciasında yeni görüntüler ortaya çıktı 3 çocuğun can verdiği yangın faciasında yeni görüntüler ortaya çıktı
Arda-Haaland eşleşmesi geceye damga vurdu Arda-Haaland eşleşmesi geceye damga vurdu
İşte Güllü’nün kızının yakalanmadan önce attığı mesaj Valiz detayı çok ilginç İşte Güllü'nün kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç
Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş
Fatih Altaylı’dan cezaevi sonrası için radikal karar: Siyasi yorum yapmayacağım Fatih Altaylı'dan cezaevi sonrası için radikal karar: Siyasi yorum yapmayacağım
Hande Erçel’in 45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu Hande Erçel'in 45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu

00:25
ABD, Venezuela’ya ait tankerdeki milyon dolarlık petrole de el koydu
ABD, Venezuela'ya ait tankerdeki milyon dolarlık petrole de el koydu
23:48
Hande Erçel’in 45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu
Hande Erçel'in 45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu
22:53
Şike yaptığı tespit edilen Fransız tenisçi Quentin Folliot, 20 yıl men cezası aldı
Şike yaptığı tespit edilen Fransız tenisçi Quentin Folliot, 20 yıl men cezası aldı
22:41
Fatih Altaylı’dan cezaevi sonrası için radikal karar: Siyasi yorum yapmayacağım
Fatih Altaylı'dan cezaevi sonrası için radikal karar: Siyasi yorum yapmayacağım
22:38
Samsunspor Avrupa’da ilk kez kaybetti
Samsunspor Avrupa'da ilk kez kaybetti
21:58
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste Bir de kırmızı kart var
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste! Bir de kırmızı kart var
21:03
Öldürmenin cezası 45 milyon lira Anadolu parsı o şehrimizde görüldü
Öldürmenin cezası 45 milyon lira! Anadolu parsı o şehrimizde görüldü
21:02
İntihar sanılan olay cinayet çıktı Miras için anne, baba ve ağabeyini öldürdü
İntihar sanılan olay cinayet çıktı! Miras için anne, baba ve ağabeyini öldürdü
20:48
Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş
Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş
20:47
Mardin’de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Mardin'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
20:41
İstanbul’da İSPARK ücretlerine yüzde 62,5’e varan zam
İstanbul'da İSPARK ücretlerine yüzde 62,5'e varan zam
20:35
Milyonlar merak ediyordu Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş’ın akıbeti belli oldu
Milyonlar merak ediyordu! Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın akıbeti belli oldu
19:21
Küme düştüler, 15 yaşındaki 3 çocuk stadı ateşe verdi
Küme düştüler, 15 yaşındaki 3 çocuk stadı ateşe verdi
19:19
Milli Savunma Bakanı Güler’den PKK’ya net uyarı
Milli Savunma Bakanı Güler'den PKK'ya net uyarı
18:59
TBMM’deki taciz skandalında 1 tutuklama
TBMM'deki taciz skandalında 1 tutuklama
18:59
Fenerbahçe’den Youssef En-Nesyri, Fas’ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi
Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi
18:44
Yüzlerce kez simüle edildi İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24’e kalma ihtimali
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali
18:41
İşte Güllü’nün kızının yakalanmadan önce attığı mesaj Valiz detayı çok ilginç
İşte Güllü'nün kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç
18:23
Mourinho yine gündem oldu Bu kez gazetecilerle tartıştı
Mourinho yine gündem oldu! Bu kez gazetecilerle tartıştı
17:56
3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı
3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı
17:56
Malatya’da akran zorbalığı iddiası: 13 yaşındaki çocuk intihara teşebbüs etti
Malatya'da akran zorbalığı iddiası: 13 yaşındaki çocuk intihara teşebbüs etti
17:55
Mehmet Akif Ersoy’a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
17:50
Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov istifa etti
Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov istifa etti
17:11
Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu
Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2025 00:47:29. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbullular dikkat! Karaburun Sahili'ne mega proje geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.