EİT Turizm Bakanları Erzurum'da Toplandı - Son Dakika
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Turizm

EİT Turizm Bakanları Erzurum'da Toplandı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 6'ncı Turizm Bakanları Toplantısı, Erzurum'da gerçekleştirildi.

26.04.2025 13:30
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1) EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI TURİZM BAKANLARI ERZURUM'DA BULUŞTU

EKONOMİK İşbirliği Teşkilatı 6'ncı Turizm Bakanları Toplantısı (EİT 2025), Erzurum'da yapıldı. Pakistan'ın Lahor kentinin EİT 2027 Turizm Başkenti olarak kabul edildiği toplantıda konuşan Bakan Ersoy, " Türkiye, EİT'in kurucu üyelerinden biri olarak, üye ülkelerle ekonomik ve kültürel ilişkilerini geliştirmeye büyük önem vermektedir" dedi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 6'ncı Turizm Bakanları Toplantısı (EİT 2025), Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ev sahipliğinde, üye ülke temsilcilerinin katılımıyla Erzurum'da gerçekleştirildi. 2025 yılı EİT Turizm Başkenti olarak seçilen Erzurum'da düzenlenen toplantıya; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İran İslam Cumhuriyeti Kültür, Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Seyed Reza Salehi Amiri, Türkmenistan Kültür Bakanı Atageldi Shamuradov, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kazakistan Cumhuriyeti Turizm ve Spor Bakan Yardımcısı Yerzhan Yerkinbayev, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Turizm Ajansı Başkanı Fuad Naghiyev, Kırgız Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Turizm Dairesi Müdürü Kasymov Erdenet, Pakistan İslam Cumhuriyeti Milletvekili Ali Zahid, Tacikistan Cumhuriyeti Turizm Geliştirme Komitesi Başkan Yardımcısı Ziyodullo Salimzoda, Özbekistan Turizm Komitesi Başkanı Umid Shadiev, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanychbek Omuraliev ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Asad Majeed Khan katıldı.

'ÖNEMLİ BİR PLATFORM HALİNE GELMİŞTİR'

Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sizleri ülkemde ve 2025 yılı EİT Turizm Başkenti olarak seçilen güzel Erzurum'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. EİT, 1985 yılında İran, Pakistan ve Türkiye tarafından kurulmuş olmakla birlikte Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Afganistan'ın katılımıyla önemli bir ekonomik ve kültürel platform haline gelmiştir. Gözlemciler arasında yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Devletleri Teşkilatı kuruluşun etki alanını arttırmıştır" dedi.

'OYNAYABİLECEĞİ ROLÜN FARKINDAYIZ'

EİT'in bugün yaklaşık 500 milyonluk nüfusu kapsayan, 8 milyon kilometrekarelik bir coğrafyada faaliyet gösteren bölgesel bir ekonomik kuruluşa dönüştüğünü belirten Ersoy, şunları söyledi: "EİT'in temsil ettiği kültürel ve ekonomik potansiyelin yanı sıra, karşı karşıya olduğumuz zorlukların aşılmasında oynayabileceği rolün farkında olmalıyız. Turizm, EİT içerisinde hem ekonomik hem de kültürel açıdan önem taşıyan kilit sektörlerden biridir. EİT bölgesi, yaklaşık 90 UNESCO Dünya Mirası Alanı'na ev sahipliği yapmaktadır. Pandemi öncesi, 2019 yılında bölge 90 milyon ziyaretçi ağırlamıştır ki bu da dünya turizminde yüzde 6'lık bir paya tekabül etmektedir. Türkiye, EİT'in kurucu üyelerinden biri olarak, üye ülkelerle ekonomik ve kültürel ilişkilerini geliştirmeye büyük önem vermektedir."

'ERZURUM ÖRNEK TEŞKİL EDECEK'

Erzurum'un turizm alanındaki potansiyeline de değinen Ersoy, "Yıl boyunca planlanan Snowboard Dünya Kupası, Erzurum Gastronomi Festivali, Geleneksel Türk Sporları Festivali ve Palandöken Ekonomik Forumu gibi büyük etkinlikler, Türkiye'nin EİT'e verdiği önemin bir göstergesidir. EİT 2025 Turizm Başkenti Erzurum kapsamında düzenlenen bu etkinlikler, gelecekteki EİT turizm başkentleri için de örnek teşkil edecektir" diye konuştu.

2027 İÇİN LAHOR KENTİ SEÇİLDİ

Diğer yandan Pakistan'ın Lahor kentinin EİT 2027 Turizm Başkenti olarak kabul edildiği açıklandı. Tören, tüm bakanlar ve heyet başkanlarının katıldığı aile fotoğrafı ile sona erdi. Toplantının ardından Erzurum Teknik Üniversitesi Kampüs alanında oluşturulan 'EİT Ülkeleri Hatıra Ormanı'na Bakan Mehmet Nuri Ersoy tarafından fidan dikildi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Turizm EİT Turizm Bakanları Erzurum'da Toplandı - Son Dakika

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