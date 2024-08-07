Muğla ve Aydın\'daki orman yangınlarında mahalleler tahliye ediliyor

Yaşam

Türkiye\'nin yanı başında bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Muğla'nın Milas ile Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangınlarını söndürmek için itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle Muğla ve Aydın'dan orman yangını haberleri geldi.

MUĞLA

Muğla'nın Milas ilçesi Sekköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına gündüz 6 uçak, 8 helikopterle havadan müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla yangına, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve orman işçilerinin yanı sıra jandarmanın TOMA araçları, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin (YK Enerji) iş makinelerince karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına farklı sivil toplum kuruluşu gönüllüleri ve vatandaşlar da destek veriyor.

MAHALLE TAHLİYE EDİLMEYE BAŞLANDI

Havanın kararmasının ardından başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle yangın çevreye yayılırken, Sekköy yakınlarında bulunan Çakırılan Mahallesi'nin tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi.

AYDIN

Aydın'ın Germencik ilçesi Gümüşköy mevkisindeki zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye çevre illerden de ekip sevk edildi. Söndürme çalışmalarına jandarma ve emniyete ait TOMA'lar ve vatandaşlar destek veriyor.

BAZI İŞ YERLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesine rağmen alevler, Söke ilçesindeki Argavlı Mahallesi'nin üst kısımlarına yayıldı. Aydın-Söke kara yolu üzerinde bulunan bazı iş yerleri tahliye edildi. İş yerlerinde dumandan etkilenen vatandaşlara bölgedeki ambulanslarda müdahale edildi.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI BÖLGEDE

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Evrim Karakoz ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu bölgede inceleme yaptı. Canbolat, gazetecilere, kentte sıcaklığın yüksek olduğunu, yangının hızla yayılmaya devam ettiğini söyledi.

"9 HELİKOPTER VE 9 UÇAK MÜDAHALE EDİYOR"

Rüzgarın bölgede etkili olduğunu belirten Canbolat, şöyle devam etti: "Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Bu mücadelede Orman Bölge Müdürlüğü'müz 50 araç, 220 personel, jandarmamızdan 9 tim, asayiş ve trafik timi, 72 personel, büyükşehir belediyemizden 30 araç, 120 personel, emniyetimizden 25 personel, sağlık müdürlüğümüzden de 5 araç ve 25 personelle ilk andan itibaren olaya müdahil olduk. Gerekli tedbirler alındı ve müdahale ediyoruz. 9 helikopter ve 9 uçak müdahale ediyor. Ayrıca polisimizin 5 TOMA'sı da bölgeye intikal etti."

"TEDBİREN 2 EVİ BOŞALTTIK"

Can kaybı olmadığını dile getiren Canbolat, "Bu yangın kapsamında 2 metruk eve yangın sirayet etti maalesef. Tedbiren 2 evi boşalttık, içindeki insanları boşalttık. Ayrıca bir restoranı boşalttık. İzmir, Manisa, Denizli'den takviye kuvvetler istedik. Onlar da yolda geliyorlar. Ayrıca otobanı da Söke istikametinde yangına müdahale edecek araçların rahat gelmesiyle ilgili trafiğe kapattık. Sadece yangına müdahale edecek araçları alıyoruz." dedi.

Canbolat, bölgeye yakın başka bir noktada çıkan yangında da 250 dönümlük alanın zarar gördüğünü, yangının kontrol altına alındığını ifade etti. Belediye Başkanı Çerçioğlu da tüm ekiplerin müdahaleyi sürdürdüğünü kaydetti.