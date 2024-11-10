Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu - Son Dakika
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Yaşam

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında anıldı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulunurken Türkiye'nin her yerinden o anlara ilişkin görüntü yağdı.

10.11.2024 09:29  Güncelleme: 09:53
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında saygı ve özlemle anılıyor. Tüm Türkiye'de saatlerin 9'u 5 geçmesiyle sirenler çalmaya başlarken, milyonlarca vatandaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN GÖRÜNTÜLER

O anlara ilişkin Türkiye'nin her yerinden görüntüler yağıyor. İşte o fotoğraflardan bazıları;

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Tüm Türkiye\'de saat 9\'u 5 geçe hayat durdu

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Son Dakika Yaşam Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Burak Şan:
    Sanki bizi cennete götürecek artık uyanalım!! 40 60 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    işte lider dediğin böyle olur bütün millet saygı duruşu yaptı helal olsun size ne mutlu türküm diyene 57 29 Yanıtla
  • Kadri Akgündüz:
    Helal olsun aslanlar. Saygı duruşu saygıdandır.. 53 23 Yanıtla
  • McA !:
    ATAM, Sana olan sevgimiz,ilke ve inkılaplarına olan bağlılığımız, Kurduğun Cumhuriyet'e olan sadakat ve yüceltme fikrimiz asla BİTMEYECEK! 43 19 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    şu batıl inançlardan kurtulduğumuz gün, bu ülkenin şahlandığı gündür. 29 23 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Yoo bizim saat tıkır tıkır çalışıyor du. Önderimiz sadece Hz. Muhammed Aleyhiselamdır. (s.a.v.) Onun yolu yolumuzdur 33 16 Yanıtla
  • Şahabettin Aydoğan:
    sirenleri duymamak için araçta son ses kuran dinledim . 22 22 Yanıtla
  • Emsal doğan:
    tek liderimiz hz Muhammed (s.a.v) dir gerisi faso fiso dur.. 27 15 Yanıtla
  • Emre Bey:
    Saygı gösteren her bireye teşekkürler 14 4 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    Kimse ama hiç kimse aklımızdan fikrimizden kalbimizden silemez 10 5 Yanıtla
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