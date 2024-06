ABD Türkiye Misyonu, Adana'da Juneteenth Kutlaması Düzenledi

Yerel

ABD Türkiye Misyonu, 100'den fazla Türk ve Amerikalı konuk için ilhamını Teksas geleneklerinden alan bir etkinlik düzenleyerek Adana'da üçüncü resmi Juneteenth kutlamasına ev sahipliği yaptı. Birlikte Siyah Amerikalıların deneyimlerine ve tarihine dayanan Amerikan bayramını kutladılar ve Siyah Amerikalıların Amerika'nın ulusal hikayesine katkılarını vurguladılar.

Teksas'tan Adana'ya gelen Amerikalı film yapımcısı Leola Calzolai-Stewart, üç öncü Siyah Amerikalı diplomatı konu alan "The American Diplomat" filminin yönetmeni olarak açılış konuşmasını yaptı. Konuşmasında şunları söyledi:

"Juneteenth o kadar önemli bir gün ki. İnkar edilemeyecek bir özgürlüğü düşünmek ve kutlamak için bir fırsat. Herkes için daha fazla özgürlük, fırsat ve eşitlik yönünde atılan her adımı kutlamalıyız. "

İncirlik Hava Üssü'nden Titan Gospel korosu, Siyah Amerikalılar için her neslin insan haklarını talep etmek ve korumak için kendi toplumlarındaki kişilerle birlikte seslerini yükseltmek zorunda olduklarını hatırlatan bir şarkı olan "Lift Every Voice and Sing" ile izleyicilere enerji verdi. Konuklar ayrıca etkinlik sırasında sergilenen bir fotoğraf sergisi aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki öncü siyah diplomatlar hakkında bilgi edindi.

Bayan Calzolai-Stewart, Adana Konsolosluğu Juneteenth etkinliğindeki sunumunun ardından, Juneteenth ile ilgili programlar için Adana, İstanbul ve Ankara'da film yapımcıları, akademisyenler ve diplomatik camia üyeleriyle bir araya geldi.

Bu yıl, Amerika Birleşik Devletleri'nde köleliğin sona ermesinin anısına 19 Haziran'ın - ya da Juneteenth'in - federal bir tatil olarak kutlanmasının dördüncü yılı. Bugün, 17 Haziran 2021 tarihinde ABD Başkanı Joe Biden'ın Juneteenth Ulusal Bağımsızlık Günü Yasasını imzalamasıyla federal bir tatil olarak kabul edildi. Juneteenth, Başkan Abraham Lincoln'ün 1863 tarihli Özgürlük Bildirgesi'nin 19 Haziran 1865'te Teksas'taki son kölelere ulaştığı gün olarak tarihe geçmiştir. - ADANA