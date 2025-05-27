Başkan Bozbey\'den ulaşımla ilgili önemli açıklamalar

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mayıs Ayı Değerlendirme Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kenti bir yerde yoğunlaştırmak yerine yaymak gerektiğini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, bir yılda yapılan ulaşım yatırımlarını, hayata geçirilecek projeleri ve BURULAŞ'ın çalışmalarını tek tek anlattı. 700 bin kişiyi ilgilendiren Çalı-Demirtaş raylı sistem hattıyla ilgili çalışmaları başlatacaklarını söyleyen Başkan Bozbey, Tarihi Belediye Binası'yla ilgili tüm Bursalıları yakından ilgilendiren bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'ndaki Mayıs Ayı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Başkan Mustafa Bozbey, Ulaşım Daire Başkanlığı, BURULAŞ, BursaRay ve BUDO özelinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Dün yaşanan poster olayına da değinen Başkan Bozbey, o ana ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini de basın mensuplarıyla paylaştı. Bir kumpasla karşılaştıklarını söyleyen Başkan Bozbey, şunları söyledi;

"Bu tür kumpasların bir daha olmamasını diliyoruz. Kurumları yıpratma anlayışını artık uzak tutmalıyız. Bizler hizmet üretiyoruz ve üretmeye devam edeceğiz. Hizmeti eşit, adil, hesap verebilir ve şeffaf bir anlayışla yapıyoruz. Bu tür kumpasların son bulmasını istiyoruz. Toplum bunları kabul etmez. Olay sosyal medyaya düşünce üzerine ciddiyetle gittik. Emniyet de üzerine gitti. Sorguladık. O poster sonradan oraya getiriliyor. Şoförü, gece 23.30 civarında Kestel bölgesinde belediyenin aracında zabıta ekipleri aldı ve emniyete teslim ettik. Cumhurbaşkanlığı makamı, Türkiye Cumhuriyeti'nin makamıdır. Her kim Cumhurbaşkanı ise onun posterinin, resminin yere serilmesini asla kabul etmeyiz. O makamlarda olan Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eder. Bunu yapanları asla cezasız bırakmayız. Adi, basit ve ahlaksız bir yaklaşımdır. Durum savcılığa intikal etti, biz de takip ediyoruz. Bu organizasyonun kim tarafından yapıldığı ortaya çıkarılmalıdır. Bu belki başka organizasyonun ayak izleri de olabilir. Personelimizin tamamını da uyarıyorum. Hepsini seviyorum ama böyle bir şeylere bulaştıklarında hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Olay tamamen Büyükşehir Belediyesi'ni yıpratma çabasıdır. Bizler, Bursalıların seçtiği belediye başkanları ve meclis üyeleriyiz."

"Vakıflar, Tarihi Belediye Binası için yıllık 1 milyon 440 bin TL kira istiyor"

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yaşanan süreçlere ve belediyenin mülkiyetinden çıkarılan taşınmazlara dair bilgiler de paylaşan Başkan Bozbey, Tarihi Belediye Binası'yla ilgili tüm Bursa'yı ilgilendiren bir gelişmeyi aktararak, "Kamu hizmeti için belediyemiz tarafından restore edilmiş, satın alınmış ya da yıllar önce belediyeye kazandırılmış birçok yapıya Vakıflar el koydu. Bunlardan en çarpıcısı, Bursa Tarihi Belediye Binası'dır. 1880'lerde yapılan bina, 1928'de belediye adına tescillenmiştir. Vakıflar, bu bina için yıllık 1 milyon 440 bin TL kira istemektedir. Vakıflar Bölge Müdürü'nü arayarak konuştum. 350 bin lira olan kirayı 200 bine düşürdüklerini söyledi ve '3 gün içerisinde ödersiniz. Ödemezseniz gider oraya otururum. O binaya taşınırım' dedi. Böyle bir şeyi Bursalıların adına kabul etmem mümkün değil. O bina 3.3 milyon Bursalının binasıdır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün binası değildir. Mahfel de elimizden alınmıştır. Şehir Kütüphanesi için yıllık 120 bin lira kira istenmektedir. Mahkeme Hamamı, Tahsilat ve Eski Lojman, Hakkı Paşa Konağı, Hüsnü Züber Evi, İncirli Hamamı, Beyazıt Paşa Medresesi, Umur Bey Hamamı, Mudanya Tahir Ağa Hamamı, Hünkar Köşkü civarındaki arsa, Darphane Kültür Merkezi gibi birçok taşınmaz benzer gerekçelerle elimizden alınmıştır. Bu yapılarda vakfa ait herhangi bir mimari ya da tarihi eser bulunmamaktadır ve çoğu tamamen belediye yatırımıyla ihya edilmiştir. Bu taşınmazlar, halkın ortak değeridir. Bu yapılanları asla kabul etmiyoruz. Eserlerin, zeminindeki eski bir kayıt gerekçe gösterilerek elimizden alınması, hem adaletsiz bir uygulamadır hem de kamu hizmetine zarar vermektedir. Hukuki ve idari mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Şimdiden Bursalıların Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bayram boyunca trafik ve hijyen kurallarına dikkat edelim" dedi.

"Planlama hataları Bursa'yı bu hale getirdi"

Ulaşım konulu toplantıda geçtiğimiz günler yaşanan toplu iş sözleşmesi sürecine de değinen Başkan Bozbey, Bursalılara bir kez daha teşekkür ederken, sözleşmenin her iki tarafa hayırlı olmasını diledi. Bursa'da ulaşım ve trafik konularında ne denli sorunlar olduğunu hep beraber yaşadıklarını ifade eden Başkan Bozbey, bu iki konu için planlamanın çok önemli olduğunu dile getirdi. Bursa'nın yıllarca planlanamadığını vurgulayan Başkan Bozbey, "Planlama hataları Bursa'yı bu hale getirdi. Şimdi bunları düzelteceğiz. Bu sorunların çözümü noktasında arkadaşlarımız yoğun biçimde çalışıyor. Kenti bir yerde yoğunlaştırmak değil, yaymak gerekiyor. Bu yüzden 1/100.000'lik plana önem veriyoruz. Çevre Düzeni Planı çalışmaları büyük ihtimalle yıl sonuna kadar tamamlanacak. 2026'nın ilk 6 ayında Bursa'nın Kent Anayasası'nın onaylanacağına, yürürlüğe girdikten sonra herkesin sahip çıkacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Son bir yılda 136 bin tondan fazla asfalt kaplaması"

Ulaşım yönetiminin, birçok paydaşın içinde yer aldığı, Bursa'nın en dinamik ve en karmaşık konularından biri olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 5.180 kilometrelik bir yol ağına hizmet verdiğini, bunun 1.094 kilometresinin ana arterlerden, 4.086 kilometresinin kırsal yollardan oluştuğunu, 455 köprü ve 85 alt-üst geçitle bu ağın güvenliğini ve sürekliliğini sağladıklarını hatırlattı. 2024-2025 döneminde asfalt, tretuvar, bordür faaliyetleri, arazi yolları ve sathi kaplama gibi konularda 17 ilçede 2 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını anlatan Başkan Bozbey, "Son bir yılda 136 bin tondan fazla asfalt kaplaması, 147 bin metrekare tretuvar işlemi yaptık. 200 kamyon, özel ekipmanlı araç ve 110 iş makinası ile bu hizmetleri yürüttük. Önümüzdeki süreçte 530 bin ton sıcak asfalt serimi yapacağız. 1061 mahallemizde hizmet üretiyoruz. Özellikle kırsalda köylerin arasında soğuk asfalt, köylerin içerisinde sıcak asfalt ya da parke taşı serimi yapılacak. Kış aylarında karla mücadele kapsamında 1061 mahallemizde ekiplerimizle hızlı müdahalelerde bulunduk ve hiçbir sorun yaşanmadan süreci atlattık. Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME), yıllardır eleştirdiğim bir kurumdur. Bu konuda bazı kararlar aldık. Kurumlarla iş birliği yapma konusunda bir organizasyon oluşturduk. Aslında altyapıyla ilgili tüm işlerin belediyelere verilmesini savunuyorum" diye konuştu.

"Analiz etmeden hiçbir projeyi hayata geçirmiyoruz"

Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) ise 11 toplantı yapıldığını ve 311 kararın alınarak uygulandığını söyleyen Başkan Bozbey, bazı dolmuşların taksiye dönüş sürecinin uzama sebebinin Büyükşehir Belediyesi olmadığını belirterek bu konuda çaba gösterdiklerini ifade etti. Daha sonraki süreçte minibüslerin de taksiye çevrilerek kent içindeki minibüs sayısının azaltılması için çalışması yapacaklarını dile getiren Başkan Bozbey, kentte 1.706 taksi, 134 dolmuş, 823 minibüs ve 6.663 servis aracıyla birlikte toplamda 10.804 yolcu taşıma aracının aktif olarak faaliyet gösterdiğini açıkladı. Servis araç sayısının fazlalığına dikkat çeken Başkan Bozbey, toplu ulaşım ve raylı sistemle bu konuyu çözmeyi hedeflediklerini belirtti. Kentte yapay zekayla çalışan 48 akıllı kavşak, 260 merkez bağlantısı, 206 araç sayım kamerası gibi sistemlerle kavşaklardaki bekleme sürelerini yüzde 28 azalttıklarını ifade eden Başkan Bozbey, "48 kavşakta yıllık yaklaşık 6.000 litre yakıt tasarrufu sağladık. 2025-2026 döneminde 3 yapay zeka destekli akıllı kavşak ve 3 değişken süreli dinamik kavşak oluşturulacak. Trafik Yönetim Merkezi'ne bağlı kavşak sayısı yüzde 10 artacak. En az 15 noktaya da yeni sinyalizasyon sistemi kurulacak. Bursamızda ulaşımın sorun olmaktan çıktığı bir kent yaşamı hedefiyle, yepyeni bir planlama anlayışını hayata geçirdik. Bu anlayışın üç temel ayağı var. Bilim, ortak akıl ve sahada planlama. Tüm kamu kurumlarıyla, ilçe belediyeleriyle, muhtarlarımızla ve teknik ekiplerimizle birlikte sahada oluyor, her noktayı yerinde inceliyor, ihtiyaçları birebir yerinde tespit ediyoruz. Nüfusun yüzde 78'inin yaşadığı kent merkezini daha farklı ve hassas biçimde değerlendiriyoruz. 1422 analiz hücresini daha detaylı ve özel bir biçimde inceliyoruz. 2010 yılından bu yana yapılan sıcak asfalt ve sathi kaplama gibi tüm karayolu imalatlarını da sayısal haritalara işledik. Paramızı boşuna harcamak istemiyoruz. Ölçmeden, analiz etmeden, simülasyonunu yapmadan hiçbir projeyi hayata geçirmiyoruz" dedi.

"Çalı-Demirtaş raylı sistemini hizmete alacağız"

Özellikle asfalt kaplama ve yama çalışmalarındaki ihaleleri, şeffaflığı, rekabeti, kaliteyi ve katılımı esas alarak sürdürdüklerini söyleyen Başkan Bozbey, yaptıkları her ihalenin geçen senenin yüzde 19 altında olduğunu vurguladı. Yeni ulaşım projeleri hakkında da bilgi veren Başkan Bozbey, "Çalı-Demirtaş raylı sistem hattıyla ilgili çalışmalara başlıyoruz. Tamamen metro sistemiyle düşündüğümüz bir proje. Yaklaşık 22 kilometre olacak. Yaklaşık 700 bin kişinin bu hattı kullanması mümkün olacak. 16 istasyondan oluşacak projeyi 3 etapta planlıyoruz. Küçük Sanayi-Yunuseli arasında 10 kilometrelik hat, Yunuseli-Demirtaş arasında 7 kilometre, Çalı-Küçük Sanayi arasında 5 kilometrelik hat planlıyoruz" dedi.

"Tramvay hatlarını Bursaray'a entegre edeceğiz"

Başkan Bozbey, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"T5 adını verdiğimiz bir tramvay hattı planlıyoruz. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda ve 9 istasyondan oluşması planlanan bu hat, Paşaçiftliği ve Mimar Sinan-BTÜ istasyonlarında Bursaray'a entegre olacak. Yaklaşık 420 bin hemşehrimiz, tramvay hattını kullanabilecek. T1 ve T2 tramvay hatlarını, Osmangazi İstasyonu üzerinden Bursaray'a entegre ediyoruz. Çalışmalar yılın ikinci yarısında başlayacak. Bursaray Üniversite- Görükle entegrasyonu yaklaşık 5.4 kilometrelik bir proje. Bakanlık tarafından yapılacak. Yine bizim yükleneceğimiz bir borç olacak ama Bakanlığın bir an önce harekete geçmesini istiyoruz."

Kent trafiğine nefes aldıracak çalışmalar

Kısa vadede başlayacakları projeler hakkında da bilgi veren Başkan Bozbey, Geçit-Bademli Nilüfer Çayı Köprüsü projesinde ihale hazırlıkları tamamladıklarını ifade etti. Bursa-Mudanya Yolu'nda son dönemde ortaya çıkan bozulmalarla ilgili detaylı analiz çalışmaları başlattıklarını dile getiren Başkan Bozbey, Mudanya istikametinde bir şeridin geçici olarak trafiğe kapatılacağını, zemin etütleri yapılırken aynı anda sürekli ölçüm ekipmanlarının da monte edileceğini ve yol durumunun anlık izleneceğini açıkladı. Mudanya metrobüs projesi çalışmalarının da hazırlıklarını yaptıklarını söyleyen Başkan Bozbey, "Emek İstasyonu ile Mudanya BUDO İskelesi arasındaki 16,5 kilometrelik güzergahta, metrobüs öncüsü hızlı otobüs sistemini başlatıyoruz. Daha sonra metrobüse dönüştüreceğiz. İstanbul Caddesi'nde As Merkez ile Avrupa Konseyi Bulvarı arasında kalan yol aksının asfaltını yeniliyoruz. Toplu taşıma durakları da iyileştirilecek. Güney İmar Yolu'nun Otosansit-Değirmenönü- Karapınar arasını tamamlıyoruz. Nilüfer Minareliçavuş Mahallesi Cezaevi bölgesinde yaşanan trafik sıkışıklığını yeni bir kavşak düzenlemesiyle çözüme kavuşturuyoruz. Eylül ayına kadar da tamamlamayı planlıyoruz. Akpınar-Filament Kavşağı'nda yıllardır yaşanan geçiş önceliği sorununu çözüyoruz. Önümüzdeki ayın sonuna kadar çalışmaları tamamlıyoruz. Yeniceabat Mahallesi'nde, BTSO Eğitim Kampüsü çevresindeki kavşakta yaşanan trafik sorununu çözüyoruz. Soğanlı Mahallesi Sıcaksu TOKİ Kentsel Dönüşüm bölgesinde, Nilüfer Caddesi ve Dr. Sadık Ahmet Caddesi ile birlikte yeni imar yollarının yapımını sürdürüyoruz. Temmuz ayı sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

"354 milyon insan toplu taşımadan yararlandı"

Bursa Ulaşım Ana Planı'nın (BUAP) tamamen yenilendiğini anlatan Başkan Bozbey, bir ilki gerçekleştirerek BUAP'a entegre Lojistik Ana Planı'nı da yapacaklarını belirtti. 455 köprünün teknik olarak tek tek incelendiğini ifade eden Başkan Bozbey, yeni ulaşım aksları ve kavşaklar hakkında bilgi verdi. Acemler ve Ataevler Kavşağıyla başlayan çalışmaların Orhaneli Kavşağı, Nalınlar- Hasanağa Aksı ve Fatih Sultan Mehmet Bulvarı gibi yeni ulaşım projeleriyle devam edeceğini söyleyen Başkan Bozbey, Orhaneli Kavşağı'nda yaşanan sorunların Ata Bulvarı, Hamitler İmar Yolu ve Mudanya Yolu güzergahlarının kesintisiz hale getirilmesiyle çözüleceğini dile getirdi. Durmazlar Kavşağı projelerinin hazır olduğunu, Kuzey Çevre Yolu için de alternatifler üzerinde çalıştıklarını belirten Başkan Bozbey, BURULAŞ faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Son bir yıldaki ulaşım verilerini paylaşan Başkan Bozbey, "Son bir yılda otobüslerle yaklaşık 235 milyon civarında insan taşıdık. Raylı sistemde 118 milyon yolcu taşıdık. Toplamda 354 milyonun üzerinde yurttaşımız toplu taşıma hizmetinden faydalandı. Gece seferlerinde otobüsle 33 bin, raylı sistemle ise 64 binden fazla yolcu taşındı. Bir yılda 477 binin üzerinde araç terminalden kalkış yaptı. Bu süreçte yaklaşık 14 milyon yolcu şehirlerarası taşımacılıktan faydalandı. Ücretsiz yolculuk verilerine bakıldığında yaklaşık 53 milyon civarında ücretsiz kullanım var. Özel günleri ve aktarma yapanları da sayarsak toplam 69 milyona yakın ücretsiz yolculuk sağladık. 'Gittiğin kadar öde' sisteminden faydalanan yolcu sayısı da 5 milyonu geçti. Öğrenci binişleri ise 48 milyonun üzerine çıktı. BUDO seferleriyle 898 bin, BBBUS ile ise 1 milyon 808 bin yolcu taşıdık. Her bir rakamın ardında, bir öğrencinin okula zamanında ulaşması, bir emeklinin hastaneye güvenle gitmesi, bir işçinin işine yetişmesi var" diye konuştu.

Otobüs filosu gençleşiyor

Yeni hatların da yavaş yavaş devreye alındığını anlatan Başkan Bozbey, cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde, BursaRay'ın sabaha kadar çalıştığını hatırlatırken, toplamda 21 yeni hattın da hizmete başladığını açıkladı. Geçen yıl başlattıkları Körfez ulaşımının kapsamını genişleteceklerini aktaran Başkan Bozbey, her gün düzenli saatlerde sefer planladıklarını, bu konuda 2 araç sipariş etmelerine karşın İstanbul'da gelişen olaylardan dolayı sürecin durduğunu açıkladı. Kruvaziyer gemilerin Mudanya Limanı'na yanaşabilmesi için uluslararası güvenlik standartlarına uygunluk çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan Bozbey, şunları söyledi;

"Otobüs filomuzun yaş ortalaması 10,4 idi. Bunu kademeli olarak 7 yaşa düşürmek için harekete geçtik. Bu kapsamda 40 civarında aracımızı yeniledik. Yapay zeka destekli kamera sistemiyle sürücülerimizi anlık takip ediyoruz ve eğitimlerimizi sürdürüyoruz. SCADA sistemi sayesinde yürüyen merdiven ve asansörler anlık olarak takip ediliyor. Araçların klima bakımları ve değişimi devam ediyor. Ray sisteminin tamamı özel olarak oluşturulan ekip tarafından incelendi. Olumsuzlukları kısa sürede giderdik. BUDO iskelesi komple yenilendi. Anne Kart projesinin hazırlıklarını yaptık, yaşama geçiriyoruz. Engelli bireylerin refakatçiye ihtiyaç duymadan seyahat etmelerini sağlayacak 'Engelsiz Bursa' uygulamasını hayata geçirdik. Ulaşım verilerini artık Google Maps ve Yandex navigasyon gibi platformlarla entegre ediyoruz. BURULAŞ İdari Binası ve İşletme Bakım Merkezi çatısını tamamen güneş panelleriyle kaplattık. BURULAŞ'ın enerji tüketiminin yüzde 2,5'i bu santralden karşılanıyor. BURULAŞ olarak Söğüt'te bir güneş enerji santrali kurmayı planlıyoruz. 5 megavatlık bir enerji elde etmeyi planlıyoruz. Tüm kurumlarımız dahil olmak üzere 250 megavat civarında harcamamız var. Hedefimiz yüzde 25'ini bu şekilde elde etmek. Ayrıca terminal bölgesinde atık sahasını modernize ettik. Yaz yoğunluğu öncesi Şehirlerarası Terminalde altyapı düzenlemeleri başlatıldı."

"İyi bir mali disiplin uyguluyoruz"

Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ve bağlı şirketlerin mali durumları hakkında da bilgi veren Başkan Bozbey, BUSKİ'nin borcunun 17.8 milyar liraya çıktığını, bankada 1.3 milyar lira civarında faiz borcu olduğunu da tespit ettiklerini açıkladı. Ödeme zamanı gelince karşılarına çıktığını söyleyen Başkan Bozbey, "Borç, yaklaşık 1 milyar dolar civarında dediğimde birçok kişi karşı çıkmıştı. Nisana geldiğimizde 33.2 milyar borç oldu. Gerçeği görmemiz lazım, Büyükşehir'in borçlarında yüzde 15 civarında düşüş var. Şirketlerin borçlarında yüzde 19 azalma var. BUSKİ'de ise yüzde 55 civarında artış var. Bursa, bu borçların altından kalkar. Yaklaşık 36 milyar bütçemiz var ancak, tahminen 25 milyar civarında gerçekleşecek. Bursa'da vergi toplamada düşüş var. Üretim konusunda azalma var. Sosyal projelerin daha ağırlıkta olması gerektiği ortaya çıkıyor. Şirketlerimizde, BUSKİ'de ve Büyükşehir'de iyi bir mali disiplin uygulayarak ve hizmet üreterek süreci yönetiyoruz" diye konuştu. - BURSA