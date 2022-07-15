Çaykur Rizespor yönetimi tepki çeken bir karara imza attı! Erkek takımı ligden düşünce kapısına kilidi vurdular - Son Dakika
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Çaykur Rizespor yönetimi tepki çeken bir karara imza attı! Erkek takımı ligden düşünce kapısına kilidi vurdular

15.07.2022 14:17

Sporda üzen bir gelişme yaşandı. Çaykur Rizespor, erkek futbol takımı Süper Lig'den düşünce, Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele veren Kadın Futbol Kulübü'nü kapattı. Kadın futbol takımının teknik direktörü Mutlucan Zavotçu ile futbolcusu Gül Kaplan, atılan bu adıma tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, kadın futbol takımının maliyetinin, erkek bir futbolcunun maaşından bile daha az olduğu vurgulandı.

Çaykur Rize spor, erkek futbol takımı Süper Lig'den düşünce, Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele veren Kadın Futbol Kulübü'nü kapattı. Verilen bu karara tepki gösterildi.

BAŞKAN İBRAHİM TURGUT KULÜBÜ KAPATTI

Çaykur Rizespor'da geçen ay kulüp başkanlığına seçilen müteahhit İbrahim Turgut, önceki başkan Turgut Kıran tarafından kurulan Kadın Spor Futbol Kulübü'nü kapattı. Turgut, kapatma kararıyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Kulübün kadın futbol takımı, Kadınlar Süper Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Altay gibi güçlü kulüplerin kadın futbol takımlarıyla birlikte mücadele veriyordu ve bu yıl sezonu 7. sırada tamamlamıştı. Takımda 3 Amerikalı, 2 Azeri ile birlikte toplam 24 kadın futbol oynuyordu. Asgari ücretle futbol oynayan kadınlar, kulübün kapatılmasının ardından diğer illerdeki kadın futbol kulüplerinde oynamak için çaba gösterirken yabancı futbolcuların ülkelerine geri döndükleri öğrenildi.

"TAKIM SÜPER LİG'E ÇIKTIĞI ZAMAN KADIN TAKIMINI YENİDEN KURMAK ZORUNDA KALACAKLAR"

Kadın futbol takımının teknik direktörü Mutlucan Zavotçu, kadın futbolcularının oldukça başarılı olduğunu, kulübün kapatılması karşısında şaşırdıklarını belirterek, "Bizlere herhangi bir somut gerekçe sunulmadan kadın futbol takımımızın kulübü kapatıldı. Bildiğimiz bir tek şey, takımın ekonomik nedenlerden dolayı çalışmalarına son verildiği şeklinde. Kulüp kapatılacak olsaydı eski başkanımız Tahir Kıran tarafından kapatılırdı. Biz gelecek sene için yatırım yapıyorduk. Güzel bir kadro yapıp şampiyonluğa oynamayı düşünüyorduk. Tahir Kıran başkanlıktan ayrılınca yeni yönetim böyle bir tercihte bulundu. Bana da saygı duymak düşerdi. Şu dönemde Süper Lig takımlarının hepsi kadın şubesi açarken, ÇAYKUR Rizespor'un da güzel bir kadrosu varken kapatılması üzücü oldu. Gerekçenin ekonomik olduğu söyleniyor. Biz, elimizden gelen yaptık, uğraştık. İnşallah bu kararlarından dönerler, çünkü bu doğru bir şey değil. Yarın öbür gün takım Süper Lig'e çıktığı zaman kadın takımını yeniden kurmak zorunda kalacaklar. Bu kez daha büyük bir maliyetle kulüp karşı karşıya kalacak" dedi.

"RİZE'NİN, SÜPER LİG'DE OLAN KADIN FUTBOL TAKIMINI KAPATMASI SAĞLIKLI BİR KARAR DEĞİL"

Kapatma kararıyla şaşkınlığa uğradıklarını ve herkesin çok üzüldüğünü belirten Zavotçu, "Cumhurbaşkanı'nın şehri, Türkiye'de şubesini kapatan ilk kulüp oldu yani. Rize ne olacak, onu düşünmek lazım. İnşallah bu kararından vazgeçer yönetim, çünkü Rize çok güzide bir şehir, çok değerli bir şehir, Cumhurbaşkanı'mızın şehri. Böyle bir durumda herkes kadın futbol şubesi açarken Rize'nin, Süper Lig'de olan kadın futbol takımını kapatması sağlıklı bir karar değil. İnşallah yeni yönetim döner bu kararından.

Erkek takımı ligden düştü, kadın futbol takımı kapatıldı! Çaykur Rizespor'dan tepki çeken karar

"KADIN FUTBOL TAKIMININ MALİYETİ, BİR TANE OYUNCUNUN BİR AYLIK MAAŞINDAN BİLE DAHA AZDIR"

Yeni gelen başkan ve yönetimine şunları sormanızı öneririm: Asgari ücretle çalışan, şu kadarcık maliyeti olmuş bir şubenin ne kadar maliyeti oldu da kapattınız? Rizespor'a milyon eurolara oyuncular geldi. Bu kadar paralar harcanırken, bu kadar paralar boşa harcanırken kadın futbol kulübünü kapatmak mı kurtaracak sizi? Mesela kadın futbol takımının maliyeti, bir tane oyuncunun bir aylık maaşından bile daha azdır. Başkan Tahir Kıran olsaydı ben, ona arayıp sorardım. 'Başkanım, neden kapattınız, ekonomik olduğu söyleniyor, bu kadar mı ekonomik, bu kadar mı sıkıntıya soktu koskoca Çaykur Rizespor'u' diye sorardım.

"ÖNEMLİ OLAN NİYETTİR, KADINA BAKIŞ AÇISIDIR"

Madem ekonomik bir durum bu, bir yönetici görevlendirilip, kadın futboluna sponsor bulunup onun maliyeti de giderilebilirdi. Burada önemli olan niyettir, kadına bakış açısıdır. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray Kadın Futbol Takımı, bunların hepsinin sponsoru var. Kulübe bir kuruş bile yük olmuyorlar, hatta kulübe destek oluyorlar. Koskocaman Çaykur Rizespor da bunu yapabilirdi. Yeni yönetimi eleştirmek istemem ancak bu alınan karar Türkiye'de maalesef bir ilk" ifadelerini kullandı.

"YÖNETİM GALİBA KADINLARA KARŞI"

Kapatılan kadın futbol takımının oyuncularından Gül Kaplan ise, "Tahir Kıran başkan, gerçekten çok seviyordu kızlarını. Futbol adı altında da kadınların, kız çocuklarının ilerlemesini çok destekliyordu. Rize'de kurulalı daha bir yıl olmazken kapatılma kararı çok kötü bir durum. Koskoca ÇAYKUR Rizespor, koskoca Rize, Cumhurbaşkanı'mızın şehrinde kadın futbol takımı yok. Bu yönetim galiba kadınlara karşı. Zihniyetlerinde kadınlarla çalışma prensibi olmadığı için böyle bir karar almışlar.

Erkek takımı ligden düştü, kadın futbol takımı kapatıldı! Çaykur Rizespor'dan tepki çeken karar

"EN FAZLA 30 BİN LİRA PEŞİNAT ALINMIŞTIR"

Kadın takımına harcanan masraf, erkek takımındaki peşinatlardaki 1 milyon, 2 milyon kadar değil. En fazla 30 bin lira peşinat alınmıştır. Maaşlarımız da keza öyle, asgari ücret doğrultusunda. Rize için de güzel bir piyasası olacak bir takımı kapatmak çok yanlış" dedi.

"KADIN TAKIMLARIYLA ÇALIŞMAK İSTEMEDİĞİNİN AÇIK BİR KANITIDIR"

Kadın Futbol Kulübü'nü kapatanların, kadın hentbol takımının altyapısını da dağıttıklarını duyduğunu söyleyen Kaplan, "Bu da gösteriyor ki kadın takımlarıyla çalışmak istemediğinin açık bir kanıtıdır. Lige çıkan bir kadın basketbol takımı da var, acaba onu kapatacak mı? Onu da bekliyoruz. Şunu artık görmek lazım; tüm dünyada kadınların her alandaki spor faaliyetlerine çok büyük destekler var ve kadınlar artık her alanda başarılılar hem de erkeklerden de daha başarılı oldukları birçok alan var. Bunun spora yansıdığını artık tüm dünya görüyor.

"KİMSE KADINLARIN FUTBOL OYNAMASINI DESTEKLEMİYOR"

Ben Samsun'dan Rize'ye transfer olduğumda, çok insana Rize'nin kadın futbol takımı olduğunu söyledim, kimse bilmiyor böyle bir takımın olduğunu. Çünkü futbolu erkek sporu olarak gördükleri için kimse kadınların futbol oynamasını desteklemiyor ülkemizde. Rize için söylemiyorum, genel olarak her yerde var. Süper Lig'de takımın var diye TFF sana bu hakkı tanıyor ve kadın futbol takımını direk Süper Lig'den başlatıyor, ilk defa kurulduğu için. Ama şu anda sen kapatırsan takımı, tekrar girmek istersen lige bir alt ligden başlıyorsun. Bu olacak iş değil" diyerek sözlerini noktaladı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çaykur Rizespor yönetimi tepki çeken bir karara imza attı! Erkek takımı ligden düşünce kapısına kilidi vurdular - Son Dakika

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